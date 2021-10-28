Призываем стороны снизить эскалацию конфликта, - Франция о применении беспилотника Bayraktar на Донбассе

Франция присоединилась к позиции Германии из-за применения Вооруженными силами Украины на Донбассе беспилотников Bayraktar. Париж также выразил обеспокоенность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, а также сообщением штаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений, которые представляют собой единственную согласованную основу для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы призываем стороны сдерживаться и снизить эскалацию конфликта", - заявили в МИД Франции.

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Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

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Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.