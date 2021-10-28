Все трое пассажиров Infiniti, пострадавшие в ДТП в Харькове, находятся в стабильном состоянии, - заммэра Горбунова-Рубан
Все трое пассажиров Infiniti, которые получили травмы в ДТП в Харькове 26 октября, находятся в стабильном состоянии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, 28 октября 16-летнюю пострадавшую переведут из больницы неотложной помощи в детское травматологическое отделение областной больницы.
"Девочке нужен детский травматолог. За ней нужно наблюдать, чтобы все было в порядке", – сказала заместитель городского головы.
Также Светлана Горбунова-Рубан подчеркнула, что в горсовет за помощью пока не обращался никто из родственников травмированных или погибшего.
"Инициатором оказания материальной помощи должен быть человек, который в этом нуждается. Если у них будет такая потребность, они знают, что могут обратиться. Сумма будет зависеть от ситуации", – добавила заместитель городского головы.
Напомним, в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника".
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
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В то, что они_еще_маленькие и к своим годам ничего не слышали о ПДД, я не верю.
Поэтому лично я вижу біосміття в пассажирах того авто, а не в .
по-друге, цілком можна розмірковувати про те, якою є людина не знаючи її але знаючи її вчинки (от я, наприклад, не знав особисто ані гітлєра ані сталіна, не знаю й путіна, та знаю напевно що вони є лайно).
ну й по-третє, так, вони завинили. завинили, коли жоден з них не зупинив того д..****, коли він рухався із швидкісю 180 в місті, коли він проїжджав на заборонені сигнали світлофору. завинили, коли під'южували його розігнати авто в місті до 200 км/год.
щодо "не засуджуй й не засуджений будеш", то ця новозаповітня сеча не викликає нічого окрім сміху.
Хай поліція обʼєктивно підготує матеріали для суду, а суд призначить заслужене обʼєктивне покарання для недоросля та його батьків, а ще справедливу компенсацію сімʼї водія "шевроле".
Він там ще з туалету в лікарні після всього дзвонив і заявляв про те, що машину угнали, щоб від себе підозри відвести.
Це, звичайно, добре, що він отримав 60 діб без права застави, але.
Шо там депутат Трухін? 6 постраждалих, двоє дітей, Трухін у нас де? У Верховній Раді у нас Трухін.
Чому має навчити будь-якого психопата, відморозка і довбойоба ця історія? Тому що бєспрєдєліть можна лише в межах можливості порішать. Що проста людина, кмєт і бюджетнік має право порушувати закон лише в межах "відкрутити лічильник на сто гривень" або "пройти в полікліниці без черги, щоб купити сертифікат на вакцинацію".
Приблатньоний комерс на понтах і з зав'язками-підв'язками регіонального рівня може значно більше. Може там збити когось, побити, розбити щось, але головне без трупів, з трупами поки що наша рішальна система не дуже добре справляється.
Якийсь прокурорський або мусорський вже може бєспрєдєліть серйозніше, навіть з людськими жертвами, може дитину застрелити навіть, але якщо буде резонанс, то треба щоб він трохи вщух, і потім вже по тихому виходити.
А слуга народу може що завгодно. Слугу народу може ловити весь світ, але не спіймає. Як Коломойського Григорія Саввича.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1544656435896951&id=100010578281118 Alex Noinets
Вся система гнилая да херовая (пардон за мой французский).