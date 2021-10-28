Все трое пассажиров Infiniti, пострадавшие в ДТП в Харькове, находятся в стабильном состоянии, - заммэра Горбунова-Рубан

Все трое пассажиров Infiniti, которые получили травмы в ДТП в Харькове 26 октября, находятся в стабильном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, 28 октября 16-летнюю пострадавшую переведут из больницы неотложной помощи в детское травматологическое отделение областной больницы.

"Девочке нужен детский травматолог. За ней нужно наблюдать, чтобы все было в порядке", – сказала заместитель городского головы.

Также Светлана Горбунова-Рубан подчеркнула, что в горсовет за помощью пока не обращался никто из родственников травмированных или погибшего.

"Инициатором оказания материальной помощи должен быть человек, который в этом нуждается. Если у них будет такая потребность, они знают, что могут обратиться. Сумма будет зависеть от ситуации", – добавила заместитель городского головы.

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Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.