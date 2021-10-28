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Разработчика фейковой "Дії" пригласили на стажировку в Минцифры, - замминистра МВД Енин. ФОТО

Разработчику фейковой версии приложения "Дія" предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации.

Об этом на своей странице в Facebook  сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

Разработчика фейковой Дії пригласили на стажировку в Минцифры, - замминистра МВД Енин 01

"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковую "Дію". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве", - сообщил чиновник.

При этом Енин отметил, что задержанному также придется нести ответственность по ст. 358 УК (подделка документов).

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"Я в интервью постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, мне кажется, отличный пример", - добавил замминистра.

Напоминаем, в Запорожье киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії".

Автор: 

подделка (440) Енин Евгений (328) Минцифры (317) Дія (426)


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Топ комментарии
+44
поняли что говно слепили
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28.10.2021 19:29 Ответить
+23
"у нас сумашедший кадровый дефицит - никто из нормальных не хочет с нами сотрудничать"(с)зеленский/арахамия
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28.10.2021 19:34 Ответить
+17
Невже зеленій команді недостатньо власних злодіїв, чи всі вже розбіглися.
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28.10.2021 19:30 Ответить
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Нічого не розумію. тільки но
а тепер ст. 358 ККУ (підроблення документів)
Яке там підроблення документів? Який документ і кому він підробив? Напевно такий же, як і втручання роботу комп"ютерних мереж та комп"ютерів
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28.10.2021 20:48 Ответить
Дія це лише софт.Пишатися потрібно компаніями,як Sony,Yamaha,LG і тд.
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28.10.2021 20:56 Ответить
харьковского малолетку на инфинити надо брать стажером в полицию
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28.10.2021 21:04 Ответить
а Гиркина пригласите в Минобороны! зЕбилы *****
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28.10.2021 21:11 Ответить
Ідіоти, ця програма просто показує картинки, вона простіша навіть за калькулятор телефону. По їхній логіці відксерина двухсотка на якісному ксероксі робить того хто відксерив великим спеціалістом і дозволяє працювати в монетному дворі?
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28.10.2021 21:29 Ответить
у тебе начинка протухла, козломорде, не заздри, ти й цього не зробиш.
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28.10.2021 23:01 Ответить
Знову побираєшся по українських сайтах, ішак русько-кацапських. І в написанні таких програм, щоб ти знало, недоразвинене, нічого важкого нема.
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29.10.2021 07:11 Ответить
он с моего города этот гений вундеркинды в таком нежном возрасте просто девственном уже хакер..как зовуего..хз))
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28.10.2021 21:29 Ответить
Тупі злодії будуть стажирувати малолітнього злодія . Та позвіть когось нормального з США чи Японії , нехай нормальну програму зроблять замість говнодії !
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28.10.2021 21:32 Ответить
голимое ни о чём
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28.10.2021 22:09 Ответить
Скоро пойманных карманников будут направлять на стажировку к Гетьманцеву.
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29.10.2021 10:33 Ответить
Я слышал там какого-то педофила словили, дайте ему работу в доме у напившостого потэрпилого. И дети не будут скучать по папке из-за негодяя Ткача , и педофил будет доволен.
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11.12.2021 15:20 Ответить
Я так понимаю что карманников можно приглашать в ДФС? Маньяков куда? Еще в УК есть полно статей по которым можно обвиняемых пригласить в Кабинет Министров. И почему нас не берут в
НАТО?
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11.12.2021 15:34 Ответить
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