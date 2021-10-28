Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации, - МИД

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я также рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от Covid-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обмен нотами уже состоялся, и приглашаю всех граждан на сайт Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua, где вы увидите обновленную последнюю информацию об условиях путешествий в Швейцарию", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Украины подчеркнул, что взаимное признание сертификатов является очень важным шагом. "Прежде всего, это шаг доверия, которое существует между нашими странами", - добавил Кулеба.

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