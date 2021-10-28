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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Киев сознательно заводит переговоры в тупик для возвращения Донбасса военным путем", - спикер МИД РФ Захарова

Последние действия Киева якобы могут свидетельствовать о планах властей Украины по силовому захвату Донбасса.

В этом уверяет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - утверждала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что "уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны".

"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием - это прежде всего Вашингтон, но также Берлин с Парижем, - прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира на Донбассе политико-дипломатическими средствами", - сказала Захарова.

При этом, в свойственной РФ манере Захарова ни слова не сказала об агрессивных действиях России по отношению к Украине. Она также не сочла нужным акцентировать внимание на продолжающихся провокациях и обстрелах со стороны войск РФ на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ официально признала участие российских граждан в войне на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

МИД РФ (1673) обстрел (27913) Донбасс (26957) Захарова Мария (380)


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Топ комментарии
+19
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28.10.2021 16:57 Ответить
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28.10.2021 17:02 Ответить
+17
Стабильно каждые полгода очередное "наступление" Украины на "свободные республики"... И так уже 8-й год подряд
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28.10.2021 16:57 Ответить
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Стабильно каждые полгода очередное "наступление" Украины на "свободные республики"... И так уже 8-й год подряд
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28.10.2021 16:57 Ответить
Это сюр, конечно. Херачить пушками по нам и возмущаться что эти пушки разнесли в говно.
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28.10.2021 17:09 Ответить
Про що вона варнякає?

Якщо проаналізувати відношення "(па) ханів Орди" в ХХ1 столітті , її "намагання розвитку дружби та співпраці" з Україною-з "аднім народом", з "православно-слав'нськими братьямі", то:

-При українському українцеві Ющенкові. -Президент Орди Мєдвєдєв заявляв: - Нам с Украіной нєчєго делить но
успєшноє сотрудничество нє получится, пока там националистичесакая власть... І еті мої слова- виліти в гранітє...

-При білоруському українцеві Януковичу. -Президент Орди Путін заявляв: =Националістічєский курс властєй Украіни на інтеграцію с Європой - отдаляєт нас от стрємлєній нашіх народов от взаімовигодного сотруднічества і інтеграціі в Таможенний союз і ЄВрАЗЕС... Українцев "прідумалі австрійци, как і іх язик, а украінцев как такових, - нєту. А ми- "адін народ"

Правда, це зовсім не завадило Путіну "інтегрувати" в Орду, як самого "націоналіста" Януковича, так і прихопити КРИМ...

-При молдавському українцеві Порошенку. Пока на Украіне націоналістіческоє руководство, мєжду намі взаімопоніманіє нє возможно - той же Путін. Правда, неодноразово зустрічався з Пєтєю... "організувавши ЛуГандонію"

-При єврейському українцеві Зеленському. Фабула позиції Орди притерпіла незначних змін: - Пока на Украіне націоналістіческоє руководство нам і встрєчатся с нім нєзачєм - нєту прєдмєта для разговоров. -президент Орди.

І незважаючи на те, що всі (вище перелічені) українські президенти -"націоналісти" мали майже протилежну за змістом, любов до України, а в більшості - конкурували між собою за завоювання прихильності і похвали Путіна (а кожен наступний президент був заклятим ворогом свого попередника)... але для (па)-хана Орди Путіна - всі (скопом) президенти України Незалежної -вважалися не просто українськими націоналістами, а нацистами - бо не зуміли, чи не змогли, чи не побажали здати йому Україну "з потрохами" ... як склотару в кіоск.

Якби ж то всі президенти України були українськими патріотами-націоналістами -то чергового (за історію) вторгнення Орди в Україну не відбулося б !

Якби ж то був дійсно цивілізованим Західний світ -то не відбулося б вторгнення Орди не лише в Україну, а й в Молдову, Грузію, не було б постійного шантажу Польщі і країн Прибалтики. У всякому випадку - Орду вони своєчасно "поставили б на місце". Поставили б достойно... і цивілізовано

Тому: - "на Бога надійся, але й сам не плошай" !
В цьому жорстокому світі допомога приходить сильним, мужнім і достойним!
Немічних обманюють... і пхають ногами. На жаль!
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28.10.2021 17:46 Ответить
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28.10.2021 16:57 Ответить
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28.10.2021 17:06 Ответить
да,афганская мука позабористее аргентинской...
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28.10.2021 16:58 Ответить
дайте это дебилке огурца а то самограй явно ударил ей в головку канечно убогая военным путем а вы как просто так само упало вам в руки вот же кацапские ублюдки когда же вас то КАРА настигнет да так чтобы на месте Москвы море появилось а до дна не достать было как предсказано вам было еще лет 45 тому назад....
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28.10.2021 16:58 Ответить
"Западными странами"

А как же Эрдоган?
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28.10.2021 16:58 Ответить
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28.10.2021 17:02 Ответить
😀😀😀
Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!

🎶🎶🎶. https://youtu.be/trdItw1gnr8
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28.10.2021 17:03 Ответить
Щастя більшого нема 👍
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28.10.2021 21:10 Ответить
Машка, верните Украине Дебальцево , которое по Минским принадлежит Украине .
Хватит изображать из себя праведников
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28.10.2021 17:02 Ответить
Колись була рубрика, кажись в журналі "Крокодил" - "Нарошно нє прідумаєшь". Якраз для "перлів" МЗС рашки.
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28.10.2021 17:03 Ответить
А в "Перці" була рубрика "Вісті з "того світу" Я згоден на таку назву новин з московії відразу!
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28.10.2021 17:20 Ответить
Кабу-Лугандон это не Донбасс
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28.10.2021 17:04 Ответить
Алкашка долбанная.
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28.10.2021 17:16 Ответить
Якщо вас там нема,то чому вас так пече що ми будемо робити зі своїм Донбасом і Кримом. Нема вас та й буй з вами.
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28.10.2021 17:16 Ответить
Снова этой макаке Киев жить мешает.

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28.10.2021 17:19 Ответить
пилять, зачем нам нужны словесные высеры этой мордовской чахоточной наркоманки?!!
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28.10.2021 17:23 Ответить
Машу-Алкашу отловить и направить на перевоспитание в обоз Правого Сектора ,туда -же Скабееву и Симоньян ,хоть рты у дур будут делом заняты ...
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28.10.2021 17:25 Ответить
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28.10.2021 17:28 Ответить
Москва пересрала , против ударньіх БПЛА у них ничего нет , от слова "совсем" . Доказано в Сирии , Ливии , Карабахе и Украине . Слава Украине !
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28.10.2021 17:30 Ответить
Оооо,......помойное ведро включилось!?!!
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28.10.2021 17:44 Ответить
Опять Машка в пролёте. Начнём с Крыма.
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28.10.2021 17:48 Ответить
Шлюшка ************* проснулась после вчерашнего запоя
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28.10.2021 17:56 Ответить
Захват Донбаса - это наверное у нее такая эротическая фантазия. Дон Бас наверное вообще не в курсе, но ему должно понравится...
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28.10.2021 18:14 Ответить
Эта старая шлюшка с немытой головой - тупая до неприличия. Она знатно вылизывает задницу ботоксной свинособаке, надо будет и маму родную продаст и не понимает простых вещей - всех денег не заработает, а если и заработает, то она их на тот свет с собой не заберёт, зато человеческое обличье она потеряет раз и навсегда. Лучше быть нищим, но оставаться человеком, чем превратится в говно, которое всю жизнь будут вспоминать только матерными словами...
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28.10.2021 18:22 Ответить
Шнуров група "Ленінград" переклад.....Мені приснився сон чудовий хтось знову взяв і під палив Москву Горіла площа та що Красна палали зорі на Кремлі .....
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28.10.2021 19:03 Ответить
Наостогидла до блювотиння прошлюха **********. Пуцик нею ще не гидує?
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28.10.2021 19:29 Ответить
и зачем переписывать бред всякой пьяной дуры с рашки
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28.10.2021 19:48 Ответить
 
 