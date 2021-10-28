Киевский учитель сдал в ломбард 19 школьных ноутбуков. Теперь его могут посадить на пять лет

42-летний мужчина несколько месяцев воровал ноутбуки по месту работы - в школе на Троещине.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Нехватку ноутбуков в школе обнаружили при проведении инвентаризации - и сразу обратились в полицию.

"Мы выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения. После проведения необходимых следственных действий мы установили, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков. Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен", - рассказала старший следователь Наталья Бакуменко.

Против мужчины начали производство по ч. 2 ст. 185 (воровство). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Уроки по какому предмету вел педагог и продолжает ли он работать в школе, в полиции не уточнили.