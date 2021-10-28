Никакого занятия новых позиций в Старомарьевке на Донбассе не происходит: это фейк от российской пропаганды, - заявление 93-й бригады. ДОКУМЕНТ

Руководство 93-й бригады Холодный Яр официально сообщает, что любая информация, которую пытается выдать за действительность российская пропаганда, не соответствует реальной ситуации. Никакого улучшения тактического положения или занятия новых позиций подразделениями 93-й бригады не происходит.

Об этом говорится в заявлении бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Опрос местного населения Старомарьевки, которая относится к Гранитнинской ОТГ, показал, что оно не защищено от беззакония со стороны российских наемников, которые в состоянии алкогольного и наркотического опьянения периодически заходят в этот населенный пункт и грабят как местных жителей, так и единственный здесь магазин. Это вызывает постоянное возмущение местных жителей. После обстрелов со стороны окупантов никто не пытался восстановить местную инфраструктуру (дома, дороги, газо- и водопроводы и т.п.)", - говорится в заявлении.

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"Также посредством насильственных действий местному населению навязывают получение паспортов так называемой "ДНР". Более семи лет эти сложные вопросы никак не решались. Конечно, нормализация ситуации разозлила российских оккупантов, поэтому нужно было немедленно придумать недостоверную информацию о якобы занятии этого населенного пункта украинскими военными. Всем известно, что оккупационные войска продолжают дестабилизационные действия, подвергают опасности местных жителей и несут разруху и смерть там, где появляются", - отметили в 93-й ОМБр.

"Чтобы не допустить проявлений насилия, сохранить мир и спокойствие на подконтрольной территории, украинские власти вместе с Вооруженными Силами пытаются делать все возможное, чтобы вернуть нормальную жизнь на подконтрольные территории. Но российские наемники продолжают пренебрегать и грубо нарушать Минские договоренности и не соблюдают режим тишины, чтобы помешать возвращению нормальной и мирной жизни на эти территории", - подчеркнули украинские военные.

"Администрацией Мирненской сельской военно-гражданской администрации была проявлена ​​инициатива о предоставлении гуманитарных и медицинских услуг жителям поселка Старомарьевка в период с 27.10.2021 по 10.11.2021 года. Эта инициатива была поддержана руководством 93-й бригады и для безопасного проведения этих мероприятий командир 93-й бригады выделил охрану этой рабочей группе. Чтобы безопасно провести такие мероприятия, двадцать представителей международных благотворительных фондов и Мирненской ВГА обратились в Миссию ОБСЕ с просьбой предоставить помощь в получении дополнительных гарантий безопасности и соблюдения режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Старомарьевка в период с 27.10.2021 по 10.11.2021 с 8.00 до 16.00 по киевскому времени. Украинская сторона обратилась в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, однако российско-оккупационные войска в очередной раз проигнорировали это обращение и не соблюдали режим тишины", - рассказали в бригаде.

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"Таким образом, 93-я бригада пытается использовать все имеющиеся правовые механизмы, все возможности для возвращения нормального уровня жизни как на подконтрольных территориях, так и в серой зоне. Но враг пытается не допустить этого, постоянно создает препятствия как информационного характера, придумывая все новую и новую чепуху, так и используя запрещенное Минскими соглашениями оружие, что свидетельствует о ненависти ко всему украинскому. Но борьба за нашу свободу и независимость продолжается! Вместе к победе!" - резюмировали в 93-й бригаде.