Директор БТИ Харькова попалась на взятке 3 тыс. долл. за помощь в получении строительных паспортов, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали на взятке директора коммунального предприятия – бюро технической инвентаризации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Как установили полицейские, чиновница наладила коррупционный механизм изготовления, согласования и получения строительных паспортов. За определенную сумму она обещала изготовить техническую документацию и решить вопрос с соответствующими органами местной власти.

3 тыс. долларов "вознаграждения" фигурантка требовала за помощь в подготовке необходимого пакета документов для получения строительного паспорта и влияние на должностных лиц Харьковского городского совета для положительного решия вопроса.

Вчера, 27 октября, оперативники задержали начальника бюро в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Женщина получила второй транш взятки - 2000 долларов и 3500 гривен. Ранее в сентябре было задокументировано получение чиновницей первой части взятки в сумме 1000 долларов и 4000 гривен.

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Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Кроме того, правовая оценка будет дана действиям должностных лиц горсовета.

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