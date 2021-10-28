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Новости Агрессия России против Украины Война
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Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 6 раз открывали огонь, - ООС

Два украинских воина получили ранения на Донбассе в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 6 раз открывали огонь, - ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе 6 раз открывал огонь. В результате обстрела наемниками РФ два украинских воина получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Луганского оккупанты осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Крымского войска РФ дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли позиции украинских воинов вблизи Красногоровки.

Возле Новозвановки наемники РФ применили минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого войска РФ вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате российской агрессии двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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обстрел (27913) ранение (3400) Донбасс (26957) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+14
МИД Украины просто обязан высказать обеспокоенность МИДу Германии поведением российских боевиков
ТЫКАТЬ НОСОМ ГЕРМАНЦЕВ ПОСТОЯННО, пока носом у них кровь не пойдёт изза кацапских обстрелов
Только так можно заставить Германию уважать суверенитет Украины
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28.10.2021 17:27 Ответить
+10
Фигачьте их байрактарами!!!! Поливать огнем с утра до ночи, пока не успокоятся!!
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28.10.2021 17:24 Ответить
+6
Раз ответили с Беспилотника и опять получаем!!!!! Да херач....те их по полной!!!
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28.10.2021 17:22 Ответить
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А где же наши байрактары ? бамбить будем ? (с)
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28.10.2021 17:21 Ответить
Раз ответили с Беспилотника и опять получаем!!!!! Да херач....те их по полной!!!
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28.10.2021 17:22 Ответить
Фигачьте их байрактарами!!!! Поливать огнем с утра до ночи, пока не успокоятся!!
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28.10.2021 17:24 Ответить
Щось "байрактарів" не чутно. Скільки можна терпіти?Чи ЗЕро дав вказівку "простоперестатьстрелять"?
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28.10.2021 17:25 Ответить
Поступила вказівка перестать стрелять. .лять.
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28.10.2021 18:32 Ответить
МИД Украины просто обязан высказать обеспокоенность МИДу Германии поведением российских боевиков
ТЫКАТЬ НОСОМ ГЕРМАНЦЕВ ПОСТОЯННО, пока носом у них кровь не пойдёт изза кацапских обстрелов
Только так можно заставить Германию уважать суверенитет Украины
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28.10.2021 17:27 Ответить
Хто буде тикать , наші диряві зелохі ?
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28.10.2021 17:33 Ответить
Но высказать же мнение можно ? Бо немцы оборзели с тем беспилотником
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28.10.2021 17:34 Ответить
Хмырь Стрелков-Гиркин сообщил...: в течении 27 октября идут тяжелые ночные бои в районе Старомихайловки,Ясиноватой,Тельманово и под Донецком...у нас потери...
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28.10.2021 17:59 Ответить
почему то не слышно озабоченности немцев, за убитых, раненых, за каждодневные обстрелы. а вот через байрактар от них сразу прилетело. озаботились что пипец. вроде беспилотник по краснокнижним особям стрелял а не по гаубице
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28.10.2021 18:06 Ответить
РАБссия требует включить в переговоры в ТКГ Ведмедчука...очередной трюк шантажиста КГБиста Путлера...
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28.10.2021 18:16 Ответить
Непонятно Орлан корректировал огонь а сбивать его нестали
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28.10.2021 20:57 Ответить
Долго мы будем в роли терпил на своей земле и считать прилеты??Где хваленые Байрактары?..Или один разна год достаточно??...
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29.10.2021 00:10 Ответить
Кожен путінський орк, який веде вогонь в наш бік (будь з чого) повинен бути негайно знищений! Будь чим.
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29.10.2021 12:06 Ответить
 
 