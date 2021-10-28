Бизнесмены Хмельницкий и Черновецкий сговорились, чтобы за минимальную цену купить завод "Большевик", - СМИ

Бизнесмены Василий Хмельницкий и Степан Черновецкий тайно сговорились для создания выгодных для себя условий приватизации Первого киевского машиностроительного завода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали источники "Экономической правды" среди владельцев компаний, интересовавшихся участием в приватизационном конкурсе.

Издание отмечает, что в пресс-службе Фонда госимущества за несколько недель до аукциона заявили, что "Большевиком" интересуются 15 потенциальных инвесторов.

В итоге, на аукцион пришли представители только трех инвесторов: ООО "Дженерал коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова, ООО "Инвест новация" Степана Черновецкого и ООО "ДК каскад" Виталия Хомутынника.

По одной минимальной ставке сделали компании Хомутынника и Хмельницкого-Иванова. Компания Черновецкого выступила в роли статиста и не сделала ни одной ставки. Таким образом, цена выросла всего на 40 млн грн со стартовых 1,38 млрд грн, говорится в материале.

Собеседник идания на правах анонимности заявил, что компания "Агромил дистрибьюшн", ставшая в 2019 году владельцем отдельных зданий на территории завода "Большевик", аффилирована с победителем торгов.

"Проделана отличная домашняя работа. Хмельницкий и Иванов подготовились к приватизации "Большевика" заранее, "по беспределу" забрав права собственности на 6 тысяч квадратных метров недвижимости", - заявил источник.

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Отмечается, что именно судебные споры вокруг отчужденной недвижимости завода отпугнули потенциальных инвесторов. Своими действиями совладельцы UDP создали неприемлемые условия для участия в торгах других инвесторов, говорит владелец одной из крупных девелоперских компаний.

"Хмельницкий и Иванов отправляли гонцов ко всем потенциальным инвесторам "Большевика" и настойчиво просили не участвовать в приватизации завода. Даже приехали в Одессу к Аднану Кивану (владелец застройщика Kadorr Group. - Ред.) и сказали: "Мы положили глаз на "Большевик" давно. Мы просто так его не отдадим", - рассказывает источник.

Представители Черновецкого на аукционе не сделали ни одной ставки, потому что сын бывшего городского главы Леонида Черновецкого мог договориться с Хмельницким зайти соинвестором в проект "закулисно", отмечает издание.

"Это фарс. Они даже не сделали вид честных торгов. Скорее всего они заранее договорились со Степой и он получит свой кусок под застройку", – заявил CEO киевской девелоперской компании на правах анонимности.

Собеседники издания предполагают, что третий участник торгов - компания Хомутынника - тоже может быть в сговоре. "Им проще "порешать" между собой. Зачем повышать цену лота?" - говорит источник.

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