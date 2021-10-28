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"Будем объединяться, будем двигаться вперед", - Разумков заявил, что создает новую политическую силу

Экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков (фракция "Слуга народа") заявил о намерении создать новую политическую силу.

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди … Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет шире. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало", - сказал Разумков в программе "Народ против" в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о парламентской группе внутри фракции или об отдельной политической силе, народный депутат сказал: "думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы далее развивать и все ж таки сделать то, что мы обещали людям".

Разумков подчеркнул, что в настоящее время многие люди ему доверяют и поддерживают.

"Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций… Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будет двигаться вперед. К сожалению, сегодня… действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен", - отметил народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких разговоров о лишении Разумкова мандата во фракции нет, - "слуга народа" Мошенец

Автор: 

партия (566) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+43
"Рожденный ползать, везде пролезет" - М.Жванецкий
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28.10.2021 21:36 Ответить
+36
Ахметов, что там гадать.
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28.10.2021 21:33 Ответить
+29
Кто из олигархов платит за банкет ? 😀😀
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28.10.2021 21:29 Ответить
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Кто из олигархов платит за банкет ? 😀😀
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28.10.2021 21:29 Ответить
Ахметов, что там гадать.
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28.10.2021 21:33 Ответить
Ахметов раскладывает Кукушкины яйца во все корзины и потом портит гнезда, выбрасывая нормальных птенцов 😀😀
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28.10.2021 21:37 Ответить
ну куда то ж надо, кроме как на бразильцев, награбленное тратить
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28.10.2021 21:50 Ответить
Ринат Леонидович интересуются, на свои телевизоры приглашают, а что, более половины избирателей нового буратино себе ищут, грех не воспользоваться.
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28.10.2021 21:40 Ответить
и Беня немножко..))
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29.10.2021 04:49 Ответить
Ну кстати, из всей этой братвы, Разумков самый плюс минус адекватный
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28.10.2021 21:30 Ответить
"Рожденный ползать, везде пролезет" - М.Жванецкий
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28.10.2021 21:36 Ответить
Еой , на днях нашла его « собрание на ликеро водочном заводе»
старая миниатюра , но смешная
https://youtu.be/ZwuQoAGA6dU
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28.10.2021 21:54 Ответить
класика жанру:"Что за жудкие рожи на доске почёта?.... Не надо за станком, нужно их до работьі поймать, когда их ещё узнать можно..."
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29.10.2021 00:21 Ответить
уж сколько іх упало в ету бєздну...

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?hc_ref=ARRmZ5EXZjHn2mO10AS2tVy6jKGHVhJWIj71znmYAezrstZCAl4wLnnh8h21zLeDgY0&fref=nf Антон Санченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2960394637344030&id=100001205690197 7 января 2020 г. ·


В 1973 році наша перша вчителька Надія Опанасівна, яку заманало вичесувати нам пластилін з волосся і відклеювати штани від стільців після праці, записала нас до бібліотеки і далі на цьому уроці праці строєм водила весь клас туди. І в хлопців була черга на книжку з картинками про космонавтів. Не про Гагаріна, а про перспективи космонавтики - орбітальні станції зі штучною гравітацією в гігантських бубликах, які крутяться довкола своєї осі, Місячні бази, на яких супутники на орбіту запускають катапультою. І випускають з місячних доків лайнери на Марс та Венеру, а в системі Юпітера взагалі на всіх супутниках вже окопалися. Зорельоти, транспортники, Сігурні Вівер в трусиках "нєдєлька" в морозильній камері (це вже пізніше, це вже в мореходному училищі, мабуть). Одним словом, якщо про Юпітер і Меркурій був триндьож, Марс і Венера - ну такоє. То про бази й міста на Місяці - діло вірняк. Набудують раніше, ніж ми школу закінчимо...
Сігурні вже стара сива тітка, а жодної бази на Місяці катма.
На що ми просрали майже 50 років? На Інстаграм?
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28.10.2021 22:31 Ответить
Разумков пролез в большую политику на горбу тупой ЗЕльонки

он же ЗЕльонку и закопает
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28.10.2021 22:57 Ответить
"Ворон ворону глаз не выклюет, а еврей еврею всегда руку помощи протянет". Евреи это правило соблюдают.
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28.10.2021 23:25 Ответить
ню-ню, за гешефт глотки друг другу перегрызут
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29.10.2021 00:04 Ответить
Но не до смерти. А как запахнет жаренным, то мгновенно объединяются.
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29.10.2021 14:05 Ответить
Не проталкивайте кацапские бредни .
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28.10.2021 21:56 Ответить
В партии ,, слуг уродов " нет и небыло адекватных людей !

Нормальные , думающие и честные люди не вступили в мафиозную групировку ЗеБени и Разумков один из них 😠
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29.10.2021 00:11 Ответить
Еще один клоун...
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28.10.2021 21:30 Ответить
Еще один зеленский сучит ножками от нетерпения побыстрее занять такой желанный президентский стульчак.
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28.10.2021 21:34 Ответить
А этих тоже берут на борт для штурма ВР ?

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28.10.2021 21:31 Ответить
(ГОРДОн, РАзумков, КОМаровский) (ц)Поярков
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28.10.2021 21:33 Ответить
Комаровский , это тот врач , что вывез свою маму на ПМЖ в Германию ( на границе с Францией)?

да, тогда ему надо в Раду - там в конвертах дают много денег 😀😀😀
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28.10.2021 21:35 Ответить
ну в том, что родители в Германии, ничего плохого нет
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28.10.2021 21:52 Ответить
Депутаты с родителями и детьми должны жить в Украине - тогда что-то для Украины будут делать
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28.10.2021 21:58 Ответить
его родители более 20 лет уже живут в Саарбрюкене. А он еще не депутат. В чем проблема?)))
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28.10.2021 23:48 Ответить
врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что хотел отъезда родителей в Германию, они уехали из Харькова в конце 1990-х.
"Поэтому я прекрасно понимал, что чем быстрее они уедут, тем мне будет спокойнее. То есть вот это для меня было очень и очень важно. Вот опять-таки мне не нравилось их состояние здоровья - помочь им здесь я реально не очень мог. Но тем не менее я вам честно скажу, когда они уехали, они уехали в Германию и жили в Саарбрюккене. Саарбрюккен - это такой замечательный город, практически на границе с Францией. И совершенно потрясающая ситуация, когда мама мне звонит и говорит: "Я сегодня ездила во Францию за сметаной"… (Смеется.) Это потрясающе. Просто я говорю: "Мать, ты могла вообще представить себе, что ты будешь ездить на старости лет во Францию за сметаной?" Она говорит: "Да, не могла". Я ей говорю: "А чего ты туда ездила? Она там что, дешевле?" Она мне: "Тю, "дешевле"… Она там вкуснее. Вкуснее", - отметил педиатр.
По его словам, когда мать приехала в Харьков после трех лет жизни в Германии, ее удивляли плохие дороги.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/komarovskiy-mama-zvonit-iz-germanii-ezdila-segodnya-vo-franciyu-za-smetanoy-ya-govoryu-ty-mogla-predstavit-chto-budesh-ezdit-na-starosti-let-vo-franciyu-za-smetanoy-1527486.html
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28.10.2021 23:54 Ответить
Стандартный пример - свою жизнь они устраивают где угодно, но не в Украине, поэтому что здесь они "косят бабло" , прекрасно понимая чем это закончится....
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29.10.2021 08:30 Ответить
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28.10.2021 22:03 Ответить
будім красти впірьод.
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28.10.2021 21:33 Ответить
Ну якщо уявити жахіття типу Зе і Роз в другому турі виборів президента то я проголосую за Розумкова. У того хоч розум в голові є.
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28.10.2021 21:35 Ответить
Це і не дивно, різнойменні полюси притягуються,
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28.10.2021 22:31 Ответить
технический кандидат
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28.10.2021 21:35 Ответить
технический по отношению к Зелупе. будет отбирать у него голоса.это гут
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28.10.2021 22:32 Ответить
та сделайте уже генеральную уборку в Раде и опе,
ну там же явно помазано.
прут во власть стройными рядами как коты на валерьянку.
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28.10.2021 21:35 Ответить
Помнится в детстве плохому соседу периодически кропили двери валерьянкой, кошаки слизывали даже краску. Сосед заколупался красить входную дверь... На каком то этапе став людиною.... ЗЫ... интересно, у мамы Римы есть сознательные соседи...
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28.10.2021 22:22 Ответить
Янукович - лайт...
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28.10.2021 21:36 Ответить
ЗЕленский-приличный
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28.10.2021 22:55 Ответить
и в чём его авторитет ? дела? заслуги?
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28.10.2021 21:37 Ответить
нам всем рассказывать пять лет, як... всрались "слуги"?
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28.10.2021 21:52 Ответить
Ну в принципе не самый плохо расклад. Он будет воевать на электоральном поле шмарклей, а значит никакого монобольшинства у них уже не будет и коалиция между ними врядли выйдет учитывая как Разумкова кинули.
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28.10.2021 21:37 Ответить
Кроме как за бабло, больше он ни за что "воевать" не будет...
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29.10.2021 08:38 Ответить
Чергова спроба розвести як котят). Максимум на що здатен цей проект - 10%
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28.10.2021 21:39 Ответить
10% то очень много
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28.10.2021 21:41 Ответить
Логіка проста: багато будуть голосувати не за, а проти. Тому голосуватимуть за нову назву. От і набереться 10.
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28.10.2021 21:47 Ответить
ГордоРак на сцене объявился
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28.10.2021 21:40 Ответить
Та же самая программа? Так не было никакой программы! Можно по пунктам озвучить?
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28.10.2021 21:40 Ответить
Звісно.
П 1. Ми за всьо хорошеєє
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28.10.2021 21:44 Ответить
Какая может быть у Розумкова программа - ВСЕХ ПОГНАТЬ В ЛОМАБРД 😀😀
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28.10.2021 22:00 Ответить
Хлопчик так і не зрозумів, що він потрапив на Олімп чисто випадково. У нього нема ні волі, ні розуму, ні організаційних здібностей, була лише удача. А ця жінка дуже примхлива. Навіщо їй лузер без влади !
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28.10.2021 21:40 Ответить
Он воно що .А хто ж тоді згідно цих критеріїв потрапив на Олімп невипадково ? " Імя ,сестра ,імя" (с).
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28.10.2021 21:54 Ответить
ну не скажите, "случайно" он там уже не пару часов, даже в Партии воров и убийц (регионов) успел побывать
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28.10.2021 23:15 Ответить
Какой Олимп? Воровской катран!
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29.10.2021 08:39 Ответить
ті хто порозумнійшав вже не проголосують за Разумкова , а ті хто залишився дурним , залишився з клоуном . тож голосувати за Разумкова ні кому ...
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28.10.2021 21:41 Ответить
еще одна жопа идет любить украинцев, готовят еще одно говно
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28.10.2021 21:41 Ответить
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28.10.2021 22:12 Ответить
100500-ая "политическая сила" на ОДНИ выборы!
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28.10.2021 21:42 Ответить
Наївний чукотьський хлопчик... При твоєму головуванні рада мала менше 15 % довіри населення і це при лояльних підрахуівниках. На що сподіваємось?
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28.10.2021 21:44 Ответить
А коли це когось зупиняло ? Ну скажімо того самого Литвина,Яценюка або Гройсмана ?
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28.10.2021 21:52 Ответить
Дуже влучне зауваження. Ніхто ніколи не враховує сумний досвід папіредників. Фантомні болі за втраченим коритом завжди перевищують здоровий глузд. А з іншого боку, нехай витрачаються на усілякі кампанії. Більше грошей в країні залишиться.
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28.10.2021 22:04 Ответить
Беня раскладывает свои мохнатые яйца в разные корзинки? Но "эти честные глаза", работающие на каломойшу уже два года все спалили.
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28.10.2021 21:45 Ответить
Иди в жопу. И там объединяйся.
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28.10.2021 21:51 Ответить
Янык №2
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28.10.2021 21:51 Ответить
Каломойща вирішив яйця тримати в різних кошиках... Зеля це "слуги народа", Разумков - "народні слуги" (як приклад).
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28.10.2021 21:55 Ответить
Да уже и так всем ясно, что рейтинг зеленского скоро будет равен нулю, поэтому это просто ракировка пешек и олигарха Коломойского... поставит вместо зеленского разумкова и всё равно все будут при шеколаде, а наши дебилы 73% снова поверят в новое лицо
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28.10.2021 21:59 Ответить
КОРОЧЕ БЕНЯ С АХМЕТОВЫМ ИГРАЮТ В ШАХМАТЫ 😀😀😀
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28.10.2021 22:02 Ответить
Чья пешка быстрее превратится в даму 😀😀
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28.10.2021 22:03 Ответить
На вибори від Ахметки задіяні - ЮЛЯ, СПІВАКОВ( просто брудний істеричний гівнометчик по зелених своїми шоу на 24-ому) , КОМАРОВСЬКИЙ, ГОРДОН, РАЗУМКОВ , ОЛЕГ ЛЯШКО (не менш різкий ніж співаков) - ВОВІ КІНЕЦЬ
А от коаліцію з нацпатріотів будувати буде ні з ким - Ахмєтка заб"є Пороха першими після нього по рейтингу Юлею, Смєшком, Бойком, Ляшком, Разумковим ...
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28.10.2021 22:30 Ответить
а що лишається БЄні? - розкручувати ЗАМАЙБАХ і оживляти СЛУГ? А ще зєма ПІнчук підкине йому "жорткого націоналіста" Притулу ну ще й Юля -туда-сюда , але вона різкий критик вови... Потім розберуться з Бєнєй
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28.10.2021 22:35 Ответить
Не прокатит. У него пассивное выражение лица. Как будто вставили, когда еще не вставили
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28.10.2021 22:07 Ответить
Ще один трутень
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28.10.2021 22:01 Ответить
Будет новая партия РУДЬШУЗУМ.
Рудьковский, Шуфрич, Разумков
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28.10.2021 22:03 Ответить
Хотя можно и просто именем лидера назваться. ДмиРаз, например. Уже хорошо
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28.10.2021 22:05 Ответить
То, что зебильё раскалывается, и Ахметка разосрался с Беней- это хорошо.
То, что оно ещё всё не передохло (вместе с Зелей и Разумковым)- это плохо.
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28.10.2021 22:06 Ответить
Запасной аэродром
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28.10.2021 22:07 Ответить
Прошёл по партийному списку, значит скоро вышвернут с ВР.
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28.10.2021 22:12 Ответить
это норм.у зеЛеных райтинг сольет)
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28.10.2021 22:17 Ответить
мдяяя, кремлевские засомневались в ЗЕленом слуге, теперь у них резервный вариант - Димон ... школа "молодых регионов" у него за плечами уже есть, теперь бы еще на рояле играть научиться, чтобы покорить ЗЕлохторат
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28.10.2021 22:17 Ответить
Тьфу, какой ласковый, добрый и хитрожо.ый нафталиновый комсомолец, чистоплотная мерзость.
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28.10.2021 22:21 Ответить
Никак олигархи поставили на бубочке жирну
https://youtu.be/j-oSMQJtJcs Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
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28.10.2021 22:26 Ответить
Він знайде своїх людей навіть в фракції слуг уродів зеленого наркомана. Тим більше, таких є з десяток в позафракційних.
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28.10.2021 22:26 Ответить
Тю, да это эмерженси уход бубочки... Карабас-Барабас развлекалово... - гонорливо пытается изображать, мол, украинцы - тупые по жизни...
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28.10.2021 22:33 Ответить
Єврєі, замєчятєльниє люді, нє сматря на то, чьто ані єврєі!
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28.10.2021 22:30 Ответить
Ти ба!Ще один "пострадавший от рєжима".В новині дві новини.Одна погана - підсовують нам чергового галахвастава.Друга хороша - хазяї зєлупєньку списали
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28.10.2021 22:30 Ответить
Судячи з того, що Разумков є частим гостем на каналі ахметова "гудка" - спонсор цього політика і його майбутньої партії вже відомий.
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28.10.2021 22:31 Ответить
он потому и откололся, что хочет САМ показать мудрому путь
к золотой горе, счастью и новой эпохе, нет не бедности, а эпохе обогащения своего нового старого хозяина!
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28.10.2021 22:58 Ответить
Пропоную назвати цю партію - "Партія недороблених"!
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28.10.2021 23:18 Ответить
Пхи... пальцем роблених...
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29.10.2021 09:45 Ответить
Нет харизмы---только в управдомы!
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28.10.2021 23:19 Ответить
Пусть угробит новую, как угробил тигипковскую "Трудовую Украину", возглавляя ее предвыборный штаб.
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28.10.2021 23:28 Ответить
И тут Разумков понял шо пора *********. Гройсман номер два.
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29.10.2021 00:58 Ответить
а гройсман куда свалил?
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29.10.2021 07:21 Ответить
От Пети вроде открестился перед выборами.
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29.10.2021 09:39 Ответить
это ты откуда взял? что он организовал свою партию?))) запомни, у разумкова торчит в заднице рука зели, а у зели бенина рученка. разумкова сейчас "выгонят"из партии ( а наш народ любит обиженных) он создаст свою, но это будут те же зе бобики. как в раше кпрф или лдпр
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29.10.2021 14:16 Ответить
Коломойський, Пінчук і Ахметов зливають ватьника Зе і створюють новий проект Разумков. Ось вам і нове короткометражне кіно замість Голобородько. Нарід вже розпустив вуха і відкрив свої баранячі ротики - вкидуйте їм те, що вам потрібно.
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29.10.2021 08:40 Ответить
Проснулся горе политик,два года пропихивал через Раду законы агента кремля гетьмановича,а теперь вспомнил про предвыборные обещания,после того,как лягушки оторвали его зад от блатного кресла.Работай,теперь твоя задача раскол и досрочные выборы.
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29.10.2021 10:07 Ответить
А начинали они с партии "молодых регионалов". Как и ныне патриоты типа Олексея Гончаренко и Стерненко с его косплеем дидов с колорадской лентой.

Жаль что у нас большинство политиков- приспособленцы, еще с 1991 г.
Те кто был изначально в "Народном Рухе за перебудову", или в УНСО боролся в Грузии против рашки (чтоб она не пришла сюда)- тех тогда все считали радикалами, и не поддержали массово, и они не у дел.
А те кто их тогда обзывал радикалами, теперь их же копируют и имеют политический профит.
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30.10.2021 09:05 Ответить
 
 