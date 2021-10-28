Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

Киев ужесточает карантинные ограничения с 1 ноября текущего года.

Об этом сегодня на срочном брифинге заявил мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о переводе города в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение. Но столица вводит ряд следующих ограничений", - отметил Кличко.

По словам Кличко, с 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать: заведения питания, гостинницы, заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда, массовые мероприятия, ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

По словам Кличко, дети после каникул в школы не возвращаются. С понедельника будет введено дистанционное обучения для учеников с 1 по 11 классы.

"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации", - отметил Кличко.

Также он отметил, что в общественном транспорте можно будет ездить только с COVID-сертификатами или негативным тестом.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - уточнил Кличко.

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По словам мэра, поверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

"Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При вакцинации 100% персонала заведений", - уточнил мэр.

"Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов. – Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных", - резюмировал Кличко.