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Следующие президентские или парламентские выборы вряд ли будут возможны в онлайн-формате, - Минцифры

Следующие президентские или парламентские выборы вряд ли будут возможны в онлайн-формате, - Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации оценили, насколько реальным является проведение онлайн-голосования на следующих президентских выборах. По их мнению, говорить о всеукраинском онлайн формате пока рано.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник, информирует Цензор.НЕТ.

"Это довольно сложный и тернистый путь. С выборами нельзя дать в штангу. Даже в Эстонии, которая довольно давно практикует электронный формат выборов, они проходят параллельно в офлайне, и даже больше в офлайне. Поэтому сказать, что следующие президентские или парламентские выборы у нас будут в онлайне - я не могу", - объяснил он.

По словам Баника, в Украине может быть создан какой-то отдельный пилотный участок, чтобы протестировать путь, по которому движется много стран.

"Но сказать, что мы на этом пути и уже через пару лет до этого дойдем - пока этого нет", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если у человека есть COVID-сертификат, но он на самом деле не прививался, то данные о фейковой вакцинации будут удалять, - Минцифры

Автор: 

выборы (24760) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+8
любой
21-летний айтишник нарисует вам президентские и парламентские выборы - от настоящих не отличите
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28.10.2021 15:43 Ответить
+4
Нічого страшного, Гундосік з Пєрдаком придумають як фальсифікувати вибори.
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28.10.2021 15:44 Ответить
+4
А Зеленскому и Ермаку так бы этого хотелось......
Они бы даже у рашки ПО взяли бы!!!
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28.10.2021 15:45 Ответить
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любой
21-летний айтишник нарисует вам президентские и парламентские выборы - от настоящих не отличите
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28.10.2021 15:43 Ответить
Не пишіть єрунди. Це масив первинних даних, який створити складно. Один 21-річний айтішник не впорається.
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28.10.2021 18:09 Ответить
будут голосовать всем залом прям на выступлении квартал 95, зелебобики они такие туповатые, зато по приколу и поржать можно.
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28.10.2021 15:44 Ответить
Нічого страшного, Гундосік з Пєрдаком придумають як фальсифікувати вибори.
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28.10.2021 15:44 Ответить
А Зеленскому и Ермаку так бы этого хотелось......
Они бы даже у рашки ПО взяли бы!!!
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28.10.2021 15:45 Ответить
а они будут
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28.10.2021 15:46 Ответить
Мой достижения в инете за последние годы - вначале меня побанили порохоботы , потом зеботы , теперь привитые , скоро будут банить те, кто не любит снег и вегетарианцы .
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28.10.2021 15:47 Ответить
Ути пути пути обиженный.... Тебя как пожалеть? Не буду банить за высеры. А ты не будешь срать тут. Ок, договорились?
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28.10.2021 15:49 Ответить
нихрена зеленая контора не палится... Вам, лядям, только фишка вроде "Дії" поможет. Вот вы ее и тестируете на "диджитал вакцинации". Но у рукожопов всегда сложнее с руками, а не с местом из которого они растут.
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28.10.2021 15:47 Ответить
Сьогодні хотів отримати сертифікат - пів-години крутив головою, як циркова коняка, результату - нуль.))
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28.10.2021 15:50 Ответить
Там повідомлення - "сервіс захворів"
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28.10.2021 18:11 Ответить
Головне, щоб ніхто не встиг здриснути в Ростов чи Оман.
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28.10.2021 15:48 Ответить
замилюють очі. без фальсифікацій через інтернет зеленой братвє кірдик. мусять затаїтись. сбіть волну.
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28.10.2021 15:50 Ответить
После выборов в БелаРуси к Лукашеске массовый наплыв туристов сирийцав иракцав...,зарплата в Белоруси выросла в 20 раз.... везет чувакам...шо значит Вяличие РАБссии...
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28.10.2021 15:50 Ответить
https://youtu.be/iAQ58XpSFYU
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28.10.2021 15:52 Ответить
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28.10.2021 15:55 Ответить
В Украине НЕЛЬЗЯ делать цифровые выборы! Только по старинке личное бумажное голосование. Транзитный серевер на Банковой как обычно и...Не тот кто голосует, а тот кто Считает!
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28.10.2021 16:04 Ответить
У Зелемойским иммунитет к офщорам Леонид Данилыч научил воровать не воруя...,его зять не миллиардер и не Олигарх Пинчук свидетель...,и ваще на Днепрянщине миллиардеров нет,от сллова совсем...
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28.10.2021 16:04 Ответить
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28.10.2021 16:07 Ответить
китайцы не знают что

Вельзеву́л, или Веельзеву́л (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏בעל זבוב‏‎ [Бааль-Зевув] «повелитель мух»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-1 [1] ), - имя главы (князяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-2 [2] ) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD демонов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82 Новом Завете .

- есть видоизменённое имя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD экронского (в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Синодальном переводе - аккаронского) бога Баал-ЗЕ-буба. Имя это обыкновенно переводится (чему соответствуют переводы и Септуагинты и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Флавия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-5 [5] ): «Владыка мух». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Иероним также читает и переводит это имя «dominus muscarum» (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат.  - «Господин мух»).https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-6 [6]

В Новом Завете это синоним «нечистого духа»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%83%D0%BB#cite_note-%D0%9C%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95-4 [4] .
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28.10.2021 16:43 Ответить
Судя по зявлениям, они научились наркоту на 3-D принтере печатать
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28.10.2021 16:07 Ответить
Доктор Борменталь,мы Шариковых на Мацковии нашлепали 150 млн...

Филипп Филиппыч,это для Китая капля в море...давайте еще Швондеров налепаем еще столько же....

Зина,аа Зин...подавай нам обед в спальню,идея пришла у нас с Борменталем.... изменить РАБссию к лучшему... и без всякого Вяличия и СкреПОНОСа
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28.10.2021 16:13 Ответить
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28.10.2021 16:16 Ответить
Забудьтеся про чесні вибори, Зе-банда просто так владу не віддасть, їм є що втрачати. Після того що вони наробили - пряма дорога в тюрму або на тей світ
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28.10.2021 16:51 Ответить
Так это какой-то Баник говорит! Вы интернет-жулика Фёдорова спросите! Он вам скажет что онлайн выборы проведет запросто!
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28.10.2021 16:56 Ответить
Зе-Банда вже готує фальсифікації. Як кажуть в народі ще теля в сраці, а вони вже з ножем стоять!!! Не вийде як в Росії намалювати ще раз неміряні проценти...
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28.10.2021 19:25 Ответить
 
 