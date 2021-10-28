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Новости
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Офис Президента посещал "переговорщик Фирташа" Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ. ВИДЕО

Дмитрий Торнер, известный также под фамилиями Некрасов, Грозный и Мальченко - обладатель 9 поддельных паспортов и доверенное лицо олигарха Дмитрия Фирташа.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, Торнер в сопровождении охраны посещал Офис Президента 3 февраля 2021 года. С кем он там встречался и о чем говорил - неизвестно. На эти вопросы не ответили ни в ОП, ни сам Торнер.

 Офис Президента посещал переговорщик Фирташа Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ 01

Торнер на Банковой

Фамилия Торнера стала известна СМИ в 2019 году. Тогда он баллотировался в парламент от "ОПЗЖ". Но за два дня до выборов МВД и СБУ заявили, что кандидат "скрывается от международного правосудия", и ЦИК снял его с выборов.

Читайте: Глава фракции "СН" Арахамия дважды летал в Вену на самолете Фирташа, - СМИ. ВИДЕО

Офис Президента посещал переговорщик Фирташа Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ 02

МВД и СБУ тогда заявили, что Торнер на самом деле носит фамилию Некрасов и является гражданином Молдовы, где сбежал из мест лишения свободы. А также рассказали о девяти его поддельных паспортах на разные имена. Торнера обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании поддельных документов. И объявили во всеукраинский и международный розыск.

Офис Президента посещал переговорщик Фирташа Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ 03

Но вскоре карточка Некрасова с сайта МВД исчезла, а в августе 2020 года генпрокуратура закрыла производство против него. Сам Торнер к тому времени находился за границей.

Также читайте: "Финансирует терроризм", - Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение

Торнер близок к Фирташу - в поданных в ЦИК документах он указывал, что работает на его компанию. Торнер есть на фото из зала австрийского суда, который в июне 2019 года решал, выдавать ли Фирташа США. В 2020-м году Торнер встречался с Рудольфом Джулиани - адвокатом Трампа, пытавшимся найти компромат на Байдена.

Офис Президента посещал переговорщик Фирташа Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ 04Офис Президента посещал переговорщик Фирташа Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ 05Офис Президента посещал переговорщик Фирташа Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ 06Офис Президента посещал переговорщик Фирташа Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ 07

Сейчас, по данным журналистов, Торнер живет в Австрии. По всей видимости, есть у него и российское гражданство - в 2017 году он путешествовал по загранпаспорту РФ.

На вопрос о визите на Банковую ни сам Торнер, ни Офис Президента, ни пресс-служба Дмитрия Фирташа не ответили.

Автор: 

Фирташ Дмитрий (1057) Офис Президента (1803) Торнер (2)


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Топ комментарии
+67
Что тут удивительного? Офшорный барыга договаривается с другими барыгами, как выгоднее грабить страну.
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28.10.2021 23:41 Ответить
+57
9 паспортов, разные фамилии, куча дел уголовных---и посещает со своей охраной президента! Аль Капоне 40 раз в гробу подкинулся от зависти.
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28.10.2021 23:48 Ответить
+48
Тю. Ещё один зашквар зеублюдков? Какие мелочи.
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28.10.2021 23:44 Ответить
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Что тут удивительного? Офшорный барыга договаривается с другими барыгами, как выгоднее грабить страну.
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28.10.2021 23:41 Ответить
правильнее наверно будет "очередной офшорный барыга"
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29.10.2021 00:00 Ответить
Хто до нього був офшорним баригою?
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29.10.2021 00:05 Ответить
багато хто, офшоры многие любили и кстати в Украине они законодательно никем из властей не запрещались, или не так ?
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29.10.2021 00:10 Ответить
заборонено уникнення від сплати податків та виведення злочинно набутих коштів.
Так що різниця є і є суттєвою.
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29.10.2021 00:13 Ответить
а напомните, кто из наших "барыг" получил судебные решения в Украине по части "виведення злочинно набутих коштів" ?
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29.10.2021 00:19 Ответить
беня, "бабушка" твого кумира клоуна; але рішення ще не остаточне. Там ще в Лондоні крутиться рішення в процедурних тяжбах.
Але, якщо беня - то ті, через чиї офшори він виводив - також злочинці.
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29.10.2021 01:02 Ответить
Да уже слышали - все структурировали бизнес..., любой может открыть офшорную компанию....., просто занимались искусством....
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29.10.2021 09:09 Ответить
То ви нічого не розумієте. Найвеличніший борцун просто заманює до себе олігархів і їх приспішників, а потім як начньот самальотами бамбіть, УУУУУУ
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29.10.2021 08:22 Ответить
правильнее наверное будет тебе сидеть на бутылке молча, чмо лишнехромосомное
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29.10.2021 21:50 Ответить
Гроші за доставку газу при Порошенку з населення не брались а при Клоуні беруться - це для Фірташа.
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29.10.2021 06:58 Ответить
Фирташ рассматривал возможность перевезти своих людей в Братиславу из Вены , чтобы сэкономить
а Беня реально держит своих в Братиславе 😀😀
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28.10.2021 23:42 Ответить
Тю. Ещё один зашквар зеублюдков? Какие мелочи.
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28.10.2021 23:44 Ответить
договорняки. а как дышали...
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28.10.2021 23:45 Ответить
Термос на хліб не намажеш.
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28.10.2021 23:49 Ответить
ідіоте !! - не пий зеленку
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29.10.2021 07:55 Ответить
дурний піп тебе дауна хрестив....
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28.10.2021 23:51 Ответить
Згинь наволоч зелена 😡
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28.10.2021 23:56 Ответить
ЗЕборотьба з олігархами для 73% лохів.
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28.10.2021 23:47 Ответить
Субъектом Украина начнёт становиться только тогда когда выгоним все Наб.Советы, национализируем НБУ и т.д., возьмём под свой контроль недра и активы. Пока все очень плохо.. И радость от запущенного Байрактара не должна затмить наше понимание нашей реальности... Во власти одни предатели. Крапка .
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28.10.2021 23:48 Ответить
а НБУ сейчас в чьей то частной собственности?
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29.10.2021 21:51 Ответить
9 паспортов, разные фамилии, куча дел уголовных---и посещает со своей охраной президента! Аль Капоне 40 раз в гробу подкинулся от зависти.
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28.10.2021 23:48 Ответить
Який з нього президент? Лялька на мотузочках.
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28.10.2021 23:50 Ответить
Так мы же и выбрали его---с соплями, воторгами, ожидая сразу кинуху-оперетку а не реальную жизнь. Ну вот. Не вопрос теперь как и кто выбирал. Что делать сегодня, сейчас---вот задачка?!
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29.10.2021 00:39 Ответить
Смєиуніа будити від сплячки. Нє?
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29.10.2021 00:45 Ответить
Та можно и арматурки рифлёнки нарубать по 60-70 см, шестёрочка в диаметре. Ухватистая очень. Мелком с вечера крестики поставить на дверях где живут надоевшие---дальше по сценарию. Утро покажется добрым и логичным.
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29.10.2021 00:52 Ответить
А может вице презедента посещал!
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29.10.2021 07:26 Ответить
Нормальная спайка: чиновников, олигархов и криминала...
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29.10.2021 09:50 Ответить
Схеми - це Радіо Свобода, а Радіо Свобода фінансується напряму Держдепом США... Я думаю. інфа недарма сплила - адміністрації Байдена мабуть дуже цікаво дізнатися, про що говорив із Зе чувак, який допомагав Трампу мочити Байдена!
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28.10.2021 23:50 Ответить
не здивований.
Туди нині всі фінанові злочинці в гості покалякати заходять. Починаючи з бені.
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28.10.2021 23:53 Ответить
Вот какая страна Украина, есть все, инвестняни, законы"про борьбу смолигархатом", СНБО, подменяющий собою все ветви власти, включая судебную, но это не мешает всем этим "гонимым" алигархам легко решать любые вопросы с верховной украинской властью.
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28.10.2021 23:54 Ответить
Ничего удивительного , что на Банковой молчат , потому что Торнер обилетил зебабуина и тишина 😠
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28.10.2021 23:58 Ответить
ты видимо совсем не понимаешь смысл термина "обилетил"
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29.10.2021 21:53 Ответить
От же ж гнида невмируща. Але мікроскопічний прогрес є. Раніше до нього на коронування їздили, а тепер воно своїх шавок посилає до чмошників.
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28.10.2021 23:59 Ответить
Зеленая деолигархизация в действии!
Браво, зебилы! Сделали себя разом)))
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29.10.2021 00:00 Ответить
зеЛя подонок и мародеро-офшорная мразь.
за все будет отвечать.
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29.10.2021 00:16 Ответить
фу как нечистоплотно...
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29.10.2021 01:11 Ответить
Какой еще борьбы с олигархами вам не хватает?
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29.10.2021 01:12 Ответить
Я вижу, борьба с олиграхами идет такая, ша аж гай шумить!
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29.10.2021 01:43 Ответить
Кому короновирусная чума и газовый кризис во время войны, а кому мать родна.
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29.10.2021 01:52 Ответить
Все "кризисы" - рукотворные. Маркс не даст соврать.
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29.10.2021 02:59 Ответить
Маркс не только киздун, но еще и опосредовано массовый убийац! Прикрываясь его учением были уничтожены сотни миллионов людей!
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29.10.2021 21:54 Ответить
Слуги закінчують свою епоху бідності по крупному: туди пару десятків мільярдів, сюди пару десятків мільярдів, а починали з якихось 40 млн відмитих у Приваті.
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29.10.2021 02:23 Ответить
Угу, судя по роже, ещё один представитель мафии такой родной для ЗЕ национальност
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29.10.2021 06:35 Ответить
Австрия мавзолейная клоака Путлера
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29.10.2021 06:36 Ответить
Зеля репетировал с ним пару сцен из будущего доукментального фильма, где он говорит:
-Что - то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера
-Продай хоть один паспорт, возьми все деньги, я себе еще наворую!
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29.10.2021 06:40 Ответить
Так зЕ с самого начала говорил,что "кожен з нас президент" ну не виноват, что к нему приходят люди фирташа,коломойского...
Он их тоже должен принять,гляди и гешефт какой "выгорит".
Удивляет другое,что зе-бобики притихли ни тебе связи с олигархами,оффшоры...
"Сидять як зайчики")
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29.10.2021 06:41 Ответить
Если это кого-то удивляет то он наивнейший человек!!!!
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29.10.2021 07:08 Ответить
Порошенко продолжает срать зебилам в портки. Шо, жертва аборта ничего умнее не высралось?
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29.10.2021 08:40 Ответить
Почему твоя мамка не предохранялась? - вот по настоящему стоящий вопрос
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29.10.2021 10:16 Ответить
Стоп! Зе коли йшов на вибори, то обіцяв, що стане кращим за Порошенка! Оце він такий кращий? З мутними тіпами зустрічається? Зебуїне, тебе розвели, як лоха останнього!
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29.10.2021 08:51 Ответить
"Стоп! Зе коли йшов на вибори, то обіцяв, що стане кращим за Порошенка!" - да, Зеленский не вор.
Да и обещал он это не тебе, ворюга

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29.10.2021 09:11 Ответить
Звичайно, не мені, бо я щирий українець, а не малорос чи маланець!
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29.10.2021 09:20 Ответить
У воров национальности не бывае

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29.10.2021 09:57 Ответить
У президентів буває... Шевченко, Хмельницький, Гонта і Залізняк в могилах вертяться!
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29.10.2021 10:00 Ответить
Во всех есть национальность. У воров тем более. Зе - позор своей нации.
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30.10.2021 23:50 Ответить
Зеленский это позор вам, ворам

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31.10.2021 04:36 Ответить
Позором был бы второй срок скомпрометированному вору Порошенке

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02.11.2021 12:09 Ответить
Ага, не вор, только 3,14здИт и 3,14здит)))
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29.10.2021 10:18 Ответить
Главное что бы за инструктаж расписались.
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29.10.2021 07:31 Ответить
Иша и дальше борется с олигархами.
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29.10.2021 07:50 Ответить
Оманьський Осел готовий приймати з усіх сторін, як німецька порноактриса...
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29.10.2021 08:00 Ответить
Дзеркало тижня, 30 квiтня, 2015, 17:21

Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.

Дмитро Фірташ на судовому процесі щодо його екстрадиції в США у Відні заявив, що його команда в своєму проекті https://zn.ua/ukr/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримки Віталія Кличка "отримала, що хотіла": Кличко став мером Києва , а Петро Порошенко - президентом.Він також визнав, що був ініціатором зустрічі у Відні з на той час кандидатом у президенти Петром Порошенком і лідером партії "Удар" Віталієм Кличко напередодні президентських виборів в Україні в травні 2014 року. Фірташ також підкреслює і вказує, що ставив її метою не допустити президентства Юлії Тимошенко та допуску до влади її команди.
"Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Д. Фірташ, виступаючи в четвер в суді у Відні у справі про його екстрадицію в США.
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29.10.2021 08:02 Ответить
А зебилам кондитер миодолжает срать в портки. Где вас таких тупорылых находят? Подоляку не в падлу на таких еак ты бабки тратить?
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29.10.2021 08:43 Ответить
Не знаю, як там ЗЕбили, бо я до них не відношусь ніяким боком. А от ти, соєвий бот, точно всрався від згадки про "юлькувароФФку". В чому, чому ви, запецюрені злодюжки, єдині з ЗЕлупленими, так це в істерично-примітивній злобі до ЮТ.
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29.10.2021 09:45 Ответить
Лапоть, ты на Вону молишься или дрочишь?
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29.10.2021 10:20 Ответить
Мелко дрищешь, Хоботов соевый.
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29.10.2021 12:33 Ответить
Зато на бутылку тебя хорошо насадил
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30.10.2021 00:08 Ответить
Фирташ действовал против Юльки, потому что она активно участвовала в межолигархических разборках против Фирташа на стороне Коломойского. Приподнося это борьбой против олигархов. Ее боты при этом называли ее грозой олигархов. Разгар этого был когда она была премьером у Ющенко.
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30.10.2021 23:58 Ответить
То Фірташ тоді порохобот?) Так чо це Зе з порохоботами тьорки якісь має? Тебе це не хвилює?
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29.10.2021 08:52 Ответить
Дімон Фірташ ******** і шавка Могилєвича. Був і залишається. Пець Лєксєїч зараз для нього ніхто, бо прийшов час обробляти ЗЕлупу Янелоха з дєрмаками.
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29.10.2021 09:48 Ответить
То брехня союзників Могилевича. Фірташ не зв'язсний з Могилевичем. Навпаки Могилевич злий на нього бо Фірташ не хоче бути під його контролем.
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31.10.2021 00:03 Ответить
Долпоепы 73%, ну что смешно?!
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29.10.2021 08:24 Ответить
...а после этой встрачи облгазам ыиртаща списали долги на сотни миллионов долларов. Зебилы,связь не улавливаете?
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29.10.2021 08:44 Ответить
Страна будет списывать долги "миллиардерам", а Зеля будет богатеть.
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29.10.2021 08:48 Ответить
"Рада списала облгазам и коммунальщикам 100 млрд грн долга перед "Нафтогазом""

В общем долги компаний Фирташа, "облгазов" и "газзбутов" перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансенерго" составили 62 млрд грн.

В житті не буває нічого списаного безкоштовного. Списані борги сплачує НАРІД, з власних кишень.
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29.10.2021 08:51 Ответить
Вы не понимаете, это другое!!!!
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29.10.2021 09:48 Ответить
Осталось выяснить как в этом виноват Порошенко
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29.10.2021 10:01 Ответить
а Порошенко а-а-а-а-а-а.... на Мальдивах отдыхал., да зэбилы?
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29.10.2021 11:50 Ответить
Напевно правки в Закон про олігархів передавав від Фірташа 😃
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29.10.2021 10:59 Ответить
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29.10.2021 11:01 Ответить
Ну причем тут зеленский? (с)
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29.10.2021 12:04 Ответить
порохомосы видно запамятовали, как их "гетьман" летал к фирташу в Австрию с педаликом ТАЙНО(!) в 2014 году?! а когда оно зделалось президентом то очень полюбило "чаи гонять" НОЧЬЮ(!) ТАЙНО(!) с недобитыми сепарами типа труханова кернеса и медведчука! p.s. а некто по кличке "нарик" от пети целый орден поимел)))))))))))))
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29.10.2021 12:28 Ответить
Еврей остаётся евреем хоть тресни мир. То есть Зеленский ещё раз доказал, что страна ему необходима только ДЛЯ личного ОБОГАЩЕНИЯ, а всё остальное что проповедует ОП и он лично делается для ОТВОДА ГЛАЗ. Это я к тому, что УМЕНИЕ ВЫБИРАТЬ ЛИДЕРА, это прежде всего ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ, МУДРОСТЬ НАРОДА, ИНТУИЦИЯ НАЦИИ если хотите, но уж никак не НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к своей родине и к будущим поколениям. Второй срок Зе-профанов принесёт миллиарды клоуну, оставив Украину у разбитого корыта. Заметьте, Запад если и помогает Неньке в борьбе с путинской сволочью, то делает это буквально ПО демократической НЕОБХОДИМОСТИ, но уж никак по случаю УПОРНОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ, которую иммитирует сегодняшняя ОП. Однако и Порошенко недалеко ушёл... Вся старая РУХЛЯДЬ некогда бывшая элитой ДОЛЖНА ОТОЙТИ В ИСТОРИЮ!!! Украине нужен НАРОДНЫЙ, ПАТРИОТИЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОДКОВАННЫЙ ЛИДЕР, иначе и через 50-т лет мы будем так же топтаться на месте.
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29.10.2021 12:59 Ответить
Эта бывшая элита никуда не уйдет пока мы имеем мошеннический закон выборах президента. Это когда места в бюллетенях скупают ставленники олигархии (как раз те, о которых говорите, что они должны уйти) через, невиданного нигде в мире размера, несколько-миллионный денежный залог, который они брехливо и цинично называют избирательным. Из этих негодяев народ вынужден "выбирать" президента. Притом что среди олигархов нет ни одного украинца.
Необходимо неотложно перейти на аналог демократического польского закона о выборах. Там сами избиратели определяют состав бюллетеня поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс.).
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31.10.2021 00:20 Ответить
9 паспортів, катається на рашку, йому довіряє Фірташ - точно гб, чи гру.
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29.10.2021 13:31 Ответить
ублюдки и УБЛЮДОЧНАЯ ВЛАСТЬ....
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29.10.2021 13:32 Ответить
Мошенничать и подделывать могут только с Ковидом и Ковид сертификатами в Украине, Торнер же этим не занимался значит он уважаемый человек и не в чем не виноват.
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29.10.2021 13:59 Ответить
Контора ермака-Козыря при зе_Никчемности, МВС, СБУ и лично Чума-венедиктова- все это часть криминального сообщества, обслуга бандитов, грабящих народ Украины. И вы удивляетесь, почему мы так плохо живем?
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29.10.2021 15:44 Ответить
 
 