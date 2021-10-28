РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11984 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 437 22

"Красная" зона не влияет на проведение выборов: если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке, - ЦИК

В регионах с "красным" уровнем карантина ограничения не повлияют на проведение выборов, запланированных на 31 октября.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что выборы в воскресенье 31 октября пройдут во всех запланированных округах.

"В это воскресенье выборы пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно", – добавили в комиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На выборах 31 октября в Харькове будут работать 8,5 тыс. правоохранителей, - Нацполиция

В ЦИК напомнили, что на избирательный участок будут нужны паспорт, маска, антисептик и личная ручка, а также необходимо соблюдать дистанцию.

"Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", – говорится в сообщении.

На это воскресенье запланированы местные выборы в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей. Также 31 октября пройдут выборы мэра Харькова. Также в воскресенье, 31 октября, в округах #184 (Херсонская обл.) и #197 (Черкасская обл.) будут выбирать народных депутатов.

Красная зона не влияет на проведение выборов: если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке, - ЦИК 01

Автор: 

выборы (24760) карантин (16729) местные выборы (2752) ЦИК (3644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Мдя... А ковідсертифікат тут якраз не треба. Хоч сдохни а проголосуй.
показать весь комментарий
28.10.2021 17:01 Ответить
+6
а шо в отдельной кабинке полегчает?
показать весь комментарий
28.10.2021 16:55 Ответить
+4
Приехали.
То есть антиваксерам толпиться на избирательных участках - это норм, даже если они явно больны и им плохо.
А в транспорте низзя...

Люди. Если вы ими остались конечно. Вы вправду верите во все это?
показать весь комментарий
28.10.2021 16:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приехали.
То есть антиваксерам толпиться на избирательных участках - это норм, даже если они явно больны и им плохо.
А в транспорте низзя...

Люди. Если вы ими остались конечно. Вы вправду верите во все это?
показать весь комментарий
28.10.2021 16:51 Ответить
сюр
показать весь комментарий
28.10.2021 16:51 Ответить
🤡
показать весь комментарий
28.10.2021 16:52 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 16:53 Ответить
Назва наступної наукової роботи науківця!
показать весь комментарий
28.10.2021 16:56 Ответить
Еге ж, в салоні-кабіні реанімобіля разом з життям віддати голос.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:54 Ответить
"выборы в воскресенье 31 октября пройдут во всех запланированных округах. .... Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке", - говорится в сообщении.

Зомбифест и выборы - 2 в одном! Удачи!

Маски защитные такие будут?

показать весь комментарий
28.10.2021 16:54 Ответить
а шо в отдельной кабинке полегчает?
показать весь комментарий
28.10.2021 16:55 Ответить
не знаю кто как, а я не пойду! впервые может быть за всю жизнь! вакцинирован но не безсмертен!
показать весь комментарий
28.10.2021 17:43 Ответить
от не доверяете вы отдельной кабинке, а зря - отличное место куда просто неоходимо прийти, когда вам нехорошо.
показать весь комментарий
28.10.2021 17:54 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2021 20:25 Ответить
Ну ви бачили таких ЗЕбільних сученят... В цих аморальних виродків цинізм просто зашкалює.
показать весь комментарий
28.10.2021 16:59 Ответить
ну хоть не через дию
показать весь комментарий
28.10.2021 17:00 Ответить
Мдя... А ковідсертифікат тут якраз не треба. Хоч сдохни а проголосуй.
показать весь комментарий
28.10.2021 17:01 Ответить
Ото я собі уявляю те голосування! Живі та мертві вкинуть(бюлетень) пхнуть, і діточок своїх ведуть... Зельцман, пістуй нах исраєль! Бо в Україні тобі кабздець!
показать весь комментарий
28.10.2021 17:18 Ответить
Може нах ті вибори? Може життя людей важливіше за обрання нових казнокрадів?
показать весь комментарий
28.10.2021 17:24 Ответить
кое кому очень нужно узаконить поставленных людей. выборами там и не пахнет!
показать весь комментарий
28.10.2021 17:45 Ответить
я правильно понимаю, ковид-сертификаты там не нужны?
показать весь комментарий
28.10.2021 18:49 Ответить
Людство ударними темпами перетворюють на скотоферму.
"Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших".

показать весь комментарий
28.10.2021 19:26 Ответить
А шо, потом кабинку сожгут?
показать весь комментарий
28.10.2021 19:19 Ответить
Ещё пригодится
показать весь комментарий
28.10.2021 20:33 Ответить
Если ПЦР тесты не нужны, и сертификаты не нужны, и даже можно приходить явно больным - значит, вся ковидистерия - это вселенское ************.
показать весь комментарий
28.10.2021 21:16 Ответить
 
 