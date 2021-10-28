Мужчина из мести обстрелял и поджег автомобиль знакомого в Киеве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали мужчину, который из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого. В ходе неотложного обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли оружие и более 400 патронов разного калибра. Возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

В Оболонское управление полиции поступило сообщение о поджоге автомобиля "Шкода" на улице Академика Навашина.

При отработке места происшествия полицейские предварительно установили, что автомобиль загорелся в результате поджога легковоспламеняющимся веществом. Кроме того, на лобовом стекле полицейские обнаружили 10 отверстий, вероятно, от пуль. В результате инцидента никто не пострадал.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители в течение часа установили причастность к совершению преступления 40-летнего киевлянина. Мужчина рассказал, что у него был продолжительный конфликт со знакомым, поэтому решил ему отомстить – сначала поджег авто, а затем обстрелял лобовое стекло.

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По месту жительства фигуранта следователи провели неотложный обыск и изъяли два предмета, похожие на пистолеты, 429 патронов разного калибра, мобильные телефоны и флеш-накопители. Все изъятое направлено на соответствующие экспертизы.

Следователи Оболонского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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В настоящее время готовится проект подозрения для подачи его в окружную прокуратуру и ходатайство в суд по избранию меры пресечения. Также после проведения экспертных исследований возможна дополнительная квалификация за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.









Фото: сайт полиции