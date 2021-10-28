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Инструкторы ЧВК Вагнера причастны к нарушениям прав человека и сексуальным преступлениям в ЦАР, - ООН

Инструкторы ЧВК Вагнера причастны к нарушениям прав человека и сексуальным преступлениям в ЦАР, - ООН

Российские инструкторы частной военной компании Вагнера причастны к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

С таким заявлением выступило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, выразив обеспокоенность ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Инструкторы ЧВК из РФ тесно сотрудничают с местной полицией и военнослужащими ЦАР и, среди прочего, участвуют в задержаниях, отметили в ООН. Их жертвы часто лишены правосудия и не решаются подавать официальные жалобы, что способствует атмосфере безнаказанности, отметили в организации.

Многие группы бойцов, в том числе ЧВК Вагнера, причастны к системным и грубым нарушениям прав человека в ЦАР, включая произвольные задержания, пытки и казни без суда, сообщали эксперты ООН весной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН обнародует доказательства военных преступлений российских наемников в ЦАР, - New York Times

В ООН неоднократно поступали сообщения о причастности "вагнеровцев" к сексуальному насилию как над женщинами, так и мужчинами во многих регионах ЦАР. Точное количество пострадавших неизвестно, поскольку многие из них боятся обращаться в суд, опасаясь мести, отмечается в заявлении. ООН призвала правительство ЦАР "прекратить какие-либо отношения с частным военным персоналом, особенно с группой Вагнера", и выполнять международные обязательства по привлечению нарушителей прав человека к ответственности.

Читайте: Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования

Автор: 

ООН (4194) ЧВК Вагнер (1334) Центральноафриканская Республика (8)


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Топ комментарии
+18
Каждый вагнеровец, КАЖДЫЙ - маньяк, садист и убийца с КРОВЬЮ на руках ТЫСЯЧ простых людей, женщин и детей!
А Зекленский просто взял и ОТМАЗАЛ их от заслуженного наказания!
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28.10.2021 23:10 Ответить
+8
Разве только вагнеровцев? Любого кацапа возьми-маньяк,садист да убийца. Вагнеровцы-это так сказать элита ихнего безумного племени.
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28.10.2021 23:27 Ответить
+3
А этих гусей разве не для этого туда "пригласили"?
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28.10.2021 23:02 Ответить
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А этих гусей разве не для этого туда "пригласили"?
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28.10.2021 23:02 Ответить
срані імпотенти крім занепокоєності ні чого зробити не здатні !
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28.10.2021 23:03 Ответить
какие там у ********** убийц "права человека"
это всё равно что права кроликов для стаи волков
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28.10.2021 23:04 Ответить
скорее шакалов
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29.10.2021 07:09 Ответить
Каждый вагнеровец, КАЖДЫЙ - маньяк, садист и убийца с КРОВЬЮ на руках ТЫСЯЧ простых людей, женщин и детей!
А Зекленский просто взял и ОТМАЗАЛ их от заслуженного наказания!
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28.10.2021 23:10 Ответить
Разве только вагнеровцев? Любого кацапа возьми-маньяк,садист да убийца. Вагнеровцы-это так сказать элита ихнего безумного племени.
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28.10.2021 23:27 Ответить
Опять сексуальные преступления? Кацапня-этот швабронабутылочные войска.
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28.10.2021 23:24 Ответить
Кацапы !!! Только Байрактар может спасти Рашу от нищеты. Байрактар поможет убраться из Украины, Грузии, Карабаха, Молдовы, Африканских стран и тд... И на сэкономленные деньги - будет у вас ваша пенсия, зарплата... Больше не будете копошится в мусорках и пить боярышник. Русня - Молитесь на Байрактар !!!
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28.10.2021 23:55 Ответить
ООН ето импотенты которые смотрят порнуху по телевизору. Головами кивают а ничего сделать не могут
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29.10.2021 00:18 Ответить
но зеленский так не считает
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29.10.2021 03:00 Ответить
...хм, это, что? На Гэллоуин пустышка Грозев, свою "текстульку" будет на печатной машинке настукивать? Лучше пусть и дальше в тряпочку молчит, пустозвон!!!
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29.10.2021 04:45 Ответить
А хто в нас посібник цих "вагнерівців" і фактично їх захисник, зливши інформацію про їх затримання нашими спецслужбами? Справи немає, зате є справи по відношенню до тих, хто знищував цю заразу в наших землях.
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29.10.2021 09:20 Ответить
ублюдочную соплю за вангергейт разорвать надо....
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29.10.2021 13:27 Ответить
 
 