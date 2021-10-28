"Киев сознательно заводит переговоры в тупик для возвращения Донбасса военным путем", - спикер МИД РФ Захарова

Последние действия Киева якобы могут свидетельствовать о планах властей Украины по силовому захвату Донбасса.

В этом уверяет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем", - утверждала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что "уверенности украинскому руководству в возможности силового решения конфликта добавляют непрекращающиеся поставки западными странами вооружений и боеприпасов и, конечно, развертывание ими военно-тренировочных миссий на территории страны".

"Мы призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием - это прежде всего Вашингтон, но также Берлин с Парижем, - прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира на Донбассе политико-дипломатическими средствами", - сказала Захарова.

При этом, в свойственной РФ манере Захарова ни слова не сказала об агрессивных действиях России по отношению к Украине. Она также не сочла нужным акцентировать внимание на продолжающихся провокациях и обстрелах со стороны войск РФ на Донбассе.

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