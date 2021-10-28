Инструкторы ЧВК Вагнера причастны к нарушениям прав человека и сексуальным преступлениям в ЦАР, - ООН

Российские инструкторы частной военной компании Вагнера причастны к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве.

С таким заявлением выступило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, выразив обеспокоенность ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Инструкторы ЧВК из РФ тесно сотрудничают с местной полицией и военнослужащими ЦАР и, среди прочего, участвуют в задержаниях, отметили в ООН. Их жертвы часто лишены правосудия и не решаются подавать официальные жалобы, что способствует атмосфере безнаказанности, отметили в организации.

Многие группы бойцов, в том числе ЧВК Вагнера, причастны к системным и грубым нарушениям прав человека в ЦАР, включая произвольные задержания, пытки и казни без суда, сообщали эксперты ООН весной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ООН обнародует доказательства военных преступлений российских наемников в ЦАР, - New York Times

В ООН неоднократно поступали сообщения о причастности "вагнеровцев" к сексуальному насилию как над женщинами, так и мужчинами во многих регионах ЦАР. Точное количество пострадавших неизвестно, поскольку многие из них боятся обращаться в суд, опасаясь мести, отмечается в заявлении. ООН призвала правительство ЦАР "прекратить какие-либо отношения с частным военным персоналом, особенно с группой Вагнера", и выполнять международные обязательства по привлечению нарушителей прав человека к ответственности.

Читайте: Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования