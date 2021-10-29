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Новости Борьба с коронавирусом
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"Соблюдайте социальную дистанцию", - врач Жиравецкий дал рекомендации, как вести себя после вакцинации от COVID-19

После вакцинации от коронавируса COVID-19 нужно соблюдать социальную дистанцию, поскольку прививка не защищает от заражения.

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Вакцинация влияет на ход коронавируса, направлена на то, чтобы он был менее тяжелым, поделился врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, сейчас очень много вопросов о том, почему после прохождения вакцинации подтверждается наличие коронавируса.

"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, А я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно? Все просто – вы заразились ковидом, но это не является последствием вакцинации, потому что через вакцину вирус не передается. Просто во время вакцинации соблюдайте социальную дистанцию...", – добавил медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовимся к прививкам бустерными дозами - вакцины хватит всем,- Ляшко

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19.

В частности, в определенных случаях людям с диагнозом тромбоз с тромбоцитопенией нельзя прививаться препаратами на векторной основе, например, вакциной АstraZeneca.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В нашем государстве полностью вакцинированы 7 217 383 человека.

вакцина (3815) карантин (16729) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Соблюдайте социальную дистанцию", - врач Жиравецкий дал рекомендации, как вести себя после вакцинации от COVID-19 Источник:
А на хфига, Журавский?
Укололся перед поездом и вперед в купе соблюдать дистанцию.
Согласно дебилу Ляшко только что вакцинированному можно ехать по своим делам. Невакинорованному нельзя
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29.10.2021 08:13 Ответить
+5
так почему уже 4 дозу колят ?
три дозы уже не защищают от заражения
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29.10.2021 09:22 Ответить
+4
Если бы из 64 млрд гриве не вывели 32 а потом мутили с за,купками вакцины через фирму прокладку что есть фактом во главе с "мастерои спорта"- чмо клоуном ситуации в Украине была бы совсем иной. Но вумный нарид быбрал это позорище клоуна. А теперь жрите,так вам и надо.
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29.10.2021 07:50 Ответить
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Если бы из 64 млрд гриве не вывели 32 а потом мутили с за,купками вакцины через фирму прокладку что есть фактом во главе с "мастерои спорта"- чмо клоуном ситуации в Украине была бы совсем иной. Но вумный нарид быбрал это позорище клоуна. А теперь жрите,так вам и надо.
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29.10.2021 07:50 Ответить
"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, А я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно?"
До деяких дебілів не доходить що інкубаційний період вірусу - до двох тижнів! Якби він ПЕРЕД вакцинацією пройшов ПЛР-тест - не виключено що він теж був-би позитивним!
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29.10.2021 07:51 Ответить
Врач-врач, а ВРЕТ!
По исследованиям вакцина защищает от заражения на 60-80%
(от тяжёлого течения болезни на 90-97%)
А потом удивляются откуда берутся бредни антивакцинаторов!
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29.10.2021 07:53 Ответить
так почему уже 4 дозу колят ?
три дозы уже не защищают от заражения
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29.10.2021 09:22 Ответить
Соблюдайте социальную дистанцию", - врач Жиравецкий дал рекомендации, как вести себя после вакцинации от COVID-19 Источник:
А на хфига, Журавский?
Укололся перед поездом и вперед в купе соблюдать дистанцию.
Согласно дебилу Ляшко только что вакцинированному можно ехать по своим делам. Невакинорованному нельзя
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29.10.2021 08:13 Ответить
Так смысл с ковид сертификатов?эффективнее делать тесты и отправлять на самоизоляцию и привитых и непривитых,а то сейчас главное сертификат и пох ты заразен или нет
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29.10.2021 08:35 Ответить
Почитай про Моршин и поймёшь смысл.
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29.10.2021 08:49 Ответить
Что прочитать?что там нет ковид больници?у нас тоже так было пока не было ковидотделения,сейчас за 4 дня 20 человек
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29.10.2021 09:18 Ответить
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29.10.2021 08:48 Ответить
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29.10.2021 09:57 Ответить
Вакцинировался- и в поездили в самолет , или в автобус! А там как повезет , какая уж тут дистанция! Главное уколоться! Именно это нам и предлагают!
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29.10.2021 10:42 Ответить
ума нема, вважай,каліка!
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29.10.2021 11:21 Ответить
Так врать может только "врач"
Этого "врача" вообще неволнует тот факт что колят без обследований при посадке на транспорт.Какая нахер дистанция.
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29.10.2021 13:03 Ответить
 
 