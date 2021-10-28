Офис Президента посещал "переговорщик Фирташа" Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ. ВИДЕО

Дмитрий Торнер, известный также под фамилиями Некрасов, Грозный и Мальченко - обладатель 9 поддельных паспортов и доверенное лицо олигарха Дмитрия Фирташа.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Торнер в сопровождении охраны посещал Офис Президента 3 февраля 2021 года. С кем он там встречался и о чем говорил - неизвестно. На эти вопросы не ответили ни в ОП, ни сам Торнер.

Торнер на Банковой

Фамилия Торнера стала известна СМИ в 2019 году. Тогда он баллотировался в парламент от "ОПЗЖ". Но за два дня до выборов МВД и СБУ заявили, что кандидат "скрывается от международного правосудия", и ЦИК снял его с выборов.

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МВД и СБУ тогда заявили, что Торнер на самом деле носит фамилию Некрасов и является гражданином Молдовы, где сбежал из мест лишения свободы. А также рассказали о девяти его поддельных паспортах на разные имена. Торнера обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании поддельных документов. И объявили во всеукраинский и международный розыск.

Но вскоре карточка Некрасова с сайта МВД исчезла, а в августе 2020 года генпрокуратура закрыла производство против него. Сам Торнер к тому времени находился за границей.

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Торнер близок к Фирташу - в поданных в ЦИК документах он указывал, что работает на его компанию. Торнер есть на фото из зала австрийского суда, который в июне 2019 года решал, выдавать ли Фирташа США. В 2020-м году Торнер встречался с Рудольфом Джулиани - адвокатом Трампа, пытавшимся найти компромат на Байдена.

Сейчас, по данным журналистов, Торнер живет в Австрии. По всей видимости, есть у него и российское гражданство - в 2017 году он путешествовал по загранпаспорту РФ.

На вопрос о визите на Банковую ни сам Торнер, ни Офис Президента, ни пресс-служба Дмитрия Фирташа не ответили.