Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 6 раз открывали огонь, - ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе 6 раз открывал огонь. В результате обстрела наемниками РФ два украинских воина получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Луганского оккупанты осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Крымского войска РФ дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли позиции украинских воинов вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки наемники РФ применили минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого войска РФ вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате российской агрессии двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грызлов назвал заседание ТКГ одним из самых напряженных: не знаю, что его напрягало, но он ушел через пять минут после начала, - Гармаш