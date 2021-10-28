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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Премьер Грузии Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Постановочное шоу с целью переворота

Премьер Грузии Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Постановочное шоу с целью переворота

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил с шоу и маскарадом объявленную бывшим президентом Михеилом Саакашвили голодовку в тюрьме,

Он утверждает, что главной целью при возвращении Саакашвили  на родину было свержение нынешней власти. Об этом Гарибашвили заявил в четверг журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается маскарада и театра, устроенных в тюрьме Саакашвили, то хорошо известно, что его попытка, поставленное им шоу служит единственной цели - каким-то образом переехать в частную клинику. Мы это комментировали, и я могу повторить: Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью - осуществить революцию, переворот и провокацию, которую он спланировал, включая убийство нескольких человек", - заявил Гарибашвили.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) Гарибашвили Ираклий (31)


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Топ комментарии
+5
Че Гевара обкурений...
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28.10.2021 15:59 Ответить
+4
Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос трубный,
Но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
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28.10.2021 15:55 Ответить
+4
ЗЕ Гевара
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28.10.2021 16:14 Ответить
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неа, он просто лохом стал на старости лет или слишком закинулся чтобы отчудить такую глупость...
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28.10.2021 15:55 Ответить
Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос трубный,
Но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
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28.10.2021 15:55 Ответить
Это не про Михо.
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28.10.2021 16:53 Ответить
Че Гевара обкурений...
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28.10.2021 15:59 Ответить
ЗЕ Гевара
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28.10.2021 16:14 Ответить
Госдеп прикажет и его тут же отпустят...ну не получилось у Михо. приедет опять в Украину и будет "простые рехформы" в уютном Парковом придумывать. Когда уже дождемся - "зеленский Барыга!" ???
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28.10.2021 16:02 Ответить
Попал вобщем Михуил...
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28.10.2021 16:04 Ответить
прочитал - опустите...
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28.10.2021 16:46 Ответить
"Что касается маскарада и театра, устроенных в тюрьме Саакашвили, ..... " - школа 95 квартала
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28.10.2021 16:17 Ответить
Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью - осуществить революцию, переворот и провокацию, которую он спланировал, включая убийство нескольких человек, - заявил Гарибашвили. А Зеленский давно должен был разглядеть в Саакашвили революционера и террориста -по зявлениям Саакашвили. Из-за высокого уровня коррупции в правоохранительных органах Украина стала "отстойником" для преступников из других стран, - Саакашвили/Саакашвили о сегодняшней коррупции среди чиновников: "Вор на воре сидит и вором погоняет". / Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили А такое может заявить только террорист.

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28.10.2021 16:27 Ответить
Вирішуйте щось з тим святим Міхаелом, бо ще паломники попруться.
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28.10.2021 16:33 Ответить
Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью - осуществить революцию, переворот и провокацию, которую он спланировал, включая убийство нескольких человек", - заявил Гарибашвили.
Михо приехал на родину.А вот,що там забыл Познер непонятно
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28.10.2021 16:58 Ответить
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28.10.2021 17:02 Ответить
прем*єр Грузії абсолютно правий .****** - клоун, брехун і провокатор.Достатньо згадати його "прорив" кордону з Польщею та кульбіти на дахах столичних будинків.
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28.10.2021 17:04 Ответить
Молодец Саакашвили.
А этот премьеришко - обычное брехливое подкацапное.
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28.10.2021 21:27 Ответить
 
 