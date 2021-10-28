С завтрашнего дня все школы Сумщины переходят на дистанционную форму обучения, - ОГА

С завтрашнего дня все школы Сумской области переходят на дистанционную форму обучения. Соответствующие меры будут действовать до 7 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Решение поддержали все члены комиссии.

"Учитывая ситуацию, Министерство образования и науки Украины рекомендовало перейти учебным заведениям на дистанционную форму обучения. Согласно письму Министерства и в связи с показателями увеличения заболеваемости COVID-19 мы настаиваем на том, чтобы в учебных заведениях с 1 по 11 класс начать с завтрашнего дня дистанционное обучение", - сказала ддиректор Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

Таким образом Комиссия приняла решение в связи с ухудшением эпидемической ситуации и ростом заболеваемости COVID-19 ввести дистанционную форму обучения для учащихся 1-11 классов учреждений общего среднего образования с 29 октября по 7 ноября 2021 года.

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