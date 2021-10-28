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Новости Коронавирус и карантин
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Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом

Киев ужесточает карантинные ограничения с 1 ноября текущего года.

Об этом сегодня на срочном брифинге заявил мэр города Виталий Кличко,  информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о переводе города в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение. Но столица вводит ряд следующих ограничений", - отметил Кличко. 

По словам Кличко, с 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать: заведения питания, гостинницы, заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда, массовые мероприятия, ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

По словам Кличко, дети после каникул в школы не возвращаются. С понедельника будет введено дистанционное обучения для учеников с 1 по 11 классы.

"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации", - отметил Кличко.

Также он отметил, что в общественном транспорте можно будет ездить только с COVID-сертификатами или негативным тестом.

"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - уточнил Кличко.

Читайте также: Киев на пороге "красной" зоны. Завтра собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС, - Поворозник

По словам мэра, поверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.

"Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При вакцинации 100% персонала заведений", - уточнил мэр.

"Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов. – Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных", - резюмировал Кличко.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Я все понимаю, но так даже фашисты не поступали, как вы с маршрутками и с троллейбусами. Кто хотел - вакцинировался и молодец. Кто не хочет - та оте...цепитесь вы от них. Каждый делает свой выбор сам.
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28.10.2021 15:26 Ответить
+28
Коронабесие набирает обороты)
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28.10.2021 15:22 Ответить
+20
Можна ще погодитись з допуском у торгово-розважальні центри; на роботу без сертифікату, де купа людей в одному приміщенні; дистанційним навчанням. Але транспорт - це вже занадто. До речі, Підалік сам не вакцинований. Каже що перехворів і має високий рівень антитіл. Так тим, хто теж перехворів, де вяти "справку" щоб їх у транспорт пускали?
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28.10.2021 16:20 Ответить
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28.10.2021 17:42 Ответить
Обслуговування відвідувачів туалету ? А хто і як їх там буде "обслуговувати" ? Мені аж цікаво стало ...
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29.10.2021 01:21 Ответить
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28.10.2021 17:46 Ответить
Причьому , хто вакцинувався від Ковіду прохворіли вдома гонорею , а ось невакцинованні потрабили у лікарню з діганозом низкої тріперної сатурації !

А якщо серьозно , в Ізраїлі учора помер 1 від Ковіду віком 85 років (з цілим "букетом" хроничних хвороб) . А в Україні 587 померли учора ... Далі можно не порівнювати . Усе ясно !
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28.10.2021 17:57 Ответить
Після того , як 5 міліардів (Карл -- 5 біліонів) людей вже вакцинувалося ...

Я за повну й категоричну сегрегацію між тими , хто вакцинувався , й потенційними носіями хвороби , які йще самі не роблять й агресивно наполягають на своюму невігластву .

Ви , розумово відсталі , "професійні біологи й медики" які атестат здобули з второї спроби й там усе "сіре й посередньо" , чому ви наполягаєте з нами , хто вакцинованни контактувати .
Контактуйте виключно з тими , хто такі ж невігласи , як ви самі .

P.S. З мої більше сотні знайомих є й "антивакци" , але жоден з них не має висшої технічної (чи природньої) освіти . З біологів й лікарів - вони ображаються коли , я їх опитував на рахунок , чи є в них жоден сумнів про абсолютну користь вакцинування .
Журналісти чи філоголи не ображаються , але якщо їх про це питати , але категорично проти , що їх в цьому запідозрювали .

Хто дійсно не ображається, чи навіть не приховують , що вони "анитвакци" , це один "шаклун" з фахом "карти Таро" , й дві жіночки з РПЦ . Причому з однією я йще посварився , коли спитав її , коли вона встигла вивчати мікробіологію , якщо так сдібна ставити під сумнів працю 100% світових вчених з цього фаху .
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28.10.2021 17:52 Ответить
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28.10.2021 19:28 Ответить
А я бы пускал. Это природный отбор антивакцинаторы долбо*бы должны подохнуть.
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28.10.2021 17:58 Ответить
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28.10.2021 18:23 Ответить
на жаль, більшість людей не розуміють, що в нас вже виконуються 9 з 10 цих пунктів
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28.10.2021 18:36 Ответить
принаймні держава в особі прем'єра вже заперечує існування дискримінації
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28.10.2021 18:43 Ответить
"Природный отбор" подразумевает что вы сами себя поубиваете ковидом
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28.10.2021 18:51 Ответить
вам то що до того?
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28.10.2021 18:54 Ответить
Нелюблю дибилов
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28.10.2021 18:55 Ответить
краще живуть?
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28.10.2021 19:42 Ответить
Ты три слова без ошибки не неписал, дебил.
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28.10.2021 20:31 Ответить
Про "антивакцинаторы должны подохнуть" не согласен. Они могут переболеть и несколько тысяч раз пожалеть что не сделали вакцину. Многие видели в инете видео "от вакцины убивается иммунитет, и если гриппом заболеете, умрете!" И многие этому бреду верят. Как и "от вакцины умирают и попадают в реанимацию".
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28.10.2021 18:26 Ответить
Все увидели "подохнуть", но не увидели "природный отбор". Подохнуть от ковида, конечно...
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28.10.2021 18:50 Ответить
Антивакси в силу своїх природніх феноменальних здібностей - бачать те, що їм хочеться, чують те що їм хочеться та підтверджує їхні "ГЕНІАЛЬНІ Озаренія-теорії-фантазії". Отож щоб їм не писали, байдуже. ГДЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА??? СОупАдЄніє*? Не думаю.
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28.10.2021 19:22 Ответить
Это твой, дегенерата, дед был полицаем в 40х? Мразь, здохнешь как раз ты
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28.10.2021 19:28 Ответить
Влада так класно попередила. Дізнатись щось можна було лиш з чуток, а тепер три дні на те щоб...зробити дві дози.
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28.10.2021 19:05 Ответить
ПЯТЬ месяцев было на вакцинацию. 20 минут на получение сертификата. Сидя дома.
я захотел вакцинироваться как только узнал что Пфайзер зарегистрировал вакцину. Потом - когда ее завезли в Украину, но кололи только старикам, меня это бесило - готов был заплатить, но фиг там.
В апреле подцепил альфу английскую.. месяц как овощ дома, месяц - отходняка.
В июне смог уколоться как только дошел до поликлиники.
Так что времени было БОЛЕЕ чем достаточно - чтобы вакцинироваться.
Я не получал сертификат за ненадобностью.
Как только прочел новость - зашел в Приват, сгенерировал ключ, все заняло 5 минут максимум.
Зашел в Дию с компа, интерфейс дебильный капец, ну уж какой есть. Получил сертификат за 10 минут - в основном время ушло на внесение паспортных данных и получение паролей доступа.
Все.
ПЯТЬ месяцев на вакцинацию. 20 минут на сертификат.
В чем проблема?
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28.10.2021 22:52 Ответить
Я с фейс-айди колдовал почти час, когда подпись генерил в Дие.
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29.10.2021 08:41 Ответить
бесючие - " ....поверните голову влево, наклоните голову вправо..." тоже час сканировало...
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29.10.2021 09:05 Ответить
Можно за Вас порадоваться. Но, как говорил Майкл Щур: "Але є одне але..." Все эти Постановления Кабмина, городского головы, мэрии-херии - незаконны, так как противоречат законодательству Украины - Конституции, законам "Про військовий стан", "Про надзвичайний стан". Последние два закона, кстати, действительно могут ограничивать передвижение людей при наличии определенных обстоятельств. А так - идите лесом, товарищи. Чтобы это действительно было законом, а не потоком сознания шмыгаля-мыгаля, ляшко, кличко и прочих епланов, надо было собрать збиговысько депутатов - Верховную Раду. Чтобы она приняла изменения в Закон "О чрезвычайном положении" минимум 226 голосов или изменения в Конституцию, минимум 300 голосов. Этого не было, т.к. ни Разумков, ни свыня-Стефанчук Раду не собирали. А раз так, то все постановления исполнительной власти, которые регламентируются как подзаконные акты, есть нелегитимные, т.к. нет законов, которые эти постановления унормируют.
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31.10.2021 15:58 Ответить
Вакцинироваться можно было уже с мая. С августа вобще никаких проблем.

Кто ж вам лекарь, что у вас все в последний момент и зима каждый год приходит неожиданно?
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29.10.2021 08:40 Ответить
А если у меня одна доза, то шо мне делать? А до 2- ой 28 дней ждать? И сертификата дурацкого нет
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28.10.2021 19:46 Ответить
сиди дома как дурак.
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28.10.2021 22:53 Ответить
Каждые три дня тест делать. Как вариант.
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30.10.2021 22:23 Ответить
А як покаже, - ще раз пошлю.
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28.10.2021 21:50 Ответить
Деб-лы, Интересно будет посмотреть в понедельник как невакцинированные врачи будут добираться в больницы
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28.10.2021 23:31 Ответить
А хіба лише лікарі ?
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29.10.2021 01:25 Ответить
Не знаю, не знаю. Всі знайомі антиваксери тут, а Віталія (чи Валерія) Грефа уже тиждень не видно. Чесно, хвилююсь трохи.
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29.10.2021 01:33 Ответить
Бригадірша? Всю бригаду перерахувала? А от і ніт!

Ти краще за антиваксера акваріуса хвилюйся. Він вже точно повинен був роги відкинути.
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29.10.2021 01:50 Ответить
Ти якесь інфантильне. Скільки тобі рочків? Якісь наліпки з сонечком.

Я тобі раніше, коли ти була під іншим ніком та пропагандонила за Зелоха, завжди дарувала медальку. Пам'ятаєш?
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29.10.2021 01:58 Ответить
Таки злякалась, шо я тебе впізнала, сцикуха.
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29.10.2021 02:54 Ответить
🎖🥇🥈🥉🏅
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29.10.2021 01:59 Ответить
У черзі до ШВЛ. Чорний гумор, але цілком реально.
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30.10.2021 22:24 Ответить
На таксі. На тиждень зарплати вистачить.
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29.10.2021 01:51 Ответить
Не понимаю всей этой чуши:почему вакцинированные так боятся НЕвакцинированных? Ведь вакцина-же защищает-чего им боятся? Или скушал сам говна-заставь сьесть другого? Где логика?Ведь уже понятно что вакцинирование никак не препятствует повторному заражению и повторно заразившийся точно так-же заражает других. Вакцинирование только якобы смягчает симптомы и уменьшает немного уровень тялелого течения и смертности.
Ведь это не оспа вакцинирую против которой все население-удалось ее победить. С Короновирусом и гриппом такое не прокатит. Коронавирус станет сезонным но безопасным как грипп заболеванием только когда все переболеют и умрут самые слабые с деффектом имунной системы. Собственно у многих так и получилось:повторное заражение переносится намного легче. Запомните:коронавирус как и грипп-теперь навсегда с человечеством. Поскольку они мутируют то нереально сделать эффективную вакцину и польностью уничтожить эти инфекции как это с оспой получилось
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29.10.2021 00:17 Ответить
В очередь станьте! Ответа на этот вопрос мы уже несколько месяцев ждем.
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29.10.2021 01:28 Ответить
1. Вакцина защищает не от факта болезни, а от болезни в тяжелой форме. Но болеть КОВИДом даже в легкой форме и вакцинированным не хочется (да и неизвестно. скольких успеешь заразить за 2-3 дня, пока в этой легкой форме болеть будешь).
2. Вакцинированные волнуются не только за себя, а и за других. Из-за не вакцинированных "антиваксов" могут заразиться другие невакцинированные (сейчас даже дети тяжело болеют, а их пока не вакцинируют).
Есть еще причины, но этих хватит.
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30.10.2021 22:29 Ответить
хочу видеть проверку "выборочно специальных групп правоохранителей".
это будет цирк
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29.10.2021 00:28 Ответить
Будет как в нациской Германии где снимали ролик для Völkischer Beobachter, где Гестапо проверяет билеты в трамвае.
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29.10.2021 11:01 Ответить
Дурдом
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29.10.2021 00:45 Ответить
Ніхто не буде займатися цією перевіркою, так як не було це ніяким чином організовано. Повинна бути створена система, або звичайна людська дисциплінованість та перевірка на совість. Невакцинований - йди пішки. Вакцинований - заходь.
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29.10.2021 01:04 Ответить
Боже, какой дебил. Covid сертификат и... ни об ограничениях количества в транспорте, в кабаках, ТРЦ.... ни о дистанции, маски антисептики... Один только спортзал чего стоит, а детские игровые комнаты.... Тесное общение при занятии спортом, там, где гуляет вирус передающийся воздушно-капельным путем.

А это - Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Сами же трындят, что дети также заражаются и болеют. Как защитит ребенка от ковида вакцинированный родитель?

С*ка, довели страну, президент - клоун, мэр столицы - боксер.
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29.10.2021 06:06 Ответить
Це перевірка народу на терпимість. Вийдуть завтра з вилами - значить рано вийо...сь
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29.10.2021 08:20 Ответить
3 ноября выходим на митинг свободных людей, без флагов полит партий под раду с утречка
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29.10.2021 09:51 Ответить
Це буде найкраща вакцина для мерзот.
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29.10.2021 10:44 Ответить
І шо? Щоб вийти всерйоз, так, щоб влада дійсно злякалась, треба, щоб хтось, хто має реальний вплив у світі, був в цьому зацікавлений, організував і вклав серйозне бабло. В минулі майдани, приміром, США вклали 5 млрд. долярів, вони самі про це заявили, між іншим. Інакше будь-які виходи до сраки. В Європі і в Америці он сотнями тисяч виходять проти всього цього "ковідобєсія" і абсолютно необгрунтованих обмежень та "добровільної" вакцинації, і що? Їх тут же розганяють водометами і сльозогінним газом і ніяке "демократичне" падло в світі навіть не писне про "порушення права на мирні протести". Навпаки. Те ж саме буде і в Україні. Як тільки зелена влада відчує для себе якусь загрозу, протестанти будуть тут же закатані в асфальт під мовчазне схвалення "демократичного світу". Бо "сильних світу цього" зелене падло цілком влаштовує, а оці всі вакцинації і лохдауни вони самі ж і вигадали, щоб тримати плебс в стійлі та трохи зменшити його поголів"я, бо багато вже розвелось. Та ще й права інколи качають: страйкують, вимагають покращення умов праці, більшої зарплатні... Ага, зараз, розігнались... Ковід вам в сраку і маску на морду, ширнулись - і в стійло. Скотина має знати своє місце...
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29.10.2021 11:03 Ответить
але виходити все одно потрібно,
хочеш змінити світ - почни з себе

Навіть якщо хтось і за вакцинацію - то має ж розуміти, що кроки влади - то кроки до диктатури і поліцейської держави

А усім іншим хочу сказати так: мозок то унікальний людський орган, який працює 24/7,
з першого дня життя і до включення телевізора
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29.10.2021 13:00 Ответить
Хто там розуміє? "Вакцинатори" навпаки, на боці мєнтів будуть добивати протестуючих. Це видно навіть по коментарях тут, на Цензорі. Парарадокс з парадоксів, явище, яке неможливо пояснити ні з якої точки зору: ні наукової, ні містичної, ні логічної. Навіть з точки здорового глузду. Здавалося б, ширнулось - і живи собі спокійно, ти ж захищене повністю, яке тобі діло до інших, хай собі хоч вакцинуються, хоч не вакцинуються. Але ж ні...
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29.10.2021 13:28 Ответить
Не хвилюйтеся. Віталік каже що вакцинувати на вході буде кондуктор або водій.
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29.10.2021 08:46 Ответить
эта вакцинация - нужна шариковым у власти, чтобы и дальше закупать через левые фирмы прокладки этот шмурдяк, и выводить из бюджета миллионы..
они уже бредят о ежегодной вакцинации, ведь миллионы долларов на "вакцинации" - легко делать..
вакцины - не защищают от орви, и имеют множество побочных явлений..
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29.10.2021 10:32 Ответить
"По словам мэра, поверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей."
Поздравляю аборигенов, теперь как в нацисткой Германии у нас будет свое Гестапо (Тайная полиция), которая тоже в начале прихода Гитлера к власти проверяло билеты в транспорте.
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29.10.2021 11:09 Ответить
Цікаво, а розстрілювать невакцинованих прямо за трамваєм, як "зайців" при Алоїзичу, теж будуть?
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29.10.2021 13:30 Ответить
сначала "Хрустальная ночь", а потом и расстреливать будут
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29.10.2021 13:46 Ответить
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