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Новости ДТП
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31-летняя водитель "инфинити" совершила наезд на женщину на пешеходном переходе, - Нацполиция о смертельном ДТП в Харькове. ФОТО

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортной аварии, произошедшей на пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда, в результате которого погибла 72-летняя женщина-пешеход.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно, во время перехода проезжей части на пешехода наехал автомобиль Infiniti, от удара женщину отбросило под колеса автомобиля Daewoo, двигавшегося во встречном направлении колеса... В результате ДТП она погибла на месте", - говорится в информации.

Информация о ДТП поступила оператору службы 102 в 18:04. Фельдшер скорой помощи сообщила о том, что констатировала смерть пенсионерки.

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем Daewoo находился 56-летний мужчина.

По информации патрульной полиции, водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушалась и к административной ответственности не привлекалась.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: виновником трагедии вновь стала infinity, - соцсети. ФОТО

31-летняя водитель инфинити совершила наезд на женщину на пешеходном переходе, - Нацполиция о смертельном ДТП в Харькове 01
31-летняя водитель инфинити совершила наезд на женщину на пешеходном переходе, - Нацполиция о смертельном ДТП в Харькове 02

Автор: 

ДТП (7687) Харьков (7588)


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Топ комментарии
+50
героев Сталинграда?! Сталинграда?!!!
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28.10.2021 23:53 Ответить
+23
совок , це коли голосують за блазня який обіцяє халяву !
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29.10.2021 00:08 Ответить
+20
Ненавиджу Харків! Місто вати і пост совків! "Героїв Сталінграду"-у 2021році! І знову виберуть Кернеса "з того світу"
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28.10.2021 23:56 Ответить
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В цивілізованих країнах роблять підземні переходи і виключають попадання пішоходів на проїжджу частину дороги.. а у нас як був совок так продовжується… на догоду тупому бидлу їм дають можливість малювати переходи там де стадо тупо ходить…
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29.10.2021 08:57 Ответить
Та что такое Вы несёте? Подземные везде не нароешь.
Вы хоть раз были в Европе? Там только к бордюру подходишь, ещё не ступил на переход, если он не регулируемый, весь транспорт останавливается, и пока человек не перейдет, все стоят смирно, никто никуда не едет, а наше быдло, извините за сленг, буквально по ногам людям едет и ещё гавкает из окон своих вёдер.
Потому что там за проезд перехода в то время, когда на нем находится человек, ему такой штраф прилетит, что будет отрабатывать его несколько месяцев, как минимум.,
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29.10.2021 09:20 Ответить
А про такое Вы не слышали:

ПДД Украины, п.4.14.
ПЕШЕХОДАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
...
ґ) задерживаться и останавливаться на проезжей части, ...

Не?

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Ещё раз - З-А-П-Р-Е-Щ-А-Е-Т-С-Я !!!!

А у нас 90% тех пешеходов, которых давят на пешеходных переходах именно это и делают!!

И не скыглите потом, что водятел понёс недостаточно жёсткое наказание. Да, почти всегда водитель в такой ситуации виновен, но и пешеход виновен ТОЖЕ.
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29.10.2021 10:33 Ответить
И про Европу. Редчайший случай, когда видел безмозглое тело просто вываливающееся на проезжую часть под колёса машин. Чаще всего - туристы или бомжи. Нормальные люди ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрят налево-направо (на островах - направо-налево), оценят ситуацию, и, только когда убедятся, что машины остановились или в состоянии безопасно остановиться до перехода, тогда выходят на дорогу.

В этом и причина мизерного количества ДТП перед переходом, когда у нас внезапно ломанувшийся по пешеходке лось вынуждает резко тормозить ближайшую машину, а следующая за ней - не успевает. Что стоило этих двоих пропустить, а потом спокойно перейти, а? См. п.4.14.

Южная Италия и средиземноморское побережье Франции с Испанией - это исключение, там как в Одессе Но там движение медленнее, и можно безопасно перейти просто сквозь поток.

Да, штрафы ОЧЕНЬ способствуют поддержанию порядка. но там и пешеходов штрафуют, и тоже ой как неслабо!
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29.10.2021 10:45 Ответить
Это Вы ещё не видели результатов ремонта киевской кольцевой от Одесской площади в направлении на северо-запад: светофоры, наземные пешеходные переходы и развороты на 8-полосной (!!!, а на отдельных участках - 9-10 полос) дороге! О как! В сети есть съёмки с дронов, полюбуйтесь...

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29.10.2021 10:19 Ответить
Вы ещё провалы в асфальте там не упомянули
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26.11.2021 11:14 Ответить
Полиция устанавливает? Ну-ну, будем м посмотреть.
Неужели хоть на этот раз не свалят вину на жертву, на самого пешехода, в данном случае на убитую бабушку? Ведь даже то, что не удается скрыть, то, что человек буквально убит, на пешеходном переходе, даже то, что переход регулируемый, и человек шёл на свой зелёный, для нашей системы правосудия абсолютно ничего не значит. Водил отмазывают почти всех, типа "внезапно выбежал пешеход" ( бабушка 74 лет прямо бегун), причём им пофик что пешеходу был зелёный , ещё отмазки - "водителю стало плохо", или - "пешеход попал в слепую зону", дальше ещё и туман приплетут и плохую видимость и хронические болезни убийцы ...инопланетяне ослепили с тарелки...
И, даже если приговор всё-таки будет, то будет он минимальным и условным.
На этой территории жизнь человека, гражданина, ничего не стоит.
А вот в США, Европе, например, за такое уезжают в тюрьмы на сроки ОТ 10 лет! все!, практически автоматически.
Потому, что пешеходный переход!!!!, потому, что если не видишь куда, то некуй ехать, потому что если больной, то не садись за руль, потому что это убийство, он отнял жизнь! Ну а если жертв несколько, то сроки суммируются, 10+10+...
Потому что это страна, страна, а не территория, это страны, где жизнь их граждан- наивысшая ценность.
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29.10.2021 09:10 Ответить
якось падазрітєльна швидко встановили хто був за кермом. у недавніх ДТП все ще шукають...
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29.10.2021 09:14 Ответить
*****, они там в Харькове все на "инфинити" ездят что ли?
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29.10.2021 09:57 Ответить
Инфинити объявили войну?
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29.10.2021 10:14 Ответить
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