Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки. ФОТОрепортаж

Управление надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры начало уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации Российской Федерации законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 4 ст. Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, вечером 27 октября 2021 года незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли село Трехизбенка Счастинского района Луганской области. В результате открытия огня повреждены 5 жилых домов, 1 гаражное помещение, а также линия электропередач, которая является гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права – статьи 52 Дополнительного протокола I к Женевской конвенции 1949 года и статьи 25 раздела I части II Гаагской конвенции 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны НВФ, контролируемых РФ.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления.

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