Киев ужесточает карантин с 1 ноября: школы уходят на дистанционное обучение, вход в транспорт и ТРЦ с COVID-сертификатом
Киев ужесточает карантинные ограничения с 1 ноября текущего года.
Об этом сегодня на срочном брифинге заявил мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Решение о переводе города в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение. Но столица вводит ряд следующих ограничений", - отметил Кличко.
По словам Кличко, с 1 ноября вводят следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать: заведения питания, гостинницы, заведения соцзащиты, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управления пенсионного фонда, массовые мероприятия, ТРЦ.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
По словам Кличко, дети после каникул в школы не возвращаются. С понедельника будет введено дистанционное обучения для учеников с 1 по 11 классы.
"В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации", - отметил Кличко.
Также он отметил, что в общественном транспорте можно будет ездить только с COVID-сертификатами или негативным тестом.
"Общественный транспорт закрывать мы не собираемся. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест", - уточнил Кличко.
По словам мэра, поверять документы будут не при входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.
"Что касается садиков, то они продолжат работать, но соблюдая правила "красной зоны". При вакцинации 100% персонала заведений", - уточнил мэр.
"Мы вводим эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов. – Для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапс медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных", - резюмировал Кличко.
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А якщо серьозно , в Ізраїлі учора помер 1 від Ковіду віком 85 років (з цілим "букетом" хроничних хвороб) . А в Україні 587 померли учора ... Далі можно не порівнювати . Усе ясно !
Я за повну й категоричну сегрегацію між тими , хто вакцинувався , й потенційними носіями хвороби , які йще самі не роблять й агресивно наполягають на своюму невігластву .
Ви , розумово відсталі , "професійні біологи й медики" які атестат здобули з второї спроби й там усе "сіре й посередньо" , чому ви наполягаєте з нами , хто вакцинованни контактувати .
Контактуйте виключно з тими , хто такі ж невігласи , як ви самі .
P.S. З мої більше сотні знайомих є й "антивакци" , але жоден з них не має висшої технічної (чи природньої) освіти . З біологів й лікарів - вони ображаються коли , я їх опитував на рахунок , чи є в них жоден сумнів про абсолютну користь вакцинування .
Журналісти чи філоголи не ображаються , але якщо їх про це питати , але категорично проти , що їх в цьому запідозрювали .
Хто дійсно не ображається, чи навіть не приховують , що вони "анитвакци" , це один "шаклун" з фахом "карти Таро" , й дві жіночки з РПЦ . Причому з однією я йще посварився , коли спитав її , коли вона встигла вивчати мікробіологію , якщо так сдібна ставити під сумнів працю 100% світових вчених з цього фаху .
я захотел вакцинироваться как только узнал что Пфайзер зарегистрировал вакцину. Потом - когда ее завезли в Украину, но кололи только старикам, меня это бесило - готов был заплатить, но фиг там.
В апреле подцепил альфу английскую.. месяц как овощ дома, месяц - отходняка.
В июне смог уколоться как только дошел до поликлиники.
Так что времени было БОЛЕЕ чем достаточно - чтобы вакцинироваться.
Я не получал сертификат за ненадобностью.
Как только прочел новость - зашел в Приват, сгенерировал ключ, все заняло 5 минут максимум.
Зашел в Дию с компа, интерфейс дебильный капец, ну уж какой есть. Получил сертификат за 10 минут - в основном время ушло на внесение паспортных данных и получение паролей доступа.
Все.
ПЯТЬ месяцев на вакцинацию. 20 минут на сертификат.
В чем проблема?
Кто ж вам лекарь, что у вас все в последний момент и зима каждый год приходит неожиданно?
Ти краще за антиваксера акваріуса хвилюйся. Він вже точно повинен був роги відкинути.
Я тобі раніше, коли ти була під іншим ніком та пропагандонила за Зелоха, завжди дарувала медальку. Пам'ятаєш?
Ведь это не оспа вакцинирую против которой все население-удалось ее победить. С Короновирусом и гриппом такое не прокатит. Коронавирус станет сезонным но безопасным как грипп заболеванием только когда все переболеют и умрут самые слабые с деффектом имунной системы. Собственно у многих так и получилось:повторное заражение переносится намного легче. Запомните:коронавирус как и грипп-теперь навсегда с человечеством. Поскольку они мутируют то нереально сделать эффективную вакцину и польностью уничтожить эти инфекции как это с оспой получилось
2. Вакцинированные волнуются не только за себя, а и за других. Из-за не вакцинированных "антиваксов" могут заразиться другие невакцинированные (сейчас даже дети тяжело болеют, а их пока не вакцинируют).
Есть еще причины, но этих хватит.
это будет цирк
А это - Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
Сами же трындят, что дети также заражаются и болеют. Как защитит ребенка от ковида вакцинированный родитель?
С*ка, довели страну, президент - клоун, мэр столицы - боксер.
хочеш змінити світ - почни з себе
Навіть якщо хтось і за вакцинацію - то має ж розуміти, що кроки влади - то кроки до диктатури і поліцейської держави
А усім іншим хочу сказати так: мозок то унікальний людський орган, який працює 24/7,
з першого дня життя і до включення телевізора
они уже бредят о ежегодной вакцинации, ведь миллионы долларов на "вакцинации" - легко делать..
вакцины - не защищают от орви, и имеют множество побочных явлений..
Поздравляю аборигенов, теперь как в нацисткой Германии у нас будет свое Гестапо (Тайная полиция), которая тоже в начале прихода Гитлера к власти проверяло билеты в транспорте.