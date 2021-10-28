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Новости Агрессия России против Украины Война
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Все экипажи Bayraktar готовы к боевому применению на Донбассе днем и ночью, - Наев

Все экипажи Bayraktar готовы к боевому применению на Донбассе днем и ночью, - Наев

Ударные беспилотники Bayraktar, которые стоят на вооружении украинской армии, готовы применяться днем и ночью. Они уже полгода находятся на боевом дежурстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC News Украина заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России. Проводили разведку и тренировки", - отметил он.

По его словам, беспилотники уже показали свою эффективность для разведки, передавая ценные сведения о противнике. И патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины.

Отметим, на сегодня Украина закупила у Турции 12 комплексов Bayraktar.

"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи Bayraktar готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению - также днем ​​и ночью", - добавил Наев.

Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.

Автор: 

Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+69
Всем экипажам-респект...
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28.10.2021 18:51 Ответить
+55
значит - херячте...а не разговаривайте.
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28.10.2021 18:53 Ответить
+37
Наев, прекрати русофобию, а то за поребриком уже третий день полыхают днища
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28.10.2021 18:53 Ответить
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Доброй охоты !
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29.10.2021 08:47 Ответить
Нужно продолжать наносить удары, причем так, чтобы не только от гаубицы, а самое главное и от расчета ничего не оставалось!
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29.10.2021 09:04 Ответить
Безпілотні літальні апарати це добре, пишаюсь тим що комадрири дбають про особовий склад і бережуть життя!!!
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29.10.2021 09:09 Ответить
После каждого выстрела
В течении часа или быстрее такая ответка
И через неделю максимум две у них отпадет охота стрелять
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29.10.2021 09:53 Ответить
"Байрактари" лише один раз задіяли, а треба використовувати як відповідь на кожний обстріл раз вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.
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29.10.2021 10:06 Ответить
Ну что же.
Мне кажется, что первое применение было не совсем удачным, но главное то - что оно БЫЛО.
Украина применила БПЛА по ЛДНР.
Это очень хорошо.
Но надо чётко понимать, что сейчас шахтёры выкопают в шахтах Панцири, РЭБ и ... БПЛА.

То, что Байрактар пускает средство поражения находясь в воздушном пространстве Украины никого не будет волновать. Надеюсь, что ВСУ уже придумали как обезопасить БПЛА.
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29.10.2021 10:39 Ответить
А чё не удачным? Попали же.
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29.10.2021 11:17 Ответить
Байрактар потеряли
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29.10.2021 18:41 Ответить
брехня
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29.10.2021 19:13 Ответить
интересно звучит - "пилот беспилотника"...
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29.10.2021 11:17 Ответить
Появились слухи о взрывах складов боеприпасов в Ичне Черниговской области 27.10 21
Кто что знает?
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29.10.2021 11:21 Ответить
12 шт....малувато, але краще, ніж нічого.

Сподіваюсь, дані БПЛА збережуть багато життів українських солдат.
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29.10.2021 11:45 Ответить
12 батарей чи там чогось. У кожній по декілька штук БПЛА.
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29.10.2021 15:42 Ответить
Берлин идёт в опу.
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29.10.2021 11:47 Ответить
Нужно бить из Катюш по врагам козачества! Огонь во имя Княгини Ольги и Игоря по половцам!
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29.10.2021 12:36 Ответить
Це тільки перша ластівка.Далі буде.
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29.10.2021 13:42 Ответить
Зачем Байракторы? Приняли на вооружение "Ольху" относительно высокоточные ракеты, покажите их в реальном применении, покажите, как они попадают с точностью +- 25м с расстояния до 70км. И будет очередь из заказчиков на покупку ну и кратное увеличение собственного заказа. А пока что это больше похоже на проплаченную рекламу от Турок их беспилотников.
Прикиньте видео Запускается 3-5 ракет, разносят в щепки батарею орудий вместе с расчетами?
Зачем рекламировать импорт?
Или на самом деле Ольха не попадает?
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29.10.2021 14:49 Ответить
Нажаль такого відео не існує в природі, бо Шмаркля щось хоче побачити в дупі путлера.
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29.10.2021 15:40 Ответить
Фашисты-немчура и лягушатники-французищки выразили обеспокоенность применением ЗСУ беспилотников, для подавления тяжелой артиллерии руSSни!!!!!!, а убийством руSSней наших воином при помощи этой самой тяжелой артиллерии руSSни, они не разу не обеспокоились!!!!!!!И вот у меня вопрос, фашисты-немчура и лягушатники-французищки они на чей стороне?, они же пособники убийц украинцев, оружие нам не поставляют, даже госпитального оборудования не поставляют, зато щедро спонсируют путлера и руSSко-украинскую войну через так называемый СП2. На кой ляд нам такие "союзники"? и чертям собачьим это "нормандский формат" с путинскими подстилками!
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29.10.2021 15:33 Ответить
Ці співчувателі завжди лише на своїй стороні. Треба посилати їх на усі букви абетки.
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29.10.2021 15:38 Ответить
"З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами."
Вони замість того щоб негайно вбивати ворогів, почали писати папірці.
А потім у відповідь на вбивство та поранення наших воїнів, вирішили лише припугнути кацапських ублюдків. Тобто, ми з вами платимо податки лише щоб пугати ворогів. Це якийсь долбаний Кватал.
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29.10.2021 15:36 Ответить
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