Премьер Грузии Гарибашвили о ситуации с Саакашвили: Постановочное шоу с целью переворота

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил с шоу и маскарадом объявленную бывшим президентом Михеилом Саакашвили голодовку в тюрьме,

Он утверждает, что главной целью при возвращении Саакашвили на родину было свержение нынешней власти. Об этом Гарибашвили заявил в четверг журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается маскарада и театра, устроенных в тюрьме Саакашвили, то хорошо известно, что его попытка, поставленное им шоу служит единственной цели - каким-то образом переехать в частную клинику. Мы это комментировали, и я могу повторить: Саакашвили приехал в Грузию с единственной целью - осуществить революцию, переворот и провокацию, которую он спланировал, включая убийство нескольких человек", - заявил Гарибашвили.

Читайте также: Украинскому врачу Перебийнису не дали осмотреть Саакашвили

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.