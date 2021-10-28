На месте партнеров я бы говорил о том, где была гаубица российских наемников, а не о применении Bayraktar, - Кулеба о реакции Берлина на вылет беспилотника ВСУ
Украина не имеет сомнений в том, что Германия остается принципиальным сторонником мирного урегулирования конфликта на востоке Украины
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, комментируя заявление Министерства иностранных дел Германии о том, что оно обеспокоено применением дрона типа "Байрактар" Вооруженными силами Украины.
"Мы общаемся с нашими немецкими коллегами, мы не имеем сомнений в том, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и пытаются помочь нам прекратить российскую агрессию против нашего государства, мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации, и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушала, применив беспилотник. "Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - пояснил министр.
"На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями. Так вот почему-то, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без надлежащей оценки", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.
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"ПАРТНЬОРИ"- любимий мемчикуХйла , доречі...
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781547989069824
Визначіться спочатку і дайте світові свою позицію.
Он сам говорил.
Но тссс, это же достижение
А на місці Кулєби я б СПОЧАТКУ сказав про поранених та вбитих цією артилерією, а вже ПОТІМ про те, що та Д-30 була не там, де повинна бути...
Ни единого разу.
Продажные, лицемерные твари.
Закончились "европейские ценности", если вообще были.
Германии /можно вспомнить 8миллионов украинцев
Погибших от рук ''партнёров''
Надо на каждый выстрел отвечать как положено десятью
В течении 26 и 27 октября в районе Тельманово,под Донецком,Ясиноватой и Новоташковкой идут тяжелые ночные бои...у нас значительные потери в технике и живой силе...
на куски рвали и жгли,
где вы сраные немцы были ?
местные жители купили в атб
1939 р.
наш час