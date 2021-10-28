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Призываем стороны снизить эскалацию конфликта, - Франция о применении беспилотника Bayraktar на Донбассе

Призываем стороны снизить эскалацию конфликта, - Франция о применении беспилотника Bayraktar на Донбассе

Франция присоединилась к позиции Германии из-за применения Вооруженными силами Украины на Донбассе беспилотников Bayraktar. Париж также выразил обеспокоенность.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, а также сообщением штаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений, которые представляют собой единственную согласованную основу для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы призываем стороны сдерживаться и снизить эскалацию конфликта", - заявили в МИД Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте партнеров я бы говорил о том, где была гаубица российских наемников, а не о применении Bayraktar, - Кулеба о реакции Берлина на вылет беспилотника ВСУ

Напомним, в районе проведения ООС на востоке Украины впервые были применены БПЛА Bayraktar ТВ2. По данным Генерального штаба ВСУ, 26 октября с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск производила обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки Bayraktar Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе, - Песков

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.

Пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине "очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон". Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал "все стороны к деэскалации" и конструктиву в переговорах.

Автор: 

Франция (3545) операция Объединенных сил (6766) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+91
В жопу идите с обеспокоенностью, вместе с германией!
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28.10.2021 19:26 Ответить
+57
Та нема питань - згортаєте вісім світом співробітництво з агресором, і війна закінчиться набагато швидше.
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28.10.2021 19:26 Ответить
+57
призываем нахрен разрушить все северные потоки! Пощли накуй призывальщики озабоченные, обеспооенные и т.п.
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28.10.2021 19:26 Ответить
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Ще одні пітори відізвались. Скільки ж вам платять лаптежопі?
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29.10.2021 08:31 Ответить
В следующий раз проголосую за партию каторая пошлет нафиг эти страны
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29.10.2021 17:56 Ответить
Дивно якось, а вивести війська РФ і припинити окупацію Донбасу і Криму чомусь не закликають. То хто ж тоді корумпований?
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30.10.2021 06:33 Ответить
Про запреты Минска нужно было вспоминать когда нас под Дебальцево долбили со всех стволов, а мы соблюдали очередное "отведение" и "перемирие". Вот только до Пороха после этого "дошло" и до самого 19 года при нем было "ползучее наступление".
А до клоуна никак не доходит.
С немцами все давно ясно- перед рашкой у них комплекс вины, а что такое Украина рядовой немец не знает, им проще отмахнуться от проблемы за счет наших уступок.
А французы просто продажные твари- для них рашка это рынок сбыта высокотехнологичного оружия и продовольства.
Вцелом повторяется 1918 год когда УНР признали все кроме друзей рашки по Антанте
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30.10.2021 08:51 Ответить
турецкие авиалинии навели шороху
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30.10.2021 18:53 Ответить
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