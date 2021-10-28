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Директор БТИ Харькова попалась на взятке 3 тыс. долл. за помощь в получении строительных паспортов, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали на взятке директора коммунального предприятия – бюро технической инвентаризации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Директор БТИ Харькова попалась на взятке 3 тыс. долл. за помощь в получении строительных паспортов, - Нацполиция 01

Как установили полицейские, чиновница наладила коррупционный механизм изготовления, согласования и получения строительных паспортов. За определенную сумму она обещала изготовить техническую документацию и решить вопрос с соответствующими органами местной власти.

3 тыс. долларов "вознаграждения" фигурантка требовала за помощь в подготовке необходимого пакета документов для получения строительного паспорта и влияние на должностных лиц Харьковского городского совета для положительного решия вопроса.

Вчера, 27 октября, оперативники задержали начальника бюро в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Женщина получила второй транш взятки - 2000 долларов и 3500 гривен. Ранее в сентябре было задокументировано получение чиновницей первой части взятки в сумме 1000 долларов и 4000 гривен.

Директор БТИ Харькова попалась на взятке 3 тыс. долл. за помощь в получении строительных паспортов, - Нацполиция 02

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Директор БТИ Харькова попалась на взятке 3 тыс. долл. за помощь в получении строительных паспортов, - Нацполиция 03

Решается вопрос об уведомлении задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения. Кроме того, правовая оценка будет дана действиям должностных лиц горсовета.

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Автор: 

БТИ (36) взятка (6185) Нацполиция (16564) Харьков (7584) Харьковщина (5577)


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Сплошные преступления в Харькове
Харьков - как дикое поле чудес 😀😀😀
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28.10.2021 17:00 Ответить
та в БТИ такого нигде и никогда не может быть...
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28.10.2021 17:01 Ответить
Это так в Харькове директор БТИ выглядит?... Ещё одна космическая по своему уровню решалова контора. Там всех директоров, в том числе и бывших потрясти, так второй бюджет наберётся
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28.10.2021 17:02 Ответить
гнид вороватых мля полстраны
или это инвест няни из собственного народа?
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28.10.2021 17:05 Ответить
Если в Харькове изберут мэром еще и Добкина, то этому ватному городу можно дать новое имя "Безнадега" почти по роману Сивена Кинга.
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28.10.2021 17:08 Ответить
БТИ ЭТО ВООБЩЕ КЛОНДАЙК
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28.10.2021 17:10 Ответить
Все началось при Гепе.Сразу же,как он стал секретарем горсовета у Дупы в далеком 2004 м..Цены на оформление всевозможных разрешений возросли в 1000 раз и более.
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28.10.2021 17:19 Ответить
 
 