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В Украине прошли испытания новой РЛС "Минерал-У" для ракетного комплекса "Нептун": обнаруживает и классифицирует объекты на расстоянии до 600 км. ФОТОрепортаж

В Украине прошли испытания новой РЛС

В Украине прошли предварительные испытания радиолокационного комплекса (РЛК) "Минерал-У" для берегового ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает Цензор.НЕТ.

Мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс обнаруживает и классифицирует надводные объекты на расстоянии до 500-600 км благодаря пассивному каналу (прием собственного излучения целей), доразведка проводится по активному каналу (прием отраженного от цели сигнала).

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Специалисты во время испытаний проверяли дальность выявления целей, работу в широком спектре частотных диапазонов, мобильность комплекса и другие параметры.

Комплекс был признан соответствующим заявленным характеристикам. На очереди – государственные испытания "Минерала-У".

Комплекс разработал научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация".

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Впервые его продемонстрировали на параде к 30-летию независимости, а также на выставке "Цифровое будущее армии" ко Дню защитников и защитниц Украины.

В Украине прошли испытания новой РЛС Минерал-У для ракетного комплекса Нептун: обнаруживает и классифицирует объекты на расстоянии до 600 км 01
В Украине прошли испытания новой РЛС Минерал-У для ракетного комплекса Нептун: обнаруживает и классифицирует объекты на расстоянии до 600 км 02
В Украине прошли испытания новой РЛС Минерал-У для ракетного комплекса Нептун: обнаруживает и классифицирует объекты на расстоянии до 600 км 03

Автор: 

испытания (380) оружие (10267) РЛС (81) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+20
очень нужная и полезная вещь...
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28.10.2021 16:01 Ответить
+14
ждем бред от немытой головы или лошади пржевальского о красных границах....
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28.10.2021 16:01 Ответить
+9
Можно обнаруживать на территории ОРДЛО российские станции РЭБ, и "успокоить" их Байрактарами.
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28.10.2021 16:10 Ответить
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очень нужная и полезная вещь...
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28.10.2021 16:01 Ответить
ждем бред от немытой головы или лошади пржевальского о красных границах....
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28.10.2021 16:01 Ответить
Круто
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28.10.2021 16:01 Ответить
Молодці, що взяли шасі Tatra👍
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28.10.2021 16:02 Ответить
Потрібно подякувати Тарану!
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28.10.2021 16:03 Ответить
За що?
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28.10.2021 16:06 Ответить
Таран лично вечерами с паяльником сидел
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28.10.2021 16:39 Ответить
на колінах краще..
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28.10.2021 16:06 Ответить
Игореша, неправильно лижешь совковому министру. Прошепчи ему на ушко "Слава КПСС". Он тебя расцелует как Брежнев. А может и орденочек подарит.
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28.10.2021 16:38 Ответить
А як же ж кривізна Землі яка не дає побачити надводну ціль вже за 40 км від РЛС?
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28.10.2021 16:02 Ответить
Это московиты рассказывали своему *****, объясняя свою рукожопость.
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28.10.2021 16:13 Ответить
Молодец презедент! Ведет нас по правильному президент
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28.10.2021 16:02 Ответить
Течет шампанское рекою,
И взор туманится слегка.
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28.10.2021 16:05 Ответить
лысый, ты?))
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28.10.2021 16:05 Ответить
Так презедент, или президент?
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28.10.2021 16:05 Ответить
**********.
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28.10.2021 16:23 Ответить
Молодцы!
Нужно много таких!
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28.10.2021 16:05 Ответить
Можно обнаруживать на территории ОРДЛО российские станции РЭБ, и "успокоить" их Байрактарами.
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28.10.2021 16:10 Ответить
Респект коллективу запорожской "Искрьі" , которая сделает серийную линейку новьіх РЛС .
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28.10.2021 16:25 Ответить
ДО СТОЛИЦЫ ТЬМУ-ТАРАКАНИ ДОСТАЁТ И ЭТО УЖЕ ОТЛИЧНО А ТО ЧТО СЛЕПИМ РАКЕТУ ТО ЭТО НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ ( ПО СЕКРЕТУ -НАВЕРНОЕ УЖЕ И ЛЕПИТСЯ ) !
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28.10.2021 16:48 Ответить
від ціх новин нечосана з коньом -
від люті вже сказились під кремльом
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28.10.2021 16:55 Ответить
друзі-патріоти, робіть усе необхідне для захисту України, не звертаючи увагу на випадкового 73%вого прездобола Зелю - вибір дебілів-експериментаторів.. - у 2019му - то все було тимчасовим помутнінням свідомості жлобів, сватоводів-кварталовЄдів, які натепер вже не знають як від цього відмитися...
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28.10.2021 17:11 Ответить
Мы требуем очень сильной обеспокоенности Германии и ждём комментариев престарелой кремлёвской шлюшки Захаровой
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28.10.2021 18:09 Ответить
Очень жаль, что все нужное и полезное существует в единственном экземпляре.
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28.10.2021 19:21 Ответить
У вівторок бачив як з митниці в Києві виїздило чотири тягачі з цими Татрами, я спочатку думав що то під ракети основа але дивлячись на фото в цій новині, зрозуміло для чого вони. Тому будуть ще виготовляти "мінерали", по крайній мірі маю таку надію.
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28.10.2021 20:40 Ответить
Как будто монку гигантскую поставили сзади ,но главное чтоб побольше кацапенышей телепортирэвать в рай
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28.10.2021 19:47 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:08 Ответить
 
 