Разработчика фейковой "Дії" пригласили на стажировку в Минцифры, - замминистра МВД Енин. ФОТО
Разработчику фейковой версии приложения "Дія" предложили пройти стажировку в Министерстве цифровой трансформации.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"Киберполиция быстро нашла хакера-самоучку, который недавно создал фейковую "Дію". Также быстро мы познакомили его с министром цифровой трансформации. Молодому человеку предложили искупить свою вину и постажироваться в Министерстве", - сообщил чиновник.
При этом Енин отметил, что задержанному также придется нести ответственность по ст. 358 УК (подделка документов).
"Я в интервью постоянно подчеркиваю, что мы в МВД ориентированы строить сервис, а не карательный орган. И вот сегодняшняя история, мне кажется, отличный пример", - добавил замминистра.
Напоминаем, в Запорожье киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тепер ст. 358 ККУ (підроблення документів)
Яке там підроблення документів? Який документ і кому він підробив? Напевно такий же, як і втручання роботу комп"ютерних мереж та комп"ютерів
НАТО?