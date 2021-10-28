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Новости
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Мужчина из мести обстрелял и поджег автомобиль знакомого в Киеве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - полиция. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали мужчину, который из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого. В ходе неотложного обыска по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли оружие и более 400 патронов разного калибра. Возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу отдела коммуникации полиции Киева в Facebook.

В Оболонское управление полиции поступило сообщение о поджоге автомобиля "Шкода" на улице Академика Навашина. 

При отработке места происшествия полицейские предварительно установили, что автомобиль загорелся в результате поджога легковоспламеняющимся веществом. Кроме того, на лобовом стекле полицейские обнаружили 10 отверстий, вероятно, от пуль. В результате инцидента никто не пострадал.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители в течение часа установили причастность к совершению преступления 40-летнего киевлянина. Мужчина рассказал, что у него был продолжительный конфликт со знакомым, поэтому решил ему отомстить – сначала поджег авто, а затем обстрелял лобовое стекло.

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По месту жительства фигуранта следователи провели неотложный обыск и изъяли два предмета, похожие на пистолеты, 429 патронов разного калибра, мобильные телефоны и флеш-накопители. Все изъятое направлено на соответствующие экспертизы.

Мужчина из мести обстрелял и поджег автомобиль знакомого в Киеве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - полиция 01

Следователи Оболонского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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В настоящее время готовится проект подозрения для подачи его в окружную прокуратуру и ходатайство в суд по избранию меры пресечения. Также после проведения экспертных исследований возможна дополнительная квалификация за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Мужчина из мести обстрелял и поджег автомобиль знакомого в Киеве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - полиция 02
Мужчина из мести обстрелял и поджег автомобиль знакомого в Киеве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - полиция 03
Мужчина из мести обстрелял и поджег автомобиль знакомого в Киеве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - полиция 04
Мужчина из мести обстрелял и поджег автомобиль знакомого в Киеве, ему грозит до 10 лет лишения свободы, - полиция 05
Фото: сайт полиции

авто (4220) Киев (25692) обстрел (27913) поджог (1094) Нацполиция (16564)


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Топ комментарии
+14
Почуствуйте кайф украинского законодательства. Здесь мужчина поджег машину и ему светит до 10 лет. А чуть ниже мажор выстрелил в лицо женщине сделав ее инвалидом и ему 2 года условно. А за то что убил машиной человека ему грозит от 3 до 6 лет. Где здесь логика? Или логика только в том что в етом случае преступник МУЖЧИНА а во втором МАЖОР?
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28.10.2021 14:43 Ответить
+6
Чото многовато. Мажорчику харьковскому явно меньше шить собрались.
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28.10.2021 14:39 Ответить
+6
поджог - это существительное
а поджёг - глагол
исправьте заголовок, а то як безграмотні кацапи чесне слово
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28.10.2021 14:47 Ответить
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Чото многовато. Мажорчику харьковскому явно меньше шить собрались.
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28.10.2021 14:39 Ответить
В Киеве начинается война людей против машин... Хотя может может и банально дауны за козырное место парковки.
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28.10.2021 14:41 Ответить
Он машину поджЕг, это был поджОг.
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28.10.2021 14:42 Ответить
підпалив і підпал. Вяликийое наречие не шмогло.
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28.10.2021 14:50 Ответить
Почуствуйте кайф украинского законодательства. Здесь мужчина поджег машину и ему светит до 10 лет. А чуть ниже мажор выстрелил в лицо женщине сделав ее инвалидом и ему 2 года условно. А за то что убил машиной человека ему грозит от 3 до 6 лет. Где здесь логика? Или логика только в том что в етом случае преступник МУЖЧИНА а во втором МАЖОР?
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28.10.2021 14:43 Ответить
Так доллар жеж.
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28.10.2021 14:51 Ответить
прикол в том что правосудие по определнию должн быть справедливым. Мне кажется что УК давным давно надо переработать.
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28.10.2021 14:56 Ответить
заодно и обучить новых судей.
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28.10.2021 15:33 Ответить
поджог - это существительное
а поджёг - глагол
исправьте заголовок, а то як безграмотні кацапи чесне слово
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28.10.2021 14:47 Ответить
не удивлюсь если бывший мент...
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28.10.2021 14:48 Ответить
я тоже сразу подумал. форма головы, прычоска.
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28.10.2021 20:49 Ответить
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28.10.2021 14:53 Ответить
зашибись, за порчу имущества - 10 лет, а за нанесение телесныз повлекших инвалидность - 2 года(харьковский ездок -стрелок).
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28.10.2021 14:55 Ответить
причом условно.
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28.10.2021 14:57 Ответить
Почему в статье не указана причин конфликта? Шкода что ментовская или слуг-уродов?
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28.10.2021 15:18 Ответить
От законы наши придурки понаписывали, за испорченную железяку -до 10 лет, а за убийство, тем же пистолетом, ружьём, палкой, ножом, своей, или угнанной тачкой, без разницы чем, - до 8 лет! Почувствуйте разницу, как говорится, и оцените насколько ценны жизнь и здоровье граждан на этой территории.
Для сравнения, в США, за убийство, (в том числе и при ДТП, виновных, в нём) сажают на от 15 и до пожизненного. Потому что это таки государство, а не территория обогащения для кучки негодяев.
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28.10.2021 16:14 Ответить
Интересно получается: На фото пистолеты флобера. Значит нашли только патроны. Поджог авто и патроны 10 лет. Депутат расстреливает влюбленную пару с боевого и его оправдывают. В Харькове ходил придурок и стрелял по людям дали год условно. Три приятеля праздновали день рождения и вместо феерверка сделали несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета - им влупили по 6 лет. У другого нашли пистолет и применив 75 статью за инвалидность и порядочный образ жизни дали 4 года. Если люди проанализируют всю систему прокуратуры, которая заставляет судей выносить такие приговоры, то увидят, что генеральный прокурор подтянула во всех регионах прокуроров из Луганска и Донецка. Судей загнали в угол сам Зеленский и прокуратура. Сейчас в Украине всем правит прокурор и президент. Геноцид простых людей в стране очевиден. С Нового года еще добьют налогами, закроется 70% малого и среднего бизнеса, посадят всех недовольных и мы вернемся в феодализм с их децентрализацией. Не судят только власть имущих и слуг народа. Спасибо 75%-м.
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10.12.2021 19:29 Ответить
Гильзы от Пм-а, а пистолеты пневмат и флобера. Прилип парень! Видимо насолил очередному "великому".
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10.12.2021 19:33 Ответить
 
 