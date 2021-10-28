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Чиновник лесхоза на Киевщине попался на взятке 40 тыс. долл. за разрешение на аренду 1,5 га рекреационной земли , - прокуратура

Чиновник лесхоза на Киевщине попался на взятке 40 тыс. долл. за разрешение на аренду 1,5 га рекреационной земли , - прокуратура

Правоохранители задержали на взятке чиновник Государственного предприятия "Высшедубичанское лесное хозяйство" Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от гражданки 40 тыс. долларов. За указанную сумму он обещал не возражать при принятии решения уполномоченными лицами о выделении ей в аренду на 49 лет земельного участка рекреационного назначения. 1,5 га в лесу должны были использоваться для предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг по отдыху.

Правоохранители задержали чиновника при получении части взятки в сумме 20 тыс. долларов.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6187) Киевская область (4208) прокуратура (5036) чиновник (1560)


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какие мелочи..
брат Ермака это и за деньги не считает
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28.10.2021 18:13 Ответить
прасю не путать свою шерсть с государственной...
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28.10.2021 18:28 Ответить
вот в каких случаях полезны законы шариат как северной кореи собакам скормить или растрел и игил и тому продобные... секир башка мечом на площади приплюдно и больше в целом никто ничего не украдёт...ни дня ни полдня не проходит в новостях про взятки корупцию и снова взятки . берут поголовно все на 95% не ошибусь процентов населения страны .как то так((
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28.10.2021 18:48 Ответить
 
 