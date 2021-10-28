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Новости Агрессия России против Украины Война
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Никакого занятия новых позиций в Старомарьевке на Донбассе не происходит: это фейк от российской пропаганды, - заявление 93-й бригады. ДОКУМЕНТ

Никакого занятия новых позиций в Старомарьевке на Донбассе не происходит: это фейк от российской пропаганды, - заявление 93-й бригады. ДОКУМЕНТ

Руководство 93-й бригады Холодный Яр официально сообщает, что любая информация, которую пытается выдать за действительность российская пропаганда, не соответствует реальной ситуации. Никакого улучшения тактического положения или занятия новых позиций подразделениями 93-й бригады не происходит.

Об этом говорится в заявлении бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Опрос местного населения Старомарьевки, которая относится к Гранитнинской ОТГ, показал, что оно не защищено от беззакония со стороны российских наемников, которые в состоянии алкогольного и наркотического опьянения периодически заходят в этот населенный пункт и грабят как местных жителей, так и единственный здесь магазин. Это вызывает постоянное возмущение местных жителей. После обстрелов со стороны окупантов никто не пытался восстановить местную инфраструктуру (дома, дороги, газо- и водопроводы и т.п.)", - говорится в заявлении.

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"Также посредством насильственных действий местному населению навязывают получение паспортов так называемой "ДНР". Более семи лет эти сложные вопросы никак не решались. Конечно, нормализация ситуации разозлила российских оккупантов, поэтому нужно было немедленно придумать недостоверную информацию о якобы занятии этого населенного пункта украинскими военными. Всем известно, что оккупационные войска продолжают дестабилизационные действия, подвергают опасности местных жителей и несут разруху и смерть там, где появляются", - отметили в 93-й ОМБр.

"Чтобы не допустить проявлений насилия, сохранить мир и спокойствие на подконтрольной территории, украинские власти вместе с Вооруженными Силами пытаются делать все возможное, чтобы вернуть нормальную жизнь на подконтрольные территории. Но российские наемники продолжают пренебрегать и грубо нарушать Минские договоренности и не соблюдают режим тишины, чтобы помешать возвращению нормальной и мирной жизни на эти территории", - подчеркнули украинские военные.

"Администрацией Мирненской сельской военно-гражданской администрации была проявлена ​​инициатива о предоставлении гуманитарных и медицинских услуг жителям поселка Старомарьевка в период с 27.10.2021 по 10.11.2021 года. Эта инициатива была поддержана руководством 93-й бригады и для безопасного проведения этих мероприятий командир 93-й бригады выделил охрану этой рабочей группе. Чтобы безопасно провести такие мероприятия, двадцать представителей международных благотворительных фондов и Мирненской ВГА обратились в Миссию ОБСЕ с просьбой предоставить помощь в получении дополнительных гарантий безопасности и соблюдения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Старомарьевка в период с 27.10.2021 по 10.11.2021 с 8.00 до 16.00 по киевскому времени. Украинская сторона обратилась в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, однако российско-оккупационные войска в очередной раз проигнорировали это обращение и не соблюдали режим тишины", - рассказали в бригаде.

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"Таким образом, 93-я бригада пытается использовать все имеющиеся правовые механизмы, все возможности для возвращения нормального уровня жизни как на подконтрольных территориях, так и в серой зоне. Но враг пытается не допустить этого, постоянно создает препятствия как информационного характера, придумывая все новую и новую чепуху, так и используя запрещенное Минскими соглашениями оружие, что свидетельствует о ненависти ко всему украинскому. Но борьба за нашу свободу и независимость продолжается! Вместе к победе!" - резюмировали в 93-й бригаде.

Никакого занятия новых позиций в Старомарьевке на Донбассе не происходит: это фейк от российской пропаганды, - заявление 93-й бригады 01

Автор: 

Донбасс (26957) Донецкая область (10009) 93 отдельная механизированная бригада (300) наемники рф (2093) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
А при Порошенко наши занимали новые позиции и давали просраться ************... НО он наживался на крови русских солдат, а зеля голубь мира и там наше люде...
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28.10.2021 14:56 Ответить
+14
А жаль.
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28.10.2021 14:56 Ответить
+13
дожили, оправдываются что не освобождают свою землю
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28.10.2021 14:58 Ответить
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А жаль.
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28.10.2021 14:56 Ответить
І щиро жаль! Так хотілося подякувати! Залишається сподіватися, що "настамнєт".
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28.10.2021 15:06 Ответить
Чому ми маємо виправдовуватись перед терористами на своїй землі? Якщо ми можемо просуватись вперед це потрібно негайно робити без жодних зволікань!
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28.10.2021 15:35 Ответить
Того и гляди , что Старомарьевка окажется под контролем "ополченцев", как Дебальцево, которое по Минским соглашениям должно быть нашим. Чувствуются , что они глаз положили на Старомарьевку. Враг "хитёр и коварен и он всегда враг и лжец. Особенно россияне.
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28.10.2021 15:45 Ответить
Она в низине. Та же история что и с Желобком- нет смысла захватывать его т.к. он весь как на ладони у сепаров. Если захватывать- то идти еще дальше.
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29.10.2021 18:44 Ответить
А при Порошенко наши занимали новые позиции и давали просраться ************... НО он наживался на крови русских солдат, а зеля голубь мира и там наше люде...
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28.10.2021 14:56 Ответить
Ползучее наступление было отличным стимулом для сепаров сидеть тихо- чтоб его не спровоцировать.
Так были деоккупированы многие населенные пункты типа Крымского, Новозвановки, Травневого, Гладосового, Пищевика, Викторовки (раен с.Петровского)...
И позиции на стратегических высотах- под Сокольниками, 32-м блокпостом, Марьинкой, под Докучаевском, возле Белой Каменки, позиция "прыщ" и "заколдованный лес" на Светлодарке, возле Желобка...
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29.10.2021 18:50 Ответить
"прі парАшенкє даже Солнце свєтіло йарчє"
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31.10.2021 09:31 Ответить
Это все наша земля, не переймайтєся Воїни.
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28.10.2021 14:56 Ответить
Земля наша. И войны наши. Но власть в Украине сейчас явно не наша, не украинская. Оттого и приходится войнам оправдываться не за то что врага не мочат, а за то что их кремлевские шавки в чем-то обвинили
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28.10.2021 15:06 Ответить
А зачем вообще вестись на фейки роспропагандонов? Там сейчас задницы вторые сутки палають, аж их космоса видно. Поэтому тихо, уверенно и с максимально возможными потерями для кокочленцев и заезжих "турыстов" делать своё дело
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28.10.2021 14:57 Ответить
дожили, оправдываются что не освобождают свою землю
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28.10.2021 14:58 Ответить
Правильно. "Настамнет... вывсёврете"
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28.10.2021 15:00 Ответить
Аусвайсы Рюсского Мира Путлер раздал тамошним Шариковым,тепеь они Мавзолейное быдло...
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28.10.2021 15:02 Ответить
А при Пятом президенте украинская армия, хоть немного, но наступала. И не оправдывалась перед всякой сволочью. Но времена поменялись. Теперь освобождение украинских территорий почти преступление. Только вдуматься командир бригады докладывает - "Никакого улучшения тактического положения или занятия новых позиций подразделениями 93-й бригады не происходит" . И это нормально?
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28.10.2021 15:02 Ответить
Сюр...хотя при зекрысе все сюр
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28.10.2021 15:05 Ответить
Порошенко по факту освободил весь Донбасс который к началу его каденции 8 июня 2014 года был по факту захвачен полностью...,об этом рассказал мавзолейный Хмырь Гиркин - Стрелков,но потом нас укры начали мочить в сортире по поллному тарифу и приглось драпать...,конец цитаты Гиркинда...
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28.10.2021 15:12 Ответить
Ты там был в то время что бы писать муру.Или ты слово Порошенко прочел?
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28.10.2021 16:16 Ответить
"Никакого занятия новых позиций не происходит" - а жаль.
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28.10.2021 15:12 Ответить
Какое стыдобище....
Украинская армия отчитывается перед агрессором о том, что не освобождали населенные пункты на своей, украинской территории оккупированные врагом...
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28.10.2021 15:19 Ответить
+100500!!!!!!!
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28.10.2021 15:23 Ответить
И это позорище будет продолжаться годами пока к власти не придут НЕ ссыкливые политики, способные освободить территорию родной страны от агрессора
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31.10.2021 04:30 Ответить
Польша закупила у США 70 танков "Абрамс"...наверно хотят напасть на РАБссию...
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28.10.2021 15:19 Ответить
Ми вже виправдовуємось за те, що звільняємо українську землю...
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28.10.2021 15:20 Ответить
А краще б проводились.
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28.10.2021 15:21 Ответить
********* волком воет только от одного залпа Байрактара...представьте скольо дерьма будет от ********** если десяток Байрактаров замочать рюсский мир канкретна...
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28.10.2021 15:22 Ответить
Довоевались, блин. Командование 93 гвардейской вынужденно оправдываться в украинских СМИ о том, что не освобождали свою страну от рашоагрессора... Ляха-муха, зебиратели, до вас хоть доходит какой кабздец творится в нашей армии если даже за рабссийские фейки наших воинов зеледент-говнокомандующий оправдываться заставляет прилюдно...
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28.10.2021 15:27 Ответить
Представитель Генштаба РАБссии мощно заявил : турецкие Байрактары мы научимся сбивать даже танками советского производства....,ну маггем.... а дырки на МКС Дима Рогозин научился заклеивать СКОТчем...,вялтка РАБссия и баранов генералов завались что Гутальину на Простоквашине....
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28.10.2021 15:28 Ответить
Так спалится могут только ИХТАМНЕТы РАБссии...спасибо генерал...вы там Крысы ЕСТЬ...
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28.10.2021 15:31 Ответить
Рокоссовский оправдывается перед штабом гитлера - мы на окраины Берлина не заходили, может то разведчики по окружной дороге проехали и всё. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ????
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28.10.2021 15:31 Ответить
Тем временем Султан Эрдоган продаст в Украину партию Байрактаров в количестве 48 аппаратов...,И ЭТО ЕСТЬ ХАРАШЕ...
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28.10.2021 15:33 Ответить
Они еще и оправдываются перед окупантами что никакой территории не освобождали. Ну что тут сказать. Вы еще врага поводите по позициям и все покажите что ваше оружие на складе и под замком и отдайте рашистам ключи как в крыму. Ато когда росийские танки поедут в атаку кто то еще спровоцирует...
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28.10.2021 15:36 Ответить
Офицеры турецкой армии не обучали украинских офицеров по управлению Байрактарами после фойны в Н.Карабахе... ,а знаете почему?не скажу...потом сюрприз будет...
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28.10.2021 15:37 Ответить
https://youtu.be/0HRzAors9Lo убойный видос....
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28.10.2021 15:43 Ответить
тот случай когда хочется верить российской пропаганде
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28.10.2021 15:48 Ответить
Можна було не уточнювати, я і так знаю, що при "зелених" ми тільки відступаємо і охороняємо лігію розмежування, щоб ЗСУ не звільнили окуповану територію від ворога.
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28.10.2021 15:55 Ответить
Дожили..Уже наши военные стали вовсю оправдываться пред раштеррористами-сепарами..Это уже позорище
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28.10.2021 17:32 Ответить
Как это понять, что Украина всем Миром признана и не имеет права освободить свою территорию от оккупанта? Почему все страны Африки и Азии на это имеют право, а вот нам НЕТ? Да потому что у власти воры и те, кому Украина не нужна!
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28.10.2021 20:16 Ответить
 
 