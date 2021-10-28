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Новости Агрессия России против Украины Война
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Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки. ФОТОрепортаж

Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки. ФОТОрепортаж

Управление надзора за уголовными производствами по преступлениям, совершенным на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры начало уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации Российской Федерации законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 4 ст. Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, вечером 27 октября 2021 года незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли село Трехизбенка Счастинского района Луганской области. В результате открытия огня повреждены 5 жилых домов, 1 гаражное помещение, а также линия электропередач, которая является гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права – статьи 52 Дополнительного протокола I к Женевской конвенции 1949 года и статьи 25 раздела I части II Гаагской конвенции 1907 года, что указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны НВФ, контролируемых РФ.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луганская ОГА об обстреле Трехизбенки российскими войсками: Выпустили около 20 снарядов, пять домов повреждены, 235 - обесточены

Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки 01
Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки 02
Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки 03
Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки 04
Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки 05
Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки 06
Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими войсками Трехизбенки 07

Автор: 

обстрел (27913) Донбасс (26957) Офис Генпрокурора (2500)


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Працюють на кошик,тухляк одним словом.
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28.10.2021 17:20 Ответить
В Гааге пригодится любая мелочь,даже околки мин и снарядов...,по ним можно установить когда и где сварен маталл... и в каком году и на каком металлургическом заводе...
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28.10.2021 17:28 Ответить
Это не отпечатки пальцев. Металлург)))
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28.10.2021 18:04 Ответить
Гансьі озабоченность проявили или еще думают?
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28.10.2021 18:26 Ответить
 
 