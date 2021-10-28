Порядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

В полицию поступило 44 сообщения о связанных с избирательным процессом правонарушениях с начала избирательной кампании по внеочередным выборам городского головы Харькова.

Об этом сообщает полиция Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи открыли 5 уголовных производств, из них непосредственно о нарушении избирательного законодательства - 1 (другие опосредованные). Сообщено о подозрении одному человеку за совершение хулиганства", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник главка Станислав Перлин, в день выборов обеспечивать охрану общественного порядка будут более двух тысяч полицейских, планируется привлечь приданые силы (Национальную гвардию, Национальный университет внутренних дел и т.д). По его словам, бюллетени уже завезены во все районные комиссии и полиция взяла помещения под охрану.

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"Каждый избирательный участок будет обследован на состояние взрывоопасности. Уже создано дополнительное количество следственно-оперативных групп для надлежащего реагирования на правонарушения (в день выборов - ИФ). В случае выявления фактов дестабилизации обстановки будет обеспечен оперативный выезд на место, документирование преступления и принятие правового решения", - сказал Перлин.

Напомним, выборы городского головы Харькова состоятся 31 октября 2021 года. На должность претендуют 10 кандидатов.

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