Офис Президента посещал "переговорщик Фирташа" Торнер, против которого в Украине открывали дела за мошенничество и поддельные документы, - СМИ. ВИДЕО
Дмитрий Торнер, известный также под фамилиями Некрасов, Грозный и Мальченко - обладатель 9 поддельных паспортов и доверенное лицо олигарха Дмитрия Фирташа.
Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, Торнер в сопровождении охраны посещал Офис Президента 3 февраля 2021 года. С кем он там встречался и о чем говорил - неизвестно. На эти вопросы не ответили ни в ОП, ни сам Торнер.
Торнер на Банковой
Фамилия Торнера стала известна СМИ в 2019 году. Тогда он баллотировался в парламент от "ОПЗЖ". Но за два дня до выборов МВД и СБУ заявили, что кандидат "скрывается от международного правосудия", и ЦИК снял его с выборов.
МВД и СБУ тогда заявили, что Торнер на самом деле носит фамилию Некрасов и является гражданином Молдовы, где сбежал из мест лишения свободы. А также рассказали о девяти его поддельных паспортах на разные имена. Торнера обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании поддельных документов. И объявили во всеукраинский и международный розыск.
Но вскоре карточка Некрасова с сайта МВД исчезла, а в августе 2020 года генпрокуратура закрыла производство против него. Сам Торнер к тому времени находился за границей.
Торнер близок к Фирташу - в поданных в ЦИК документах он указывал, что работает на его компанию. Торнер есть на фото из зала австрийского суда, который в июне 2019 года решал, выдавать ли Фирташа США. В 2020-м году Торнер встречался с Рудольфом Джулиани - адвокатом Трампа, пытавшимся найти компромат на Байдена.
Сейчас, по данным журналистов, Торнер живет в Австрии. По всей видимости, есть у него и российское гражданство - в 2017 году он путешествовал по загранпаспорту РФ.
На вопрос о визите на Банковую ни сам Торнер, ни Офис Президента, ни пресс-служба Дмитрия Фирташа не ответили.
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Так що різниця є і є суттєвою.
Але, якщо беня - то ті, через чиї офшори він виводив - також злочинці.
а Беня реально держит своих в Братиславе 😀😀
Туди нині всі фінанові злочинці в гості покалякати заходять. Починаючи з бені.
Браво, зебилы! Сделали себя разом)))
за все будет отвечать.
-Что - то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера
-Продай хоть один паспорт, возьми все деньги, я себе еще наворую!
Он их тоже должен принять,гляди и гешефт какой "выгорит".
Удивляет другое,что зе-бобики притихли ни тебе связи с олигархами,оффшоры...
"Сидять як зайчики")
Да и обещал он это не тебе, ворюга
Олігарх в суді розповів, що робив усе, щоб Тимошенко і її команда не прийшли до влади.
Дмитро Фірташ на судовому процесі щодо його екстрадиції в США у Відні заявив, що його команда в своєму проекті https://zn.ua/ukr/POLITICS/firtash-zayaviv-scho-prosuvav-klichka-yak-kandidata-v-prezidenti-i-pidtrimuvav-yogo-partiyu-171563_.html підтримки Віталія Кличка "отримала, що хотіла": Кличко став мером Києва , а Петро Порошенко - президентом.Він також визнав, що був ініціатором зустрічі у Відні з на той час кандидатом у президенти Петром Порошенком і лідером партії "Удар" Віталієм Кличко напередодні президентських виборів в Україні в травні 2014 року. Фірташ також підкреслює і вказує, що ставив її метою не допустити президентства Юлії Тимошенко та допуску до влади її команди.
"Головне, що ми отримали (від зустрічі - ред.) те, що хотіли: Порошенко - президент, Кличко став мером", - сказав Д. Фірташ, виступаючи в четвер в суді у Відні у справі про його екстрадицію в США.
В общем долги компаний Фирташа, "облгазов" и "газзбутов" перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансенерго" составили 62 млрд грн.
В житті не буває нічого
списаногобезкоштовного. Списані борги сплачує НАРІД, з власних кишень.
Необходимо неотложно перейти на аналог демократического польского закона о выборах. Там сами избиратели определяют состав бюллетеня поддержкой претендентов умеренным количеством подписей (100 тыс.).