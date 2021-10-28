РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11520 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 267 2

С завтрашнего дня все школы Сумщины переходят на дистанционную форму обучения, - ОГА

С завтрашнего дня все школы Сумщины переходят на дистанционную форму обучения, - ОГА

С завтрашнего дня все школы Сумской области переходят на дистанционную форму обучения. Соответствующие меры будут действовать до 7 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение поддержали все члены комиссии.

"Учитывая ситуацию, Министерство образования и науки Украины рекомендовало перейти учебным заведениям на дистанционную форму обучения. Согласно письму Министерства и в связи с показателями увеличения заболеваемости COVID-19 мы настаиваем на том, чтобы в учебных заведениях с 1 по 11 класс начать с завтрашнего дня дистанционное обучение", - сказала ддиректор Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

Таким образом Комиссия приняла решение в связи с ухудшением эпидемической ситуации и ростом заболеваемости COVID-19 ввести дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов учреждений общего среднего образования с 29 октября по 7 ноября 2021 года.

Читайте: Вузы в пяти областях перешли на дистанционное обучение до 15 ноября, - Минобразования

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Сумская область (3337) школа (3021) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно пора, бо учні в класах заражаються і несуть вірус додому та в трнаспорт !
показать весь комментарий
28.10.2021 15:58 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 16:20 Ответить
 
 