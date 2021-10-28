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Новости Агрессия России против Украины Война
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На месте партнеров я бы говорил о том, где была гаубица российских наемников, а не о применении Bayraktar, - Кулеба о реакции Берлина на вылет беспилотника ВСУ

На месте партнеров я бы говорил о том, где была гаубица российских наемников, а не о применении Bayraktar, - Кулеба о реакции Берлина на вылет беспилотника ВСУ

Украина не имеет сомнений в том, что Германия остается принципиальным сторонником мирного урегулирования конфликта на востоке Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, комментируя заявление Министерства иностранных дел Германии о том, что оно обеспокоено применением дрона типа "Байрактар" Вооруженными силами Украины.

"Мы общаемся с нашими немецкими коллегами, мы не имеем сомнений в том, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и пытаются помочь нам прекратить российскую агрессию против нашего государства, мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации, и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ по российской гаубице на Донбассе

Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушала, применив беспилотник. "Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - пояснил министр.

"На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями. Так вот почему-то, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без надлежащей оценки", - подчеркнул Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина попросит Германию больше не принимать торопливых решений по "Северному потоку-2", - Кулеба

Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

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Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) операция Объединенных сил (6766) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+35
Треба спитать звідки взялась та гаубиця, що вона робила в Україні і як до нас потрапила, а не що робив у нас наш байрактар.
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28.10.2021 18:25 Ответить
+24
дядя кулеба- а где ты в германии увидел партнёров?...
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28.10.2021 18:25 Ответить
+21
"Партнеры" и звука не подали когда кацапы обстреливали позиции ВСУ.
Ни единого разу.
Продажные, лицемерные твари.
Закончились "европейские ценности", если вообще были.

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28.10.2021 18:29 Ответить
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Немцы в 2014, дважды пытались найти следы "распятого мальчика" в Славянске. Т.е. - порле того как первая группа не смогла найти даже "площадь Ленина" (уже не говоря о свидетелях), послали вторую
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28.10.2021 18:24 Ответить
они так надеялись подтвердить что друг Владимир не ***** и ********... но не удалось
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28.10.2021 19:04 Ответить
Треба спитать звідки взялась та гаубиця, що вона робила в Україні і як до нас потрапила, а не що робив у нас наш байрактар.
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28.10.2021 18:25 Ответить
А хіба ви не знали? Гаубиця мирно обстрілювала позиції наших військ
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28.10.2021 18:38 Ответить
Я знаю,німці не знають,чи прикидаються що не знають.
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28.10.2021 18:48 Ответить
Німці? Фашисти. А фашисти своїх неофашистів не підведуть!
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28.10.2021 21:12 Ответить
дядя кулеба- а где ты в германии увидел партнёров?...
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28.10.2021 18:25 Ответить
он дипломат. Он не может сказать что немцы пособники Путлера
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28.10.2021 18:33 Ответить
немцы нет, меркель да
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28.10.2021 18:34 Ответить
А я б на місці опозициї запитала б , за що вова підставив гинути тих воїнів ДО ТОГО, ЯК ПОЧАЛАСЯ У НЬОГО РЕЙТИНГОВА СРАКА Й БУЛИ НЕВИКОНАНІ УМОВИ ТИШІ... а використав бар"яктар тільки зараз- ЧОМУ?
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28.10.2021 18:39 Ответить
уточню- щось мені підказує , що саме головнокомандуючийвова ТІЛЬКИ ЗАРАЗ РЯТУЮЧИ РЕЙТИНГ, дозволив пульнути з дрону . НІ? Я ПОМИЛЯЮСЯ ?
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28.10.2021 18:52 Ответить
Ну, он же обещал, шо литаки полетять й будуть всих бамбить. Сдержал слово.)))
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28.10.2021 21:03 Ответить
КУЛЕБА БОЛЬШОЙ ПАТРИОТ СТРАНЫ! всё называет своими именами ... + скромный в добавок видать по жизни... мне он как дипломат министр нравится..
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28.10.2021 18:42 Ответить
по Ермаку він скромний - тут скромний ,а тут Єрмак дозволив , а тут рибу заварачівалі...
"ПАРТНЬОРИ"- любимий мемчикуХйла , доречі...
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28.10.2021 18:47 Ответить
ну те що я бачу і чую від нього про путіна і россію...і погрози йому з москві. як живе .одягаеться і веде себе мені достатньо.а як що ви шукаете ангела на землі, то всім відомо. що вони знаходяться десь там на небі чі в космосі....на землі вони не знаходяться....якось так.....
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28.10.2021 18:52 Ответить
занадто мало за ним спостерігаєте ... дискусії не вийде
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28.10.2021 19:00 Ответить
можливо ви більше мене знаєте всяко буває...але я все сказав що думаю....а читаю і дивлюся дуже не мало днями....))
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28.10.2021 19:44 Ответить
Там не партнери, там тільки великі друзі України
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781547989069824
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28.10.2021 19:00 Ответить
Ну, так принято называть, чтоб предателям не обидно было! Они же нам помогают кредиты всякие получать!
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28.10.2021 19:12 Ответить
Тварі продажні...
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28.10.2021 18:26 Ответить
тварі піарні
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28.10.2021 18:40 Ответить
а еще лучше - пересылать им каждодневную сводку СЦКК ОБСЕ по нарушениям и потерям
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28.10.2021 18:26 Ответить
Байрактаром по кремлю,а Бандерой по мозгам Ольги **********
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28.10.2021 18:26 Ответить
Ви ж перші почали про миролюбство будь якою ціною патякати.
Визначіться спочатку і дайте світові свою позицію.
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28.10.2021 18:26 Ответить
А может пора признать,что вы, зекретины, запороли все во внешней политике ,что было создано титаническим трудом попередников ?
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28.10.2021 18:27 Ответить
до этого Германия была другой?) Перестаньте)
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28.10.2021 18:33 Ответить
Не другой,но так наезжать себе ,до зекрысы,не позволяла
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28.10.2021 18:50 Ответить
Та да, фрау заставил пэтю минскую ересь написать и подписать.
Он сам говорил.
Но тссс, это же достижение
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28.10.2021 18:59 Ответить
Там Германия дохрена чего творила. И Медведчука пропихнули "защищать" Украину и полностью отказались ПРОДАВАТЬ оружие Украине, начали пропихивать формулу Штайнмайера, построили половину северного потока, настроили заводов БМВ в подмосковье, поставляли турбины и насосы в оккупированный Крым.
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28.10.2021 19:04 Ответить
Так ,лять ,сейчас не 2014й,когда надо было только создавать антипутинскую коалицию)просрали зекрысы все и формулу штайнмайера ещё нам навязывают -слава Богу у зегниды рейтинг идёт в дупу...
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28.10.2021 19:27 Ответить
"На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями." Источник:

А на місці Кулєби я б СПОЧАТКУ сказав про поранених та вбитих цією артилерією, а вже ПОТІМ про те, що та Д-30 була не там, де повинна бути...
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28.10.2021 18:28 Ответить
РАБссия требует отправить на переговоры по ТКГ Виктора Ведмедчука...,2014 год тогда Ангела Меркель требовала от Порошенко того же самого... мавзолейные идиотты
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28.10.2021 18:29 Ответить
"Партнеры" и звука не подали когда кацапы обстреливали позиции ВСУ.
Ни единого разу.
Продажные, лицемерные твари.
Закончились "европейские ценности", если вообще были.

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28.10.2021 18:29 Ответить
Один Байрактар скинув одну бімбочку а галасу на всю Галактику.
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28.10.2021 18:32 Ответить
Жаль, что одну. Очень. Мочите кацапов, как азербайджанцы хаев. Смерть оккупантам!
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28.10.2021 19:27 Ответить
К тому же не бомбочку, а взрывпакет
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28.10.2021 21:45 Ответить
-а послать немцев матом не пробывали в дупу... например.... от Немцев и Германи кроме извращенных извращений ничего Украины а не потеряет как и не нашла до сих пор оружие нет не дадим денег нет но вы держитесь еще клоуном Штаммаер влез со своим лайном...вы знаете почему Опа Вовы не давал парад алле и Кулеба не прыгал на потолок от встречи с Штаммаером лично а потому что Штаммаер привез пакет предложений мол вы даете в Конституцию особый статус ОРЛДО проводите выборы создаете по сути автономный бандитско кацапский край а потом мы рассмотрим вопрос о передаче Украине и возврата границ а как канхетку привезли взятку Вове типа транш помощи в пару сотень лямов евро говоря Вова очень обиделся встреча была быстрой минут 20
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28.10.2021 18:33 Ответить
Чем больше будем реагировать на ,,такую '' Озабоченность
Германии /можно вспомнить 8миллионов украинцев
Погибших от рук ''партнёров''
Надо на каждый выстрел отвечать как положено десятью
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28.10.2021 18:33 Ответить
Хмырь Гиркин-Стрелков спалил РАБссию...

В течении 26 и 27 октября в районе Тельманово,под Донецком,Ясиноватой и Новоташковкой идут тяжелые ночные бои...у нас значительные потери в технике и живой силе...
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28.10.2021 18:33 Ответить
когда ребят -грады из гуково
на куски рвали и жгли,
где вы сраные немцы были ?
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28.10.2021 18:34 Ответить
Где Гитлер, когда он так нужен...
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28.10.2021 19:25 Ответить
это не наш байрактар.
местные жители купили в атб
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28.10.2021 18:36 Ответить
Шо ты брешешь?! В Сильпо.
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28.10.2021 21:53 Ответить
Генерал Залужный Байрактаром разбомбил Воронеж... и Ржев....но потерь нет...
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28.10.2021 18:37 Ответить
"Высказал озабоченность", но... не забыл "лизнуть" - настоящий дипломат!
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28.10.2021 18:37 Ответить
ты еще пооправдывайся перед немчуками, шо Украина защищается
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28.10.2021 18:38 Ответить
РАБссия отправила на Донбасс с 2014 года 770 танков и 296 БТРов разного калибра, за минометы и прочие артустановки промолчу...даже в Германии нет столько металлолома...,всего 420...Рюсский мир кормит быдло нехило...,поскольку обслуживаие,ремонт,заправка этого дерьма стоит миллиарды РЖУблей...
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28.10.2021 18:43 Ответить
Сенатор , на Донбассе более тьісячи БМП и БТР , из Расеи.
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28.10.2021 19:42 Ответить
Щось я не зрозумів, чому Україна не може використовувати безпілотними на своїй території, а Росія може свої гармати
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28.10.2021 18:45 Ответить
потому что меркель свято чтит секретный протокол от 1939 года
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28.10.2021 18:47 Ответить
какие они, нахрен, партнеры? они скорее партнеры *****. половые.
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28.10.2021 18:46 Ответить
Говноедов РАБссии наши мочат нехило...,потому и вой Ольги *********** круче Йозеффа ГГеббельса Сцыте крысы Мавзолейные...правильно делаете... 2014 год давно закончился...
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28.10.2021 18:50 Ответить
Сейчас сепары скажут что они просто прятались от солнца в тени пушки, а тут злые укры жахнули с неба!
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28.10.2021 18:51 Ответить
От кулебы больше толку было бы на передовой, ну или меньше вреда.
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28.10.2021 18:53 Ответить
В Крыму и на Донбассе рюсскага Мира нет,а ИХТАМНЕТы отпускники давно дуба врезали...
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28.10.2021 18:55 Ответить
немцам, а точнее бледной копии настоящих немцев эпохи холодной войны, нужно озаботиться не нашим боевым дроном, уничтожившим кацапскую гаубицу на нашей земле, а гиперпродажностью и падкостью немецкого политикума на деньги Москвы, а то не успеют они обернуться, как превратятся в ГДР или в федеральный округ московской орды...
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28.10.2021 18:58 Ответить
До якої степені цинізму потрібно дожитись німцям,щоби уже відкрито, практично не ховаючись,забороняти українцям боронити себе і Україну. Говнюки паршиві, вони скоро на допомогу своїм друзям із підерефії будуть надсилати своїх солдатів.
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28.10.2021 19:03 Ответить
Коррупция в Германии зашкаливает с первой каденции Меркельши да и в Австрии не меньше...родина Гитлера все же...братана Молотова
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28.10.2021 19:04 Ответить
брательники пля...
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28.10.2021 19:07 Ответить
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28.10.2021 19:10 Ответить
Северный потоп говорите? Мимо Украины говорите?А запуск говна без Меркельши? непоррядок герр Путлер
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28.10.2021 19:14 Ответить
Вчера президент Германии Штайнмайер официально выгнал Меркель на пенсию... Они ушла без оркестра и почестей...
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28.10.2021 19:23 Ответить
Так у нас с Карабахом то же самое было. На одну доску ставили нас и оккупантов армян. Да еще и приговаривали: проблема не имеет военного решения. Имеет! Как оказалось. Гондоны лицемерные...
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28.10.2021 19:23 Ответить
Короче, с фашистами все понятно, они снюхались с комуно-фашистами, но тогда с ними был и микрон против одного Петра, не позавидуешь.
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28.10.2021 19:47 Ответить
Красава Кулеба, хорошо умыл немцев . . .
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28.10.2021 19:56 Ответить
Бідолашний Кулеба (про нього казали як про гарного дипломата) так у зє затюкали, що й не зрозумів - нічого там не міняється!
1939 р.

наш час
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28.10.2021 20:09 Ответить
Ну що ж. Слід було цього чекати. Лягушатники завжди підтримували москальноту, фашисти підтримують теперішніх фашистів. Довбана гейропа=ж...опа! Поки сами собі ради не дамо, надії на їх допомогу нуль!
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28.10.2021 20:39 Ответить
Треба ноту протесту з приводу заяви німеччини.
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28.10.2021 20:48 Ответить
После Сев Пот 2 эти партнеры превратились в немецких шлюх, чьё мнение интересует только путлера, для Украины немцы теперь обычные швайн, не брезгующие гешефтом газпром
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28.10.2021 20:59 Ответить
верно.
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28.10.2021 21:04 Ответить
Партнёры у нас турки. А это продажные обеспокоенцы.
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28.10.2021 21:40 Ответить
Ще було б добре нагадати цим стурбованим "партнерам" про турбіни Сіменс у Криму та спитати коли вже настане невідворотнє покарання цієї контори.
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28.10.2021 23:07 Ответить
применили слабенькую кумулятивную планирующую бомбу MAM-C. При необходимости будет применен боеприпас MAM-L. Мало уже не покажется
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28.10.2021 23:26 Ответить
З воїном 17-ї ОТБр Віктором Рачугіним, який загинув учора на Донбасі, попрощаються 30 жовтня у Запоріжжі. Джерело:
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28.10.2021 23:34 Ответить
Меньше надо обращать внимание на то что говорят проросийские прокладки и больше осуществлять боевых вылетов беспилотников в ответ на обстрелы лаптеголовых .
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28.10.2021 23:55 Ответить
Это партнёры Газпрома а не Украины, не путайте.
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29.10.2021 12:34 Ответить
Послать на хрен этот Берлин7 и эту МЕркель!! Это по её вине в Украине уже 8 лет идёт война! !Она с пуйлом -****** целовалась и строила Северные потоки, а Украинцев в это время тысячами убивали!!
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29.10.2021 14:12 Ответить
Немцев нужно воспринимать как союзников рашки. Ибо они нажили себе комплекс вины перед ссср, по незнанию спутав совок с современной рашкой. И стараются не дразнить иванов. Рядовой немец об Украине знает что это где-то возле россии, знает Кличко и Чернобыль. Как думаете, с учетом всех факторов, кому будет помогать Германия- конечно рашке
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29.10.2021 19:24 Ответить
 
 