"Соблюдайте социальную дистанцию", - врач Жиравецкий дал рекомендации, как вести себя после вакцинации от COVID-19
После вакцинации от коронавируса COVID-19 нужно соблюдать социальную дистанцию, поскольку прививка не защищает от заражения.
Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Вакцинация влияет на ход коронавируса, направлена на то, чтобы он был менее тяжелым, поделился врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.
По его словам, сейчас очень много вопросов о том, почему после прохождения вакцинации подтверждается наличие коронавируса.
"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, А я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно? Все просто – вы заразились ковидом, но это не является последствием вакцинации, потому что через вакцину вирус не передается. Просто во время вакцинации соблюдайте социальную дистанцию...", – добавил медик.
Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19.
В частности, в определенных случаях людям с диагнозом тромбоз с тромбоцитопенией нельзя прививаться препаратами на векторной основе, например, вакциной АstraZeneca.
Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В нашем государстве полностью вакцинированы 7 217 383 человека.
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До деяких дебілів не доходить що інкубаційний період вірусу - до двох тижнів! Якби він ПЕРЕД вакцинацією пройшов ПЛР-тест - не виключено що він теж був-би позитивним!
По исследованиям вакцина защищает от заражения на 60-80%
(от тяжёлого течения болезни на 90-97%)
А потом удивляются откуда берутся бредни антивакцинаторов!
три дозы уже не защищают от заражения
А на хфига, Журавский?
Укололся перед поездом и вперед в купе соблюдать дистанцию.
Согласно дебилу Ляшко только что вакцинированному можно ехать по своим делам. Невакинорованному нельзя
Этого "врача" вообще неволнует тот факт что колят без обследований при посадке на транспорт.Какая нахер дистанция.