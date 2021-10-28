Главные новости 28 октября: Киев в "красной" зоне, мажор на "Инфинити" - под арестом

На Донбассе - обострение, Киев переходит в "красную" зону карантина, устроившего ДТП 16-летнего подростка отправили в СИЗО - главные новости 28 октября.

Обострение на Донбассе

Очередное обострение: накануне на Донбассе погиб один защитник Украины, сегодня - ранены еще двое. Ближе к вечеру оккупанты принялись обстреливать Новозвановку. Одновременно российские пропагандисты распространяют фейк об украинских воинах, которые якобы просят помощи в Старомарьевке, хотя на самом деле наши силы не занимали этот населенный пункт.

Наев говорит, что экипажи "Байрактаров" готовы к боевому применению, Франция следом за Германией - что применять их нехорошо. Кулеба призывает европейцев обращать внимание не на "Байрактары", а на то, по каким объектам они бьют.

Киев в "красной" зоне карантина

С полуночи 1 октября столица переходит в "красную" зону карантина. Школы уходят на "дистанционку", попасть в транспорт или торговый центр можно будет только с сертификатом о вакцинации.

Также в "красную" зону переходит Львов - уже с субботы.

Борьба с фейковой вакцинацией

Минцифры обещает, что данные о фальшивой вакцинации будут удалять. Главный санитарный врач Кузин объясняет, что даже с купленным сертификатом можно пойти и сделать настоящую прививку (правда, врачи будут вынуждены вызвать полицию). Минздрав обещает, что вскоре в "Дії" можно будет сгенерировать не только сертификат о вакцинации, но и документы о том, что она вам противопоказана по медицинским причинам. Не исключено, что разрабатывать нововведения чиновникам поможет айтишник-мошенник, создавший фейковую "Дію" - его взяли на стажировку в Минцифры.

СНБО утверждает, что отказываться от вакцинации украинцев заставляет проплаченная россиянами пропаганда.

В Ривном антивакцинаторам устроили экскурсию по COVID-отделению.

За сутки коронавирусом заболели как минимум 26 071 украинцев (это рекорд), умерли 576.

16-летнего парня, сбившего людей в Харькове, отправили по арест

В СИЗО он находится без права залога. Адвокат говорит, что за рулем мог быть не ее подзащитный - мол, парень ударился головой и половину всего не помнит. Зато девушка, которая ехала на переднем сиденьи, утверждает: рулил именно Николай Харьковский. В соцсетях репостят видео, которое она сняла за несколько минут до аварии - молодой человек собирался разогнаться до 200 км/ч. Девушке, которая находится в больнице, угрожают, активистам пришлось обеспечить ей охрану.

Отец виновника ДТП посылает журналистов, сам виновник отказывается сотрудничать со следствием, по соцсетям гуляет старое видео, на котором 16-летний парень пьет водку и дарит другу пистолет.

Россия пытается запугать родных жертв катастрофы МН17

Об этом пишут СМИ Нидерландов. За адвокатами вели слежку неустановленные лица, государство предложило включить их в программу защиты.

В 2022-м запланировано 12 этапов повышения пенсий

В начале года средняя пенсия составит 4000 грн, далее запланирован ряд индексаций. Также перерасчет ожидает ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью.

Facebook теперь Meta

Социальная сеть будет называться по-прежнему, а вот компания Цукерберга, которая также владеет сервисами Instagram и WhatsApp, меняет название. Цель - ассоциироваться не только с Фейсбуком, а с целой "мета-вселенной".