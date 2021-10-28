Премьер Грузии Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Постановочное шоу с целью переворота
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил с шоу и маскарадом объявленную бывшим президентом Михеилом Саакашвили голодовку в тюрьме,
Он утверждает, что главной целью при возвращении Саакашвили на родину было свержение нынешней власти. Об этом Гарибашвили заявил в четверг журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается маскарада и театра, устроенных в тюрьме Саакашвили, то хорошо известно, что его попытка, поставленное им шоу служит единственной цели - каким-то образом переехать в частную клинику. Мы это комментировали, и я могу повторить: Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью - осуществить революцию, переворот и провокацию, которую он спланировал, включая убийство нескольких человек", - заявил Гарибашвили.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос трубный,
Но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле.
Михо приехал на родину.А вот,що там забыл Познер непонятно
А этот премьеришко - обычное брехливое подкацапное.