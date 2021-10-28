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Новости
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Зеленский обсудил с главой МИД Швейцарии Кассисом подготовку к Конференции по вопросам реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом, руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Собеседники обсудили подготовку к 5-й Конференции по реформам в Украине, которая состоится 4-5 июля 2022 года в швейцарском городе Лугано.

"Мы очень ждем Конференцию по вопросам реформ в Украине, которая состоится в следующем году в родном для вас кантоне Тичино", – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Игнацио Кассису.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии проведение следующей конференции по реформам в Украине

Как отмечается, особое внимание во время встречи было уделено двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

"Швейцария – важный торгово-экономический партнер Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов", – подчеркнул глава государства.

Отмечено, что одним из самых успешных реализуемых в Украине проектов является проект швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации и производству в нашей стране городского и пригородного рельсового транспорта. Его запланировано воплотить в разных городах Украины.

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Собеседники положительно оценили реализацию начатого при финансировании швейцарской стороны проекта по изготовлению в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких. Была отмечена особая важность совместного производства аппаратов ИВЛ, в частности, учитывая очередную волну пандемии COVID-19 в мире.

Значительное внимание стороны уделили реализации культурных проектов, направленных на популяризацию Украины.

"Наша цель – чтобы украинский язык звучал рядом с другими языками мира в наиболее знаковых культурных и исторических местах", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства поблагодарил Игнацио Кассиса за значительную гуманитарную помощь, оказываемую Швейцарией нашему государству, в частности украинцам с обеих сторон линии разграничения на Донбассе.

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Зеленский обсудил с главой МИД Швейцарии Кассисом подготовку к Конференции по вопросам реформ в Украине 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) Швейцария (618)


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Топ комментарии
+6
Это чиновник уровня районного центра, но Зеля очень хочет показать, что к нему из-за границы едут. Дешевый хайп.
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28.10.2021 23:09 Ответить
+5
але є можливість навішати спагеті на вуха.
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28.10.2021 23:08 Ответить
+4
Поэтому ты пошёл и проголосовал за буратинку в 19-м году?
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28.10.2021 23:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
реформи з квартальним бидлом неможливі.
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28.10.2021 23:06 Ответить
але є можливість навішати спагеті на вуха.
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28.10.2021 23:08 Ответить
Поэтому ты пошёл и проголосовал за буратинку в 19-м году?
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28.10.2021 23:32 Ответить
Это чиновник уровня районного центра, но Зеля очень хочет показать, что к нему из-за границы едут. Дешевый хайп.
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28.10.2021 23:09 Ответить
Может хватит реформ.
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28.10.2021 23:10 Ответить
Как утарил один персонаж: "Как жаль, ведь у меня столько идей, столько идей!"
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28.10.2021 23:34 Ответить
благодаря вам ЗЕбуинам...!
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28.10.2021 23:38 Ответить
WEF Шваба, Фонд Рокфеллера, фонд Гейтса, Сейлсфорс и прочие апологеты «Нового мирового порядка» обсуждают «Умные карточки здоровья». Так что, решение о мировом цифровом Гулаге уже принято или почти принято ! Вакцинация - это только тест на лояльность людей планеты к ним и их планов !!! Делов-то осталось у тварей совсем за малым - Центральный банк, цифровая валюта, глобальная идентификация, полный контроль поголовья...
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28.10.2021 23:37 Ответить
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28.10.2021 23:38 Ответить
Наконец Ермак пошёл заниматься своей канцелярией 😀😀
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28.10.2021 23:38 Ответить
Воно майже утонуло в кріслі.
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28.10.2021 23:43 Ответить
Подушку надо подкладывать под ЖО.
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28.10.2021 23:47 Ответить
Зеленский и реформы....как далеки они друг от друга....
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29.10.2021 00:05 Ответить
А к Зимбабве этот поц еще не обращался????
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29.10.2021 07:07 Ответить
 
 