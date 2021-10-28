"Киев сознательно заводит переговоры в тупик для возвращения Донбасса военным путем", - спикер МИД РФ Захарова
Последние действия Киева якобы могут свидетельствовать о планах властей Украины по силовому захвату Донбасса.
В этом уверяет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - утверждала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что "уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны".
"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием - это прежде всего Вашингтон, но также Берлин с Парижем, - прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира на Донбассе политико-дипломатическими средствами", - сказала Захарова.
При этом, в свойственной РФ манере Захарова ни слова не сказала об агрессивных действиях России по отношению к Украине. Она также не сочла нужным акцентировать внимание на продолжающихся провокациях и обстрелах со стороны войск РФ на Донбассе.
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Якщо проаналізувати відношення "(па) ханів Орди" в ХХ1 столітті , її "намагання розвитку дружби та співпраці" з Україною-з "аднім народом", з "православно-слав'нськими братьямі", то:
-При українському українцеві Ющенкові. -Президент Орди Мєдвєдєв заявляв: - Нам с Украіной нєчєго делить но
успєшноє сотрудничество нє получится, пока там националистичесакая власть... І еті мої слова- виліти в гранітє...
-При білоруському українцеві Януковичу. -Президент Орди Путін заявляв: =Националістічєский курс властєй Украіни на інтеграцію с Європой - отдаляєт нас от стрємлєній нашіх народов от взаімовигодного сотруднічества і інтеграціі в Таможенний союз і ЄВрАЗЕС... Українцев "прідумалі австрійци, как і іх язик, а украінцев как такових, - нєту. А ми- "адін народ"
Правда, це зовсім не завадило Путіну "інтегрувати" в Орду, як самого "націоналіста" Януковича, так і прихопити КРИМ...
-При молдавському українцеві Порошенку. Пока на Украіне націоналістіческоє руководство, мєжду намі взаімопоніманіє нє возможно - той же Путін. Правда, неодноразово зустрічався з Пєтєю... "організувавши ЛуГандонію"
-При єврейському українцеві Зеленському. Фабула позиції Орди притерпіла незначних змін: - Пока на Украіне націоналістіческоє руководство нам і встрєчатся с нім нєзачєм - нєту прєдмєта для разговоров. -президент Орди.
І незважаючи на те, що всі (вище перелічені) українські президенти -"націоналісти" мали майже протилежну за змістом, любов до України, а в більшості - конкурували між собою за завоювання прихильності і похвали Путіна (а кожен наступний президент був заклятим ворогом свого попередника)... але для (па)-хана Орди Путіна - всі (скопом) президенти України Незалежної -вважалися не просто українськими націоналістами, а нацистами - бо не зуміли, чи не змогли, чи не побажали здати йому Україну "з потрохами" ... як склотару в кіоск.
Якби ж то всі президенти України були українськими патріотами-націоналістами -то чергового (за історію) вторгнення Орди в Україну не відбулося б !
Якби ж то був дійсно цивілізованим Західний світ -то не відбулося б вторгнення Орди не лише в Україну, а й в Молдову, Грузію, не було б постійного шантажу Польщі і країн Прибалтики. У всякому випадку - Орду вони своєчасно "поставили б на місце". Поставили б достойно... і цивілізовано
Тому: - "на Бога надійся, але й сам не плошай" !
В цьому жорстокому світі допомога приходить сильним, мужнім і достойним!
Немічних обманюють... і пхають ногами. На жаль!
А как же Эрдоган?
Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!
🎶🎶🎶. https://youtu.be/trdItw1gnr8
Хватит изображать из себя праведников