Разработчика фейковой "Дії" пригласили на стажировку в Минцифры, - замминистра МВД Енин. ФОТО

Разработчику фейковой версии приложения "Дія" предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковую "Дію". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве", - сообщил чиновник.

При этом Енин отметил, что задержанному также придется нести ответственность по ст. 358 УК (подделка документов).

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"Я в интервью постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, мне кажется, отличный пример", - добавил замминистра.

Напоминаем, в Запорожье киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії".