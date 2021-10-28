Чиновник лесхоза на Киевщине попался на взятке 40 тыс. долл. за разрешение на аренду 1,5 га рекреационной земли , - прокуратура

Правоохранители задержали на взятке чиновник Государственного предприятия "Высшедубичанское лесное хозяйство" Киевского областного и по городу Киеву управления лесного и охотничьего хозяйства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от гражданки 40 тыс. долларов. За указанную сумму он обещал не возражать при принятии решения уполномоченными лицами о выделении ей в аренду на 49 лет земельного участка рекреационного назначения. 1,5 га в лесу должны были использоваться для предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением услуг по отдыху.

Правоохранители задержали чиновника при получении части взятки в сумме 20 тыс. долларов.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.