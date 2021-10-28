31-летняя водитель "инфинити" совершила наезд на женщину на пешеходном переходе, - Нацполиция о смертельном ДТП в Харькове. ФОТО

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортной аварии, произошедшей на пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда, в результате которого погибла 72-летняя женщина-пешеход.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Предварительно, во время перехода проезжей части на пешехода наехал автомобиль Infiniti, от удара женщину отбросило под колеса автомобиля Daewoo, двигавшегося во встречном направлении колеса... В результате ДТП она погибла на месте", - говорится в информации.

Информация о ДТП поступила оператору службы 102 в 18:04. Фельдшер скорой помощи сообщила о том, что констатировала смерть пенсионерки.

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем Daewoo находился 56-летний мужчина.

По информации патрульной полиции, водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушалась и к административной ответственности не привлекалась.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: виновником трагедии вновь стала infinity, - соцсети. ФОТО



