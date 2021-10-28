Все экипажи Bayraktar готовы к боевому применению на Донбассе днем и ночью, - Наев

Ударные беспилотники Bayraktar, которые стоят на вооружении украинской армии, готовы применяться днем и ночью. Они уже полгода находятся на боевом дежурстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC News Украина заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России. Проводили разведку и тренировки", - отметил он.

По его словам, беспилотники уже показали свою эффективность для разведки, передавая ценные сведения о противнике. И патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины.

Отметим, на сегодня Украина закупила у Турции 12 комплексов Bayraktar.

"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи Bayraktar готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению - также днем ​​и ночью", - добавил Наев.

Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.