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Бизнесмены Хмельницкий и Черновецкий сговорились, чтобы за минимальную цену купить завод "Большевик", - СМИ

Бизнесмены Хмельницкий и Черновецкий сговорились, чтобы за минимальную цену купить завод

Бизнесмены Василий Хмельницкий и Степан Черновецкий тайно сговорились для создания выгодных для себя условий приватизации Первого киевского машиностроительного завода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали источники "Экономической правды" среди владельцев компаний, интересовавшихся участием в приватизационном конкурсе.

Издание отмечает, что в пресс-службе Фонда госимущества за несколько недель до аукциона заявили, что "Большевиком" интересуются 15 потенциальных инвесторов.

В итоге, на аукцион пришли представители только трех инвесторов: ООО "Дженерал коммерс", связанного с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова, ООО "Инвест новация" Степана Черновецкого и ООО "ДК каскад" Виталия Хомутынника.

По одной минимальной ставке сделали компании Хомутынника и Хмельницкого-Иванова. Компания Черновецкого выступила в роли статиста и не сделала ни одной ставки. Таким образом, цена выросла всего на 40 млн грн со стартовых 1,38 млрд грн, говорится в материале.

Собеседник идания на правах анонимности заявил, что компания "Агромил дистрибьюшн", ставшая в 2019 году владельцем отдельных зданий на территории завода "Большевик", аффилирована с победителем торгов.

"Проделана отличная домашняя работа. Хмельницкий и Иванов подготовились к приватизации "Большевика" заранее, "по беспределу" забрав права собственности на 6 тысяч квадратных метров недвижимости", - заявил источник.

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Отмечается, что именно судебные споры вокруг отчужденной недвижимости завода отпугнули потенциальных инвесторов. Своими действиями совладельцы UDP создали неприемлемые условия для участия в торгах других инвесторов, говорит владелец одной из крупных девелоперских компаний.

"Хмельницкий и Иванов отправляли гонцов ко всем потенциальным инвесторам "Большевика" и настойчиво просили не участвовать в приватизации завода. Даже приехали в Одессу к Аднану Кивану (владелец застройщика Kadorr Group. - Ред.) и сказали: "Мы положили глаз на "Большевик" давно. Мы просто так его не отдадим", - рассказывает источник.

Представители Черновецкого на аукционе не сделали ни одной ставки, потому что сын бывшего городского главы Леонида Черновецкого мог договориться с Хмельницким зайти соинвестором в проект "закулисно", отмечает издание.

"Это фарс. Они даже не сделали вид честных торгов. Скорее всего они заранее договорились со Степой и он получит свой кусок под застройку", – заявил CEO киевской девелоперской компании на правах анонимности.

Собеседники издания предполагают, что третий участник торгов - компания Хомутынника - тоже может быть в сговоре. "Им проще "порешать" между собой. Зачем повышать цену лота?" - говорит источник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завод "Большевик" в Киеве продали за 1,429 млрд грн: покупатель должен будет погасить еще 500 млн грн задолженности, - Сенниченко

Автор: 

Черновецкий Степан (18) Василий Хмельницкий (1) Большевик (17)


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Топ комментарии
+16
Подождите через 2 года после совершеннолетия возможно присоединится еще и харьковский.
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28.10.2021 15:05 Ответить
+10
Посмотрите как Слуги Уроды, получатели коррупционных зарплат в конвертах, на всех ТВ эфирах орут о борьбе с коррупцией и как они "стараются", какие они "Новые лица" или скороее ЖОПЫ недоразумения.
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28.10.2021 15:09 Ответить
+6
Кто бы сомневался, когда две такие известные фамилии объединяют свои усилия? Удивляет другое, как можно десятилетиями оболванивать граждан Украины на глазах Фемиды?..
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28.10.2021 15:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Подождите через 2 года после совершеннолетия возможно присоединится еще и харьковский.
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28.10.2021 15:05 Ответить
В 16:00 в судмедэкспертизу на Дмитриевской 14 привезут Колю на освидетельствование. Не хотите повидацца?
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28.10.2021 15:08 Ответить
Побои снимать, еще на кого то и в суд подадут?
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28.10.2021 15:10 Ответить
Пока не везут, и не факт что привезут в ближайшее время - испугались огласки...
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28.10.2021 16:37 Ответить
Кто бы сомневался, когда две такие известные фамилии объединяют свои усилия? Удивляет другое, как можно десятилетиями оболванивать граждан Украины на глазах Фемиды?..
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28.10.2021 15:07 Ответить
на каких "глазах"? - Фемида слепая. но кушать хочет.
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28.10.2021 15:18 Ответить
что у нас приватизировано законно? энергосистемы, стратегические предприятия? машиностроительные заводы? все так - законы так выписаны что кому-то нельзя а кому-то можно! ведьт кто приложил руку к законам? рукавицы олигархов!
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28.10.2021 15:07 Ответить
Понятное дело. А что в стране происходит в честной конкуренции???
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28.10.2021 15:07 Ответить
там и педаля замазан по полной - цех №5 не выкупил спецом под торги...
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28.10.2021 15:08 Ответить
подложний конкурс... ека нєвідаль
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28.10.2021 15:09 Ответить
Да, первый случай в современной истории
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28.10.2021 15:11 Ответить
Посмотрите как Слуги Уроды, получатели коррупционных зарплат в конвертах, на всех ТВ эфирах орут о борьбе с коррупцией и как они "стараются", какие они "Новые лица" или скороее ЖОПЫ недоразумения.
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28.10.2021 15:09 Ответить
Хмельницкий, Черновецкий, ну юлять и погремухи. Коля Харьковский точно станет хозяеном жизни в будущем, например каким нибудь слугой нарита
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28.10.2021 15:16 Ответить
аби не Порошенко же
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28.10.2021 15:19 Ответить
Это уже барыги или ещё нет?
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28.10.2021 15:19 Ответить
а то ! почти 40 га земли в центре Киева , где цена одной сотки 100 000 евро.
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28.10.2021 15:19 Ответить
"бандиты пронюхали, что Виталику известна формула..." )
предложу вариант - возможно город потом будет выкупать у них _задорого_ потом часть площадей под реконструкцию развязки на Шулявке, там завод мешает физически норм проекту.

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28.10.2021 15:22 Ответить
очередной ******* государство на 250 лямов евро , а дима-фонд рассказывает лохам как "выгодно" продали 40 га завода...
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28.10.2021 15:24 Ответить
Чому кримінальні особи Хмельницький (Вася хоч би прізвище помінять, *****!) і Черновецький не є бізнесменами. Бандити вони. БАНДИТИ!!!
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28.10.2021 15:25 Ответить
А есть у нас такое ,что приватизировали законно? Все наши миллиардеры святые люди!
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28.10.2021 15:28 Ответить
Велике вітання борцюнам-гумористам "Бамперу і Сусу", яких спонсорує Вася Хмельницький, як і "майбутнього мера столиці" Бахматова.., який хоче зняти Кличка
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28.10.2021 15:29 Ответить
єто конечно не повод начать расследование
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28.10.2021 15:41 Ответить
Это купцы 1й гильдии, так что завидуйте молча...
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28.10.2021 15:46 Ответить
Даже не было сомнений .
Да все там были в теме и всем заплатили
ЭТА СДЕЛКА ДОСТОЙНА РАССЛЕДОВАНИЙ НАБУ
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28.10.2021 15:55 Ответить
кусок большой и жирный, есть что делить
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28.10.2021 20:24 Ответить
тут это норма. теперь снесут и застроят дешёвыми ылитными коробками с конурами.
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28.10.2021 20:52 Ответить
 
 