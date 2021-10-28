Турчинов: Чем больше падает рейтинг действующей власти, тем наглее ее команда прибегает к фальсификации выборов
Действующие власти полностью копируют и заимствуют наиболее грязные технологии фальсификации выборов, которые применялись во времена президентства Януковича.
Об этом руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов сказал во время брифинга в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в 184 и 197 избирательных округах, где проходят довыборы в Верховную Раду и баллотируются кандидаты от "ЕС" Игорь Иосипенко и Роман Сущенко, власти пытаются грубо сфальсифицировать результаты волеизъявления граждан: происходит подкуп избирателей и неприкрытое использование административного и силового ресурса.
"Кроме того, – подчеркнул руководитель Центрального штаба "ЕС", – несмотря на то, что оппозиция фиксирует все нарушения и передает заявления о них в правоохранительные органы, силовые структуры, полностью подконтрольные "слугам народа", не выполняют свою работу, не открывают уголовные дела, занимаясь крышеванием преступлений и преследуя оппонентов".
Он отметил, что никакие выборы во время руководства страной Зеленским и его так называемыми "слугами народа" не проходили "без очень серьезных и опасных для украинской демократии злоупотреблений, фальсификаций и использования административно-силового ресурса".
"Именно нарушение избирательного законодательства, преступное использование административного и силового ресурса, преследование оппозиции во время проведения выборов являются признаками того, как бестолковая коррумпированная "зеленая" власть превращается в режим", - подчеркнул Турчинов.
"Хочу обратить внимание так называемых "слуг народа", что Януковичу, грязные технологии которого они сейчас так упорно копируют, это не помогло. Нельзя остановить падение рейтинга проведением фальшивых выборов, давлением на избирателей, подтасовкой результатов. Напротив, все это только ускоряет падение режима", – сказал руководитель Центрального штаба "ЕС", посоветовав "слугам" изучать не только грязные технологии, которые использовали при Януковиче, "но и то, чем закончилось для режима Януковича использование этих технологий".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какая экономика угроблена?
Ты зп не получаешь?
ты не слышал чем квартал на фронт помог?
или на медицину?
в Раді коли слуг Осла будуть витягати за ноги на гілляку. Ніт шоб втекти зарані по тихенько, вечером...
и там ему нарисуют не 73% а 89%
- А нам?
- Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам...
Навіть у меньш зашкваренної Юлі не багато шансів підібрати значну кількість втраченних ЗЕ голосів . Хоча в 2019 році саме її виборців в більшості своєму поцупав Вофа . Бо за в грудні 2018 Вона була першою по усіх опитуваннях як по першому , так й по другому туру (в якому б перемогла б Пєтю десь в 12-15% , якби не Фофік) . Але зараз 2021 й виборці не мають зворотньої сили ... Хоча на 500-900 тисяч з колишніх "зелених" Юля хоча б має шанси розраховувати .
А ось Порошенку й го "голові штабу" навіть на дві тисячи "колишніх зелених" не варто сподіватися .
Але вони (ЗЕлайно) випустили джина з пляшки , й ім"я цього джина - Дмитро Розумков . Й це лише питання часу , коли Розумков опустить рейтинги ЗЕ-лідера, й ЗЕ-лайна (партії) нижче 10% .
Може сам він не стрибне више 10% хоча дуже маловерогітно .
Бо якщо ці виборці вважали колись, що примітивний Вофа такий же "соціально орієнтованний" як Юля , але "новий й незашкваренний у попередниках" . Це классичне електоральне болото, яким якщо й написати в програмі , що землю продамо за 3 копійки , а заводи за 5 , все одно будуть вважати , що це лайно такий народний улюбленець, що ніколи не продасть народне .
А ось Розумков в рази більш розвинутий за Фофіка , а якщо буде брехуном , й запише в программі усе контроверсійне до того , що робив 2 роки в ЗЕ-команді ... Усе : не те що Пєті , та навіть Юлі нема чого чекати .
Бо ці виборці такі , які й після 5 млрд. вакцинованних принципово відмовляються від вакцінації, Такі виборці йще 10 разів готові наступати на ті ж самі габлі (тільки вид знизу) . Навіть коли за одну добу помира в страшних тортурах більше 500 людей (тобто з такими темпами можно за 2 місяці втратити більше , ніж за 7 років війни) .
Якщо за 5ть останніх президентів жоден не покинув посаду з пристойним рейтингом й навіть цей чинник не натякнув значній більшості що справа не в особистостях президентів , в самому анахронічному статусі "гетьмана". Бо гетьмани (королі, кайзери й падішахи) були актуальними й ********** може десь так до 18 століття .
Ось й висновок - подавна більшість українців за 400 років своєї в більшості випадків сумної історії дуже добре навчилися (набагато крайще усіх європейців разом узятих) бачити у своїй владі зло , й брехню й підступність й тому вижинати таких правителів . Тобто чуже зло , чужих обранців ... А ось з критичним мисленням суцільне лихо . Повністю відсутня самокритика й самоіронія . Ну не бачать своїх недолікив , не вміють робити висновки з помилок . Й тому габлі це національний символ набагато очевиднійший за пісні й сало .
Й тому так в народі й кажуть , що ми проти корупції , шахрайства й близнірства , але що мій кум був презідентом (або просто якимось "рєшалою") . Ось так й живимо ... А якись німець й на рідного батька наката телегу в податкову , якщо в його помітить якісь незрозумілі прибутки . Й буде 100% впевненний , що таким чином коїть добро для батька , повертаючи (мовляв) його в колію законопослухняності .