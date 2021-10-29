Трое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки - 14 вражеских обстрелов, с полуночи - 1, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Луганского оккупанты дважды осуществили обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки.

Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.

В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе Зайцево оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

В сторону Катериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Позиции украинских защитников возле Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Причепиловки наемники РФ совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - сообщили в штабе.

"Украинские подразделения держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вражеской вооруженной агрессии", - добавили в пресс-центре ОС.