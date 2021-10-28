Все экипажи Bayraktar готовы к боевому применению на Донбассе днем и ночью, - Наев
Ударные беспилотники Bayraktar, которые стоят на вооружении украинской армии, готовы применяться днем и ночью. Они уже полгода находятся на боевом дежурстве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC News Украина заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России. Проводили разведку и тренировки", - отметил он.
По его словам, беспилотники уже показали свою эффективность для разведки, передавая ценные сведения о противнике. И патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины.
Отметим, на сегодня Украина закупила у Турции 12 комплексов Bayraktar.
"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи Bayraktar готовы к разведке днем и ночью, а также боевому применению - также днем и ночью", - добавил Наев.
Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.
Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.
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В течении часа или быстрее такая ответка
И через неделю максимум две у них отпадет охота стрелять
Мне кажется, что первое применение было не совсем удачным, но главное то - что оно БЫЛО.
Украина применила БПЛА по ЛДНР.
Это очень хорошо.
Но надо чётко понимать, что сейчас шахтёры выкопают в шахтах Панцири, РЭБ и ... БПЛА.
То, что Байрактар пускает средство поражения находясь в воздушном пространстве Украины никого не будет волновать. Надеюсь, что ВСУ уже придумали как обезопасить БПЛА.
Кто что знает?
Сподіваюсь, дані БПЛА збережуть багато життів українських солдат.
Прикиньте видео Запускается 3-5 ракет, разносят в щепки батарею орудий вместе с расчетами?
Зачем рекламировать импорт?
Или на самом деле Ольха не попадает?
Вони замість того щоб негайно вбивати ворогів, почали писати папірці.
А потім у відповідь на вбивство та поранення наших воїнів, вирішили лише припугнути кацапських ублюдків. Тобто, ми з вами платимо податки лише щоб пугати ворогів. Це якийсь долбаний Кватал.