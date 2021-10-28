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Турчинов: Чем больше падает рейтинг действующей власти, тем наглее ее команда прибегает к фальсификации выборов

Турчинов: Чем больше падает рейтинг действующей власти, тем наглее ее команда прибегает к фальсификации выборов

Действующие власти полностью копируют и заимствуют наиболее грязные технологии фальсификации выборов, которые применялись во времена президентства Януковича.

Об этом руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов сказал во время брифинга в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 184 и 197 избирательных округах, где проходят довыборы в Верховную Раду и баллотируются кандидаты от "ЕС" Игорь Иосипенко и Роман Сущенко, власти пытаются грубо сфальсифицировать результаты волеизъявления граждан: происходит подкуп избирателей и неприкрытое использование административного и силового ресурса.

"Кроме того, – подчеркнул руководитель Центрального штаба "ЕС", – несмотря на то, что оппозиция фиксирует все нарушения и передает заявления о них в правоохранительные органы, силовые структуры, полностью подконтрольные "слугам народа", не выполняют свою работу, не открывают уголовные дела, занимаясь крышеванием преступлений и преследуя оппонентов".

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Он отметил, что никакие выборы во время руководства страной Зеленским и его так называемыми "слугами народа" не проходили "без очень серьезных и опасных для украинской демократии злоупотреблений, фальсификаций и использования административно-силового ресурса".

"Именно нарушение избирательного законодательства, преступное использование административного и силового ресурса, преследование оппозиции во время проведения выборов являются признаками того, как бестолковая коррумпированная "зеленая" власть превращается в режим", - подчеркнул Турчинов.

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"Хочу обратить внимание так называемых "слуг народа", что Януковичу, грязные технологии которого они сейчас так упорно копируют, это не помогло. Нельзя остановить падение рейтинга проведением фальшивых выборов, давлением на избирателей, подтасовкой результатов. Напротив, все это только ускоряет падение режима", – сказал руководитель Центрального штаба "ЕС", посоветовав "слугам" изучать не только грязные технологии, которые использовали при Януковиче, "но и то, чем закончилось для режима Януковича использование этих технологий".

Автор: 

выборы (24760) местные выборы (2752) подлог (1364) Турчинов Александр (3336) Сущенко Роман (511) Европейская Солидарность (1060)


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Топ комментарии
+29
Нічого дивного. Ті ж політтехнологи, що й овача, тільки ще більш бикуваті.
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28.10.2021 21:27 Ответить
+24
ЗЕ! и его шоблу в отставку
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28.10.2021 21:27 Ответить
+24
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28.10.2021 21:54 Ответить
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Нічого дивного. Ті ж політтехнологи, що й овача, тільки ще більш бикуваті.
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28.10.2021 21:27 Ответить
ЗЕ! и его шоблу в отставку
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28.10.2021 21:27 Ответить
Основания???
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28.10.2021 21:47 Ответить
Да Вы издеваетесь?! Одна госизмена чего стоит, не говоря про угробленную экономику
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28.10.2021 21:50 Ответить
Таке враження, що хтось тут несповна розумом.
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28.10.2021 22:30 Ответить
Какая госизмена?
Какая экономика угроблена?
Ты зп не получаешь?
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28.10.2021 22:48 Ответить
С ноября официально уже объявили конкретно на моей работе будем работать по 10 дней каждый вместо 16 в связи с подорожанием газа для производства. И предупредили, что это начало. Дальше - сокращение. Люди не нужны. И будет так везде
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29.10.2021 00:53 Ответить
та хоча би подивися своє Г+Г
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28.10.2021 22:08 Ответить
маєш змогу це сказати
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28.10.2021 21:49 Ответить
Ватниця , спусти пар і не вякай про Майдан 😡
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29.10.2021 00:02 Ответить
"Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать свои мысли яснее"
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28.10.2021 21:37 Ответить
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28.10.2021 21:54 Ответить
Наконец то зловили на гарячому. Тепер не відкрутиться.
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28.10.2021 22:54 Ответить
опасное производство, нужна лицензия...

ты не слышал чем квартал на фронт помог?

или на медицину?
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28.10.2021 21:58 Ответить
ну так на Вирастюке отработали сценарий - теперь по отработанному легче!!!
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28.10.2021 21:32 Ответить
успокойся Иван...!
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28.10.2021 21:42 Ответить
Тебе вже покарав....
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28.10.2021 22:28 Ответить
Чуда не случилось, все превращаются в Януковичей.
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28.10.2021 21:35 Ответить
а вас всіх, 73/43%зебілів, ще в 2019-му попереджали
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28.10.2021 22:12 Ответить
У вас есть претензии по тем выборах? Альфа штурмовала участки и вскрывала пакеты?) Какие выборы? В воскресенье на двух округах...
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28.10.2021 21:53 Ответить
помнится одна партия устроила на выборах президента систему фальсификаций под названием "сетка". но это их не спасло.
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28.10.2021 21:43 Ответить
Можно подробнее про сетку?) В чем ее смысл?)
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28.10.2021 21:56 Ответить
Я, в отличии от вас, принимаю участие в выборах более 15 лет) И знаю все тонкости этого процесса))) И поэтому всегда задаю такие вопросы таким как вы, которые даже на выборы не ходят, но знают о фальсификациях))) Так подробности можно? Как это РАБОТАЕТ?))) Или как всегда?)))
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28.10.2021 22:38 Ответить
да, був третій тур. Навіть попри те, що за овоща агітували неслабі групи:
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28.10.2021 21:56 Ответить
"сетка" была на других выборах, гораздо позже.
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28.10.2021 22:08 Ответить
а я член ОВК в 2004-му, пам'ятаю ту сітку; і спостерігач в 2019-му, пам'ятаю брехню з Г+Г
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28.10.2021 22:15 Ответить
Мечтал жить в лугандоне и не срослось? Что сейчас мешает?)
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28.10.2021 22:01 Ответить
Зараз ботва на зарабітках ,подоляки та лещенкі , скажуть що це свята брехня .
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28.10.2021 21:46 Ответить
Вони там скоро будуть зубами триматись за крісла
в Раді коли слуг Осла будуть витягати за ноги на гілляку. Ніт шоб втекти зарані по тихенько, вечером...
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28.10.2021 21:48 Ответить
Так Альфа не штурмовала ОВК?) Вот зачем вы ВРЕТЕ? Знаете, что врете, знаете, что мы знаем, что вы врете и все равно продолжаете врать?)))
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28.10.2021 21:59 Ответить
зеленскому фальсификации уже никакие не понадобятся... у него ж есть уже полностью подконтрольная ему ДИЯ... т.е. введёт перед выборамы элетронное голосование (хотя это и нарушает все законы и конституцию но зеленский как известно клал на все законы и конституцию)
и там ему нарисуют не 73% а 89%
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28.10.2021 21:53 Ответить
ЗЕгенерату хочеться виборів в Раді. Ну от так щоб "монобільшість" обрала його знову одноголосно! І обирала як ***** знову і знову...
- А нам?
- Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам...
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28.10.2021 22:23 Ответить
Бла-бла-бла и никаких конкретных фактов!
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28.10.2021 21:54 Ответить
После выборов с вирастюком уже и фактов не надо -все как на ладони...только на президентских это у зесрани не прокатит,если они ещё доживут с такими темпами...
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28.10.2021 22:09 Ответить
Пастор, отпой ЗЕшоблу, достали уже.
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28.10.2021 22:00 Ответить
Одного не розуміє керівник вже третьої великої партії , в керівництві якої вже стиг він побувати за останні 10 років (це рекорд місцевий) .
Навіть у меньш зашкваренної Юлі не багато шансів підібрати значну кількість втраченних ЗЕ голосів . Хоча в 2019 році саме її виборців в більшості своєму поцупав Вофа . Бо за в грудні 2018 Вона була першою по усіх опитуваннях як по першому , так й по другому туру (в якому б перемогла б Пєтю десь в 12-15% , якби не Фофік) . Але зараз 2021 й виборці не мають зворотньої сили ... Хоча на 500-900 тисяч з колишніх "зелених" Юля хоча б має шанси розраховувати .

А ось Порошенку й го "голові штабу" навіть на дві тисячи "колишніх зелених" не варто сподіватися .

Але вони (ЗЕлайно) випустили джина з пляшки , й ім"я цього джина - Дмитро Розумков . Й це лише питання часу , коли Розумков опустить рейтинги ЗЕ-лідера, й ЗЕ-лайна (партії) нижче 10% .
Може сам він не стрибне више 10% хоча дуже маловерогітно .
Бо якщо ці виборці вважали колись, що примітивний Вофа такий же "соціально орієнтованний" як Юля , але "новий й незашкваренний у попередниках" . Це классичне електоральне болото, яким якщо й написати в програмі , що землю продамо за 3 копійки , а заводи за 5 , все одно будуть вважати , що це лайно такий народний улюбленець, що ніколи не продасть народне .

А ось Розумков в рази більш розвинутий за Фофіка , а якщо буде брехуном , й запише в программі усе контроверсійне до того , що робив 2 роки в ЗЕ-команді ... Усе : не те що Пєті , та навіть Юлі нема чого чекати .
Бо ці виборці такі , які й після 5 млрд. вакцинованних принципово відмовляються від вакцінації, Такі виборці йще 10 разів готові наступати на ті ж самі габлі (тільки вид знизу) . Навіть коли за одну добу помира в страшних тортурах більше 500 людей (тобто з такими темпами можно за 2 місяці втратити більше , ніж за 7 років війни) .
Якщо за 5ть останніх президентів жоден не покинув посаду з пристойним рейтингом й навіть цей чинник не натякнув значній більшості що справа не в особистостях президентів , в самому анахронічному статусі "гетьмана". Бо гетьмани (королі, кайзери й падішахи) були актуальними й ********** може десь так до 18 століття .

Ось й висновок - подавна більшість українців за 400 років своєї в більшості випадків сумної історії дуже добре навчилися (набагато крайще усіх європейців разом узятих) бачити у своїй владі зло , й брехню й підступність й тому вижинати таких правителів . Тобто чуже зло , чужих обранців ... А ось з критичним мисленням суцільне лихо . Повністю відсутня самокритика й самоіронія . Ну не бачать своїх недолікив , не вміють робити висновки з помилок . Й тому габлі це національний символ набагато очевиднійший за пісні й сало .
Й тому так в народі й кажуть , що ми проти корупції , шахрайства й близнірства , але що мій кум був презідентом (або просто якимось "рєшалою") . Ось так й живимо ... А якись німець й на рідного батька наката телегу в податкову , якщо в його помітить якісь незрозумілі прибутки . Й буде 100% впевненний , що таким чином коїть добро для батька , повертаючи (мовляв) його в колію законопослухняності .
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29.10.2021 02:22 Ответить
Зеленский гораздо быстрее самих Януковича и Лукашенко, превратится в Януковича и Лукашенко! Экстерном! Чем он их лучше?
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29.10.2021 07:04 Ответить
А що тут дивного? Якщо країною "рулять" такі "держдіячі", як АраХлам, у якого на мармизі намальовано як мінімум 5 років за статтею ККУ "Мошенство", то було би дивним від оних "штурманів" чекати чогось іншого. До Дон Кіхотів їм далеко (та вони й не знають хто ото є), а от Остапи Бендери їм не підходять за духом (той поважав кримінальний кодекс і знав хо є Григорй Сковорода). Отже дють за принципом найдрімучших бандюганів: кради і пильнуй.аби не вкрали у тебе!
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29.10.2021 07:09 Ответить
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29.10.2021 09:22 Ответить
 
 