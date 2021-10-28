В Украине прошли испытания новой РЛС "Минерал-У" для ракетного комплекса "Нептун": обнаруживает и классифицирует объекты на расстоянии до 600 км. ФОТОрепортаж
В Украине прошли предварительные испытания радиолокационного комплекса (РЛК) "Минерал-У" для берегового ракетного комплекса "Нептун".
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает Цензор.НЕТ.
Мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс обнаруживает и классифицирует надводные объекты на расстоянии до 500-600 км благодаря пассивному каналу (прием собственного излучения целей), доразведка проводится по активному каналу (прием отраженного от цели сигнала).
Специалисты во время испытаний проверяли дальность выявления целей, работу в широком спектре частотных диапазонов, мобильность комплекса и другие параметры.
Комплекс был признан соответствующим заявленным характеристикам. На очереди – государственные испытания "Минерала-У".
Комплекс разработал научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация".
Впервые его продемонстрировали на параде к 30-летию независимости, а также на выставке "Цифровое будущее армии" ко Дню защитников и защитниц Украины.
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Нужно много таких!
від люті вже сказились під кремльом
Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.