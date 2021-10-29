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Новости Агрессия России против Украины Война
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Трое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки - 14 вражеских обстрелов, с полуночи - 1, - штаб ООС

Трое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки - 14 вражеских обстрелов, с полуночи - 1, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи Луганского оккупанты дважды осуществили обстрелы из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки.

Возле Новозвановки противник применил минометы калибра 120 мм.

В сторону Троицкого вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе Зайцево оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

В сторону Катериновки враг задействовал гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Позиции украинских защитников возле Причепиловки попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрел велся из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 противник задействовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними", - отметили в пресс-центре ОС.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Причепиловки наемники РФ совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

"Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - сообщили в штабе.

"Украинские подразделения держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вражеской вооруженной агрессии", - добавили в пресс-центре ОС.

Трое украинских воинов ранены в результате российских обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки - 14 вражеских обстрелов, с полуночи - 1, - штаб ООС 01

обстрел (27961) ранение (3401) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
А где же дежурные ночные байрактары,почему батарея 120,не уничтожена,или обеспокоиности хрунделей испугались?
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29.10.2021 07:30 Ответить
+12
макроны с меркелями проспали и не выразили обеспокоенность
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29.10.2021 08:03 Ответить
+12
Швидкого одужання нашим захисникам.
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29.10.2021 09:06 Ответить
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А где же дежурные ночные байрактары,почему батарея 120,не уничтожена,или обеспокоиности хрунделей испугались?
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29.10.2021 07:30 Ответить
макроны с меркелями проспали и не выразили обеспокоенность
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29.10.2021 08:03 Ответить
У Золотого головной гидрант, явно не "доотводил"! Интересно. как "дышится" тому стаду местных, с видосика нелоха, которые блеяли в поддержку отвода?
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29.10.2021 08:19 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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29.10.2021 09:06 Ответить
А где выражение озабоченности жабоедами и фрицами?
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29.10.2021 09:37 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення українським захисникам...
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29.10.2021 09:42 Ответить
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1453949358441828361 2 ч



русня каждый день убивает украинских солдат, но стоило Украине поднять в небо Байрактар, как Европа начала визжать, защищая путинских террористов. На.....й этот ЕвраСаюс, нужно действовать как Израиль или Турция. Случись такое в Израиле, весь Дамбаз был бы перепахан авиацией.
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29.10.2021 10:22 Ответить
Ну, авиации для этого у нас нет. А вот МИД есть. И он мог бы направить ноту в Берлин и Париж, в которой подчеркнул бы, что их заявления украинский народ и политическое руководство страны воспринимает как потакание агрессору. В соответствии с принципами ООН Украина имеет право на защиту. Дезавуировать свои заявления они могут делами. Словам, после растоптанного Будапештского меморандума мы не верим. Мы ждем безвозмездную военно-техническую помощь.
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29.10.2021 10:39 Ответить
Авиация есть. Какая ни какая, а есть. Определить все необходимьІе цели, и в один день поднять авиацию и влупить по самое не балуй. Можна даже не залетать над территори лугандона. А БайрактарьІ должньІ пахать с утра до вечера, иначе на ... они нам нужньІ?
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29.10.2021 14:50 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
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29.10.2021 10:55 Ответить
Все, как у нас с Карабахом: надо договариваться, - ТРИДЦАТЬ ЛЕТ! - не существует военного решения и тому подобная лабуда. Киздите их Байрактарами, в чем дело, блин? Не надо оглядываться на европейских политических импотентов!
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29.10.2021 10:56 Ответить
ПО СВОЛОЧАМ ПУТИНСКИМ ОГОНЬ!
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29.10.2021 12:25 Ответить
ПРИЗЫВАЮ К СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЕ ХРИСТИАН ПРОТИВ АГРЕССОРА И К МОЛИТВАМ ЗА ВОИНОВ УКРАИНЫ.ХРИСТОС САМЫЙ ВЕЛИКИЙВОИН ВСЕХ ВРЕМЕН И МЫ ОБЯЗАНЫ ВЕСТИ СВЯТУЮ ВОЙНУ ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА ПОРАЖАЯ ВРАГОВ!
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29.10.2021 12:27 Ответить
а наша армия что? сопли утирает?
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29.10.2021 13:38 Ответить
Зебобик не разрешает адекватно отвечать на агрессию свинособак мавзолейных!
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29.10.2021 17:02 Ответить
 
 