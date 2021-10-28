Зеленский обсудил с главой МИД Швейцарии Кассисом подготовку к Конференции по вопросам реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Собеседники обсудили подготовку к 5-й Конференции по реформам в Украине, которая состоится 4-5 июля 2022 года в швейцарском городе Лугано.

"Мы очень ждем Конференцию по вопросам реформ в Украине, которая состоится в следующем году в родном для вас кантоне Тичино", – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Игнацио Кассису.

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Как отмечается, особое внимание во время встречи было уделено двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

"Швейцария – важный торгово-экономический партнер Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов", – подчеркнул глава государства.

Отмечено, что одним из самых успешных реализуемых в Украине проектов является проект швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации и производству в нашей стране городского и пригородного рельсового транспорта. Его запланировано воплотить в разных городах Украины.

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Собеседники положительно оценили реализацию начатого при финансировании швейцарской стороны проекта по изготовлению в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких. Была отмечена особая важность совместного производства аппаратов ИВЛ, в частности, учитывая очередную волну пандемии COVID-19 в мире.

Значительное внимание стороны уделили реализации культурных проектов, направленных на популяризацию Украины.

"Наша цель – чтобы украинский язык звучал рядом с другими языками мира в наиболее знаковых культурных и исторических местах", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил Игнацио Кассиса за значительную гуманитарную помощь, оказываемую Швейцарией нашему государству, в частности украинцам с обеих сторон линии разграничения на Донбассе.

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