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Киевский учитель сдал в ломбард 19 школьных ноутбуков. Теперь его могут посадить на пять лет

Киевский учитель сдал в ломбард 19 школьных ноутбуков. Теперь его могут посадить на пять лет

42-летний мужчина несколько месяцев воровал ноутбуки по месту работы - в школе на Троещине.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Нехватку ноутбуков в школе обнаружили при проведении инвентаризации - и сразу обратились в полицию.

"Мы выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения. После проведения необходимых следственных действий мы установили, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков. Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен", - рассказала старший следователь Наталья Бакуменко.

Против мужчины начали производство по ч. 2 ст. 185 (воровство). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Уроки по какому предмету вел педагог и продолжает ли он работать в школе, в полиции не уточнили.

Автор: 

воровство (662) Киев (25692) Нацполиция (16564) школа (3021) учитель (498)


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Топ комментарии
+26
Это просто алес Срочно в депутаты
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28.10.2021 16:18 Ответить
+12
чтобы стать СН нужно еще в соснах и анале шарить
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28.10.2021 16:25 Ответить
+11
63 тыщщи? Чуть больше ползарплаты 4000$
Вот оно того стоило?
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28.10.2021 16:21 Ответить
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Это просто алес Срочно в депутаты
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28.10.2021 16:18 Ответить
чтобы стать СН нужно еще в соснах и анале шарить
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28.10.2021 16:25 Ответить
не достатньо, ще потрібно знати де роздубути різного роду наркоти!
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28.10.2021 16:27 Ответить
... і як нею отруїти "любих друзів" по партії і фракції.
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28.10.2021 17:37 Ответить
Кандидат в Слуги уроды!
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28.10.2021 16:20 Ответить
Что будет с натовскими ноутами, если Украину примут ?
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28.10.2021 19:05 Ответить
Меня правда смущает, что ноутбуки оценены в 2000 гривен каждый
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28.10.2021 16:20 Ответить
3315.
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28.10.2021 16:22 Ответить
почему? сами ноуты бюджетные, плюс посчитали амортизацию года за три-четыре, тем более в условиях эксплуатации невменяемыми школярами, вполне может быть.
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28.10.2021 16:24 Ответить
Трохи більше ₴3000, але все одно мало. Можливо, ноутбуки були вже не нові, та й ломбард повну ціну не дасть.
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28.10.2021 16:25 Ответить
Если такая у них цена, то, возможно, они остались от выборов, которые проводили рыгоаналы, когда на каждом участке был ноут и видеокамера. А потом их спихнули в школу, и наверняка не пользовались, потому что устарели, они наверное пылились на складе.
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28.10.2021 16:33 Ответить
Если они получены были в 2014-м или на пару-тройку лет раньше, то может быть.
И стоимость в случае кражи указывается первоначальная, а не по цене ломбарда или с учётом амортизации.
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28.10.2021 17:22 Ответить
А не смущает, что нехватку 19 ноутбуков обнаружили только при инвентаризации. Сколько же в этой школе всего ноутов? Или просто на складе лежали?
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28.10.2021 18:02 Ответить
63 тыщщи? Чуть больше ползарплаты 4000$
Вот оно того стоило?
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28.10.2021 16:21 Ответить
цена странная
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28.10.2021 16:21 Ответить
Він скаже у своє виправдання, що зеля ж обіцяв зарплату в 4000 євро, от він таким чином собі її компесовував.
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28.10.2021 16:21 Ответить
Потужний вчитель! В депутати від слуг народу,його.
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28.10.2021 16:22 Ответить
Теперь его могут посадить на пять лет Источник:

Посадить куда - на должность повыше? Будет теперь директором школы
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28.10.2021 16:22 Ответить
будущий министр образования...
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28.10.2021 16:24 Ответить
Наркоман

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28.10.2021 16:24 Ответить
Тоді тільки в президенти.))
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28.10.2021 16:26 Ответить
или в автоматы играл
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28.10.2021 16:29 Ответить
в КабМин !!!!!!! это ценный кадр
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28.10.2021 16:25 Ответить
Коли ці вчителі вже наїдяться?! 4К баксів зарплати їм мало? Доколє!
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28.10.2021 16:26 Ответить
Небось, не мог сдыхаться от старого хлама и нашел выход.
Мне надо было пристроить штук 40 древних мониторов.
Пришел на кардачи - мне заявили, что берут у знакомых по 5 грн штука.
Поскольку я не такой - брать не будут.
Пришлось по нескольку штук грузить в автомобили фирмы и водители разбрасывали их по одному в контейнеры по дороге домой.
Посмотрите цены на нотбуки - поймёте, аналогичная ситуация.
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28.10.2021 16:26 Ответить
А я лет семь назад за пиво раздал. ЭЛТ ещё.
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28.10.2021 16:33 Ответить
Тогда хоть пиво можно было взять.
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28.10.2021 17:08 Ответить
Ну, вот чему может научить школьников человек, который даже не в состоянии толком сп..ить ноутбук?
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28.10.2021 16:26 Ответить
Наверное, за 🐸 голосовал,нашил карманы на штаны, для тех 4 тыщ, а бубочка его обманул.
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28.10.2021 16:37 Ответить
Нічого, пройде "стажировку, піднатаскають.
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28.10.2021 16:37 Ответить
Що за ноути по 100€ ,модель можна вказати?
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28.10.2021 16:29 Ответить
Ямаха 1996 года.
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28.10.2021 16:30 Ответить
а ученый сукин сын
цепь златую снес в торгсин
и на выручку - один в магазин... (с)
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28.10.2021 16:29 Ответить
Златую цепь в утиль снесли, кота на мясо изрубили, русалку в бочку посадили.
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28.10.2021 16:40 Ответить
Юрченко смотрит на него с уважением.Он то как последний лошара пиво с маркета тырил,
а тут совсем другой уровень.
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28.10.2021 16:29 Ответить
Не виключаю, що могли горе-учителя спалити з одним ноутом, ну, а паровозом, під протокол, повісити й інші 18.
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28.10.2021 16:29 Ответить
В нас в школі в 90-х роках був комп'ютерний клас з компами по моєму ''ПОИСК'',з відеоіграми кращими,ніж на ''Денді'' і ще повно іншого обладнання.На той час це було добре.Але потім зробили так,що все списалося,як не працююче і старе.Навіть магнітофони МАЯК 249 були новесенькі в заводських упаковках,а потім вже підміняли з поламаними касетними відсіками,.Хороші лижі,які ще дісталися з совка і теж списали і сказали,що діти все поламали.От такі в нас працівники освіти.
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28.10.2021 16:33 Ответить
Хм..Отличный слаженный коллектив,ведущий здоровый образ жизни-магнитофон на плечо и на лыжи.В турпоход.Романтика.
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28.10.2021 16:36 Ответить
Та в нас в школі стільки всього було,що зараз згадую і розумію,яка були розкрадання.І музикальний клас був з новими цифровими піаніно і лінгафонний кабінет для іноземних мов був,з професійними навушниками,все пропало.Я тоді ще цього не розумів.
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28.10.2021 16:40 Ответить
Ха..В мою бутність школяром у нас з районного "Будинку піонерів" поцупили мідні духові інструменти з музикального кружка.Навіть собака з міліцією приходила.Так нікого і не піймали.
Раніш рідко які похорони обходилися без духового оркестру.
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28.10.2021 16:52 Ответить
Так и в Черновцах было, в начале 80-х. А позже, в 90-х оттуда ещё и музыкальные концертные колонки намылили, по тем временам довольно неплохие.
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28.10.2021 17:15 Ответить
Директора звали Александр Яковлевич, для своих Альхен?
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28.10.2021 18:24 Ответить
Директриса была со звучным именем Фрида.
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28.10.2021 18:25 Ответить
Ты представляешь, сколько в тех Поисках было КМок? Это конденсаторы такие, зелененткие, стояли на блокировке по питанию.Снести их на кардачи и сдать азерам... А на вырученные шуршики потом пить пивасик, на целый год хватит.
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28.10.2021 16:41 Ответить
Ну їх так заганяли.Вони були повністю нові.
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28.10.2021 16:52 Ответить
19 ноутбуков украли и никто не заметил ?????

Что это за порядки в школе ?
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28.10.2021 16:42 Ответить
Ноутбуки, скоріш всього , лежали десь у комірчині , в упаковках Витягував їх , а упаковки залишав на місці ...
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28.10.2021 16:54 Ответить
плох тот учитель который не только не научит воровать, но и сам не украдёт
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28.10.2021 16:45 Ответить
Відправити його до трускавця, на підвищення кваліфікації
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28.10.2021 18:53 Ответить
Зачем это ему??-ведь зарплата 4000 баков!!!
Или он помощник депутата СН??
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28.10.2021 16:46 Ответить
ЗЕЛЯ !!!! 4000 баксов мало - надо удвоить зарплату учителям.
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28.10.2021 16:57 Ответить
\\девятнадцати кражам ноутбуков. Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен \\

Итого 1 ноутбук в среднем 3315 гривен - что это за ноутбук?
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28.10.2021 16:59 Ответить
Это не ноутбуки, а хлам , за которым невозможно не учиться, не работать! Ноутбук нормальный, сейчас 15-20тыс грн. стоит. Там сажать нет за что
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28.10.2021 17:12 Ответить
клептоман?
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28.10.2021 17:18 Ответить
Учитель с Трои, ценой собственной свободы спас детей от психотравм при попытках работать на ноутах ценой 3 тыс. грн.
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28.10.2021 17:32 Ответить
Всё-таки продвинутой чувак: теперішні депутати пляшки з пивом крали, а цей пішов у сферу високих технологій.
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28.10.2021 17:55 Ответить
Работал как-то в одной г** конторе, так они когда зп задерживали, я рабочий ноут в ломбард закладывал на этот период. Так что тут как посмотреть. Мы же всех обстоятельств не знаем
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28.10.2021 17:55 Ответить
пирамида финансов -уровень бог
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28.10.2021 18:05 Ответить
Странный поступок при зарплате 4000 евро.
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28.10.2021 18:44 Ответить
Не дочекався зарплатні в 4 тис. дол., бідолага
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28.10.2021 18:51 Ответить
В.А. Сухомлинский не знал, что так можно.
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28.10.2021 19:04 Ответить
 
 