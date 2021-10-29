Мы можем иметь тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в начале ноября, - Данилов. ВИДЕО

В начале ноября количество летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом в Украине может достигнуть тысячи в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"К сожалению, с учетом того, что у нас есть, тысячу умерших от COVID-19 мы можем иметь в начале ноября", - сказал Данилов, добавив, что количество больных в сутки, по прогнозам, превысит 50 тысяч.

В связи с этим он призвал украинцев вакцинироваться и подчеркнул, что это единственный способ предотвратить смертельные последствия.

Кроме того Данилов обратился к гражданам с призывом не верить антивакцинаторам, а также противостоять информационной агрессии РФ.

"Мы в СНБО разоблачили целую российскую сеть, которая атаковала наше информационное пространство. Эта же сеть на территории РФ рассказывает: "вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь...", - отметил Данилов, выразив сожаление, что в антивакцинальной кампании принимает участие одна из церквей.