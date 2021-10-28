"Красная" зона не влияет на проведение выборов: если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке, - ЦИК

В регионах с "красным" уровнем карантина ограничения не повлияют на проведение выборов, запланированных на 31 октября.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что выборы в воскресенье 31 октября пройдут во всех запланированных округах.

"В это воскресенье выборы пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно", – добавили в комиссии.

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В ЦИК напомнили, что на избирательный участок будут нужны паспорт, маска, антисептик и личная ручка, а также необходимо соблюдать дистанцию.

"Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", – говорится в сообщении.

На это воскресенье запланированы местные выборы в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей. Также 31 октября пройдут выборы мэра Харькова. Также в воскресенье, 31 октября, в округах #184 (Херсонская обл.) и #197 (Черкасская обл.) будут выбирать народных депутатов.