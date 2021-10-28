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Новости Агрессия России против Украины
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Российские пропагандисты сняли фейк об украинских воинах, которые якобы просят помощи

Российские пропагандисты сняли фейк об украинских воинах, которые якобы просят помощи

На видео одетые в форму с символикой ВСУ люди утверждают, что попали в окружение в Старомарьевке.

Ролик выложен на фейковом сайте, якобы модерируемым Министерством обороны Украины при содействии ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Остров".

"Мы находимся Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать подмогу, она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Господин Зеленский, не воспринимайте нас как предателей, але Ваши понты не стоят наших жизней", - на хорошем русском языке говорит ряженный под украинского солдата человек в балаклаве.

Видео записано в лесопосадке, по которой трудно определить геолокацию.

Этот ролик выложен на фейковом сайте, якобы модерируемым Министерством обороны Украины при содействии ОБСЕ.

Читайте: "На Донбассе" и без "Л/ДНР": в рамках борьбы с российской пропагандой СНБО разработал глоссарий для СМИ и чиновников. ТАБЛИЦА

Поселок Старомарьевка Волновахского района Донецкой области находится в так называемой "серой зоне."

На этой неделе российские пропагандисты и глава НВФ "ДНР" Денис Пушилин распространили сообщение о том, что населенный пункт якобы заняли украинские военнослужащие.

Пресс-центр ООС и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опроверг этот фейк. Также его опровергает 93-я бригада.

Автор: 

пропаганда (3700) россия (96231) Донбасс (26957) фейк (684) ВСУ (6700)


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Топ комментарии
+23
Это те же самые ДЛБы, которые в Кабульском аэропорту "застряли"?.. Лугандон, такой Лугандон, даже фейки правдоподобные не в состоянии сварганить
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28.10.2021 18:39 Ответить
+22
лапотная, как обычно топорная работа-выдаёт мухосранско-задрищинский говор...
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28.10.2021 18:39 Ответить
+19
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28.10.2021 18:46 Ответить
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Это те же самые ДЛБы, которые в Кабульском аэропорту "застряли"?.. Лугандон, такой Лугандон, даже фейки правдоподобные не в состоянии сварганить
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28.10.2021 18:39 Ответить
"господин презедент"?? ))
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28.10.2021 18:49 Ответить
Навмисно прошерстив деякі кацапські рупори брехні - навіть вони ту фігню не озвучують. Ждемо, може скабєєва щось збреше пізніше.
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28.10.2021 19:08 Ответить
Поверьте, найдётся много тех, кто поверит в эти фейки. Для них, собственно, эти фейки и придумывают
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28.10.2021 19:17 Ответить
лапотная, как обычно топорная работа-выдаёт мухосранско-задрищинский говор...
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28.10.2021 18:39 Ответить
Чуваки-окупанти, у нас президент фейковий, для кого це знято?
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28.10.2021 18:40 Ответить
Для його лохторату.
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28.10.2021 19:39 Ответить
Для кацапов тупость это нормальное ,природное состояние ..
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28.10.2021 18:43 Ответить
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28.10.2021 18:46 Ответить
это сделано чтобы поджареный касап не убег ил танка.
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28.10.2021 19:02 Ответить
Чиста па руцки? Так навіть "кармільци" на матючнам гаварят с даунецким акцентам.
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28.10.2021 18:48 Ответить
Это донецкие. А попробуй различить киевлянина от москвича по тому как он говорит. А молодых вообще нигде не различишь. У этих вообще чисто российский русский.
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28.10.2021 19:16 Ответить
Киянина від москвича досить легко відрізнити, киянин чисто говорить російською.
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28.10.2021 19:25 Ответить
Ще Пітер більш менш чисто говорить, інші ***** окають, акають, вухо ріже.
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28.10.2021 19:27 Ответить
мааскич квакает паа маасковски, как его жабы-предки с маасковских болот. это кваканье ни с чем не спутать
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29.10.2021 22:18 Ответить
Только с русскоязычными беларусами. Это не только я заметил, но каким-то образом много раз слышал беларусов с московским акцентом. Для меня это был культурный шок, такой же как и когда за границей услышать китайца говорящего по русски, но потом узнал что это казахи😁
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30.10.2021 08:43 Ответить
"Господин Зеленский, не воспринимайте нас как предателей, але Ваши понты не стоят наших жизней"
дебильнее пропаганды я не видел, разве только **** беева поломает свою вторую кривую ногу.
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28.10.2021 18:56 Ответить
и дураку ясно еще б на каску сало прилепил и оселедец))
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28.10.2021 19:13 Ответить
Очередной высер от создателей ватных блокбастеров типа "СБУ штурмует базу Правого сектора с криком "Cдавайтесь биндеровцы!"", "Брошенные в кабульском аэропорту ВСУ-шники", а так же "Опущенцы нашли в донецком аэропорту сделанное дядей Васей в гараже оружие американского производства, на 100% соответствующее скриншотам из Call of Duty" и прочих многочисленных "шедевров" даунбасской кинокомпании Peesдёж na ********.

Чепушилин ляпнул, что ВСУ якобы захватили Старомарьевку, а теперь лепят очередную "пабеду" о том как "деморализованных укров перемололи в котле" в пустой Старомарьевке. Чтобы убогой кацапне было на что передернуть перед сном.
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28.10.2021 19:35 Ответить
до речі, це щодо питання чому кацапи можуть знімати фейки не парячись підбором україномовних акторів - тому що Україна досі не позбавилась цього псячого язіка.
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28.10.2021 20:55 Ответить
Картина "Орда" художника Семена Скрепецкого (псевдоним)
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28.10.2021 22:26 Ответить
 
 