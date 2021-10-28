Российские пропагандисты сняли фейк об украинских воинах, которые якобы просят помощи
На видео одетые в форму с символикой ВСУ люди утверждают, что попали в окружение в Старомарьевке.
Ролик выложен на фейковом сайте, якобы модерируемым Министерством обороны Украины при содействии ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Остров".
"Мы находимся Старомарьевке, в низине. Из-за этого мы понесли большие потери. Ночью нам обещали прислать подмогу, она так и не пришла. Мы будем думать, как отсюда выходить. Господин Зеленский, не воспринимайте нас как предателей, але Ваши понты не стоят наших жизней", - на хорошем русском языке говорит ряженный под украинского солдата человек в балаклаве.
Видео записано в лесопосадке, по которой трудно определить геолокацию.
Этот ролик выложен на фейковом сайте, якобы модерируемым Министерством обороны Украины при содействии ОБСЕ.
Поселок Старомарьевка Волновахского района Донецкой области находится в так называемой "серой зоне."
На этой неделе российские пропагандисты и глава НВФ "ДНР" Денис Пушилин распространили сообщение о том, что населенный пункт якобы заняли украинские военнослужащие.
Пресс-центр ООС и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опроверг этот фейк. Также его опровергает 93-я бригада.
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дебильнее пропаганды я не видел, разве только **** беева поломает свою вторую кривую ногу.
сделанное дядей Васей в гаражеоружие американского производства, на 100% соответствующее скриншотам из Call of Duty" и прочих многочисленных "шедевров" даунбасской кинокомпании Peesдёж na ********.
Чепушилин ляпнул, что ВСУ якобы захватили Старомарьевку, а теперь лепят очередную "пабеду" о том как "деморализованных укров перемололи в котле" в пустой Старомарьевке. Чтобы убогой кацапне было на что передернуть перед сном.