Турчинов: Чем больше падает рейтинг действующей власти, тем наглее ее команда прибегает к фальсификации выборов

Действующие власти полностью копируют и заимствуют наиболее грязные технологии фальсификации выборов, которые применялись во времена президентства Януковича.

Об этом руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов сказал во время брифинга в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 184 и 197 избирательных округах, где проходят довыборы в Верховную Раду и баллотируются кандидаты от "ЕС" Игорь Иосипенко и Роман Сущенко, власти пытаются грубо сфальсифицировать результаты волеизъявления граждан: происходит подкуп избирателей и неприкрытое использование административного и силового ресурса.

"Кроме того, – подчеркнул руководитель Центрального штаба "ЕС", – несмотря на то, что оппозиция фиксирует все нарушения и передает заявления о них в правоохранительные органы, силовые структуры, полностью подконтрольные "слугам народа", не выполняют свою работу, не открывают уголовные дела, занимаясь крышеванием преступлений и преследуя оппонентов".

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Он отметил, что никакие выборы во время руководства страной Зеленским и его так называемыми "слугами народа" не проходили "без очень серьезных и опасных для украинской демократии злоупотреблений, фальсификаций и использования административно-силового ресурса".

"Именно нарушение избирательного законодательства, преступное использование административного и силового ресурса, преследование оппозиции во время проведения выборов являются признаками того, как бестолковая коррумпированная "зеленая" власть превращается в режим", - подчеркнул Турчинов.

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"Хочу обратить внимание так называемых "слуг народа", что Януковичу, грязные технологии которого они сейчас так упорно копируют, это не помогло. Нельзя остановить падение рейтинга проведением фальшивых выборов, давлением на избирателей, подтасовкой результатов. Напротив, все это только ускоряет падение режима", – сказал руководитель Центрального штаба "ЕС", посоветовав "слугам" изучать не только грязные технологии, которые использовали при Януковиче, "но и то, чем закончилось для режима Януковича использование этих технологий".