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Порядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

Порядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

В полицию поступило 44 сообщения о связанных с избирательным процессом правонарушениях с начала избирательной кампании по внеочередным выборам городского головы Харькова.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи открыли 5 уголовных производств, из них непосредственно о нарушении избирательного законодательства - 1 (другие опосредованные). Сообщено о подозрении одному человеку за совершение хулиганства", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник главка Станислав Перлин, в день выборов обеспечивать охрану общественного порядка будут более двух тысяч полицейских, планируется привлечь приданые силы (Национальную гвардию, Национальный университет внутренних дел и т.д). По его словам, бюллетени уже завезены во все районные комиссии и полиция взяла помещения под охрану.

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"Каждый избирательный участок будет обследован на состояние взрывоопасности. Уже создано дополнительное количество следственно-оперативных групп для надлежащего реагирования на правонарушения (в день выборов - ИФ). В случае выявления фактов дестабилизации обстановки будет обеспечен оперативный выезд на место, документирование преступления и принятие правового решения", - сказал Перлин.

Напомним, выборы городского головы Харькова состоятся 31 октября 2021 года. На должность претендуют 10 кандидатов.

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Автор: 

выборы (24760) мэр (1652) Нацполиция (16564) Харьков (7584)


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Топ комментарии
+4
На Выборах в Харькове не за кого голосовать.В списках одни мафиози.Новые и старые. Шайка из одной стаи.
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28.10.2021 17:52 Ответить
+3
Допа звонит Гепе и говорит....эх братан нафига ты сдох...один не справлюсь...https://youtu.be/v7P5X5np6Ko крутой видос с обоими персонажами...
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28.10.2021 17:32 Ответить
+2
порядок в Ха.... ха-ха-ха-ха!..

****** Харьков @h_kharkovhttps://twitter.com/h_kharkov/status/1453681468958547976 3 ч



Пришли учителя из школы, дали эту хню.
Я спросил учителей: вам шо, делать нехй?
Сказали, что напрягли идти по домам, и лично вручить в руки под видом приглашения на выборы.
Замазано - это мои персональные данные, на использование и хранение которых я свое согласие не давал.

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28.10.2021 17:29 Ответить
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порядок в Ха.... ха-ха-ха-ха!..

****** Харьков @h_kharkovhttps://twitter.com/h_kharkov/status/1453681468958547976 3 ч



Пришли учителя из школы, дали эту хню.
Я спросил учителей: вам шо, делать нехй?
Сказали, что напрягли идти по домам, и лично вручить в руки под видом приглашения на выборы.
Замазано - это мои персональные данные, на использование и хранение которых я свое согласие не давал.

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28.10.2021 17:29 Ответить
Думаю , что победит тот , кто положит город к ногам Бени .
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28.10.2021 17:29 Ответить
Допа звонит Гепе и говорит....эх братан нафига ты сдох...один не справлюсь...https://youtu.be/v7P5X5np6Ko крутой видос с обоими персонажами...
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28.10.2021 17:32 Ответить
Осторожно..ненормативная Феня...
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28.10.2021 17:33 Ответить
Колись у Дибкіні помер зеленський
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28.10.2021 17:35 Ответить
У зесрани в Харькове 3%,впрочем как и везде теперь -наблюдаем ,как зекретины карусели устраивать будут ...
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28.10.2021 17:37 Ответить
А вчера говорили что 8.5 тысяч...😀
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28.10.2021 17:41 Ответить
Рейтинг Зели придуман из воздуха 73%...на самом деле 42 % из числа пришедших на кукареканье...,об этом подробно рассказывал Шабунин сразу после "выборов"...
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28.10.2021 17:42 Ответить
Президентом Украины может стать кто наберет 50% голосов +1 голос...,неправильная Конституция...
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28.10.2021 17:44 Ответить
На Выборах в Харькове не за кого голосовать.В списках одни мафиози.Новые и старые. Шайка из одной стаи.
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28.10.2021 17:52 Ответить
а карантинные ограничения ????
выборы - это не заразно ))))
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28.10.2021 18:18 Ответить
Дотянут, что считать результаты некому будет из-за ковида.
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28.10.2021 18:20 Ответить
так это то, что нужно - правильные списки уже в нужных местах, люди ждут команды....вот где антинародная деятельность, вот где отсутствие законного права безопасного волеизьявления....
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28.10.2021 18:29 Ответить
Выборы в Харькове . Две ворюги в фаворе. Жопкинд так и не снял футболку с беркутней. Спит в ней.
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28.10.2021 18:40 Ответить
Порядок, это если выборы как и в других городах, где умерли меры, таких много было( проводили сразу а не спустя полгода.
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28.10.2021 19:05 Ответить
 
 