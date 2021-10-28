Российские пропагандисты сняли фейк об украинских воинах, которые якобы просят помощи

На видео одетые в форму с символикой ВСУ люди утверждают, что попали в окружение в Старомарьевке.

Ролик выложен на фейковом сайте, якобы модерируемым Министерством обороны Украины при содействии ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Остров".

"Мы находимся Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать подмогу, она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Господин Зеленский, не воспринимайте нас как предателей, але Ваши понты не стоят наших жизней", - на хорошем русском языке говорит ряженный под украинского солдата человек в балаклаве.

Видео записано в лесопосадке, по которой трудно определить геолокацию.

Этот ролик выложен на фейковом сайте, якобы модерируемым Министерством обороны Украины при содействии ОБСЕ.

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Поселок Старомарьевка Волновахского района Донецкой области находится в так называемой "серой зоне."

На этой неделе российские пропагандисты и глава НВФ "ДНР" Денис Пушилин распространили сообщение о том, что населенный пункт якобы заняли украинские военнослужащие.

Пресс-центр ООС и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опроверг этот фейк. Также его опровергает 93-я бригада.