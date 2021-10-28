Киевский учитель сдал в ломбард 19 школьных ноутбуков. Теперь его могут посадить на пять лет
42-летний мужчина несколько месяцев воровал ноутбуки по месту работы - в школе на Троещине.
Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Нехватку ноутбуков в школе обнаружили при проведении инвентаризации - и сразу обратились в полицию.
"Мы выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения. После проведения необходимых следственных действий мы установили, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков. Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен", - рассказала старший следователь Наталья Бакуменко.
Против мужчины начали производство по ч. 2 ст. 185 (воровство). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Уроки по какому предмету вел педагог и продолжает ли он работать в школе, в полиции не уточнили.
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И стоимость в случае кражи указывается первоначальная, а не по цене ломбарда или с учётом амортизации.
Вот оно того стоило?
Посадить куда - на должность повыше? Будет теперь директором школы
Мне надо было пристроить штук 40 древних мониторов.
Пришел на кардачи - мне заявили, что берут у знакомых по 5 грн штука.
Поскольку я не такой - брать не будут.
Пришлось по нескольку штук грузить в автомобили фирмы и водители разбрасывали их по одному в контейнеры по дороге домой.
Посмотрите цены на нотбуки - поймёте, аналогичная ситуация.
цепь златую снес в торгсин
и на выручку - один в магазин... (с)
а тут совсем другой уровень.
Раніш рідко які похорони обходилися без духового оркестру.
Что это за порядки в школе ?
Или он помощник депутата СН??
Итого 1 ноутбук в среднем 3315 гривен - что это за ноутбук?