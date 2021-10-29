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Из-за сухой погоды в ближайшие дни существует высокая вероятность пожаров в ряде областей, - ГСЧС

Из-за сухой погоды в ближайшие дни существует высокая вероятность пожаров в ряде областей, - ГСЧС

В Украине в целом ряде регионов объявляется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Объявлено, что уровень опасности будет держаться с 29 по 31 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29-31 октября в западных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении спасателей.

По данным Укргидрометцентра, 29 октября по всей Украине ожидается сухая погода с переменной облачностью, температура воздуха будет в среднем колебаться между 12 и 14 градусами, 11-13 градусов — в Харьковской и Луганской областях.

На юге днем температура будет подниматься до 16 градусов, на западе кое-где — до 17-18 градусов тепла.

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пожар (5977) ГСЧС (5027)


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Я, видимо, что-то не понимаю, как 16 градусов могут быть опасными?
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29.10.2021 01:35 Ответить
Ну, погода тут нідочого. Листя будуть палити недоумки, а разом з листям і села з лісами.
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29.10.2021 02:11 Ответить
следите с земли и с воздуха, палиив москали пришлют или наймут...
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29.10.2021 02:35 Ответить
Если бы за сжигание листьев отбирали дом - придурки сразу бы притихли.
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29.10.2021 03:15 Ответить
Може я нарешті скосю свою кукурудзу.
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29.10.2021 06:34 Ответить
Завжди палили листя і нічого незгорало.....а підпали кремлівської мафії вже спалили третину Турції,багато підпалів в Україні....та свій Сибір спалили.
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29.10.2021 07:37 Ответить
Кукурузу пора косить и жечь. И многое другое под шумок. Приказано нюхать, молчать и болеть раками.
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29.10.2021 10:42 Ответить
 
 