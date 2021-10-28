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Новости Коронавирус и карантин
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Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации, - МИД

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации, - МИД

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я также рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от Covid-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Обмен нотами уже состоялся, и приглашаю всех граждан на сайт Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua, где вы увидите обновленную последнюю информацию об условиях путешествий в Швейцарию", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Украины подчеркнул, что взаимное признание сертификатов является очень важным шагом. "Прежде всего, это шаг доверия, которое существует между нашими странами", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более полутысячи поддельных украинских COVID-сертификатов обнаружили в Польше

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карантин (16729) сертификат (227) Швейцария (618) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Я ж про то и говорю. Я укололся ещё весной а брат все меня убеждал о каких то страхах и причинах по которым он не вакцинировался. Все новые и новые отмазки придумывал пока сам заразу не подхватил. Рассказывал что лежащие там жалеют что вовремя не укололись, но поздно жопа уже отваливается. Та ну его на фиг короче говоря уговаривать дебилов прийти уколотс - зря время терять
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28.10.2021 19:32 Ответить
+2
Франция . Мартина Воннер: «… 615703 побочных эффекта, о которых сообщает CDC 14/10, 648662 побочных эффекта на сайте Euro MOMO, 26000 смертей и, в частности, у подростков, когда мы знаем, что 50% миокардита,… перикардита возникают… после 2 доз… "...а в Шотландии "почему-то" возросла смертность на 30% от ВСЕХ болезней по сравнению с нормализованными данными за 4 года. И это "совпало" с началом вакцинации." Вакцины" работают только не так как говорят Нам сми.
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28.10.2021 19:09 Ответить
+2
Проще уколоться и забыть о проблемах, чем читать вашу антиваксеровскую куйню. Ты дебиленок видимо ещё в ковидномбольничке не валялся? Ну ну, у тебя все впереди дружок…Мой брательник, завзятый противник вакцинации, отлежавши почти 3 недели в «ковидном бараке» сегодня мне сказал , что мол - ну его на йух туда попадать, завтра бежит вакцинироватся. Вот что личный опыт животворящий делает!
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28.10.2021 19:24 Ответить
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Особенно учитывая их степень защищенности Предыдущая новость как раз об этом.
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28.10.2021 19:04 Ответить
тока в швейцарии их не купить...
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28.10.2021 19:08 Ответить
Франция . Мартина Воннер: «… 615703 побочных эффекта, о которых сообщает CDC 14/10, 648662 побочных эффекта на сайте Euro MOMO, 26000 смертей и, в частности, у подростков, когда мы знаем, что 50% миокардита,… перикардита возникают… после 2 доз… "...а в Шотландии "почему-то" возросла смертность на 30% от ВСЕХ болезней по сравнению с нормализованными данными за 4 года. И это "совпало" с началом вакцинации." Вакцины" работают только не так как говорят Нам сми.
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28.10.2021 19:09 Ответить
Откуда такая информация, можно хоть ссылку?

Вот вам офф.сайт, (https://www.euromomo.eu/ ) найдите мне там эту информацию.
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28.10.2021 19:22 Ответить
Проще уколоться и забыть о проблемах, чем читать вашу антиваксеровскую куйню. Ты дебиленок видимо ещё в ковидномбольничке не валялся? Ну ну, у тебя все впереди дружок…Мой брательник, завзятый противник вакцинации, отлежавши почти 3 недели в «ковидном бараке» сегодня мне сказал , что мол - ну его на йух туда попадать, завтра бежит вакцинироватся. Вот что личный опыт животворящий делает!
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28.10.2021 19:24 Ответить
Такі да. Але ж не всім вдається вижити. Та і здоров'я потім важко відновити, майже неможливо.
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28.10.2021 19:26 Ответить
Я ж про то и говорю. Я укололся ещё весной а брат все меня убеждал о каких то страхах и причинах по которым он не вакцинировался. Все новые и новые отмазки придумывал пока сам заразу не подхватил. Рассказывал что лежащие там жалеют что вовремя не укололись, но поздно жопа уже отваливается. Та ну его на фиг короче говоря уговаривать дебилов прийти уколотс - зря время терять
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28.10.2021 19:32 Ответить
И третий пойду сделаю, лишь бы не болеть. И волосы у меня растут нормально и в парикмахерскую хожу. А ты дебиленок закройся в квартире и не выходи никуда. И то не факт что не заболеешь. Или ты может спутник ожидаешь? Ну так в мацкву езжай
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28.10.2021 20:17 Ответить
Якби так було, то вже давно би заборонили вакцину.
Люди для заходу велика цінність.
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28.10.2021 19:25 Ответить
Україна визнає свої сертифікати, Швейцарія - свої.
Сторони виконують домовленості!
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28.10.2021 19:15 Ответить
Хе-хе. Антиваксеры готовятся посетить Швейцарию:

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28.10.2021 19:17 Ответить
Они только ковидный барак посетить могут…
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28.10.2021 19:26 Ответить
а , копии тоже признают?
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28.10.2021 19:28 Ответить
Только с копиями дипломов купленными в подземном переходе…
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28.10.2021 19:34 Ответить
 
 