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Новости Агрессия России против Украины Война
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В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с ружьем, которое "непременно должно выстрелить в последнем акте"

В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с ружьем, которое

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сравнила предоставление Украине военной помощи с ружьем, которое непременно должно выстрелить в последнем акте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Военная помощь и военное освоение территории Украины должны иметь замысел. Если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они неплохо все описаны у А.П.Чехова. Помните: "Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить". (Это из письма А.П.Чехова к литератору А.Лазареву-Грузинскому. Давно было сказано, в 1889 г., но актуально как никогда). Так же и с оружием, которое в больших количествах поступает в Украину как раз из стран Запада. Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения. Это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силой будут иметь самые печальные, непредсказуемые и трагические последствия", - заявила Захарова.

Также в МИ ДРФ призвали страны Запада и США прекратить "накачивать Украину оружием".

"Призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, – это прежде всего Вашингтон, а также Берлин и Париж как участников "нормандского формата", – прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами", - добавила представитель МИД РФ.

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Ранее Захарова заявила, что Киев якобы "сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем".

МИД РФ (1674) Захарова Мария (380) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+49
Гопник ображається на те, що у його жертви є чим дати в морду...
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29.10.2021 07:58 Ответить
+47
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29.10.2021 08:17 Ответить
+39
Висят на сцене в первом акте
Бензопила, ведро и еж.
Заинтригован Станиславский
Боится выйти в туалет
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29.10.2021 08:00 Ответить
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Гопник ображається на те, що у його жертви є чим дати в морду...
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29.10.2021 07:58 Ответить
Воно не ображається, воно просто знає куда вистрелить ця рушниця і от того у Маруськи срака підгорає
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29.10.2021 08:03 Ответить
Призываем западные столицы, - это прежде всего Вашингтон, а также Берлин и Париж как участников "нормандского формата", - использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев Москву на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами
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29.10.2021 11:22 Ответить
Машку повесят как гражданское лицо
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29.10.2021 07:59 Ответить
она подполковник ФСБ если вы не в курсе....
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29.10.2021 10:21 Ответить
Да, хоть погонов и не видно, но по лицу заметно.
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29.10.2021 10:24 Ответить
Висят на сцене в первом акте
Бензопила, ведро и еж.
Заинтригован Станиславский
Боится выйти в туалет
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29.10.2021 08:00 Ответить
а чё в последнем? непременно выстрелит! во всех актах.
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29.10.2021 08:02 Ответить
точно. Еще не "Finita La comedia" , а "ружье" уже стреляет и не первый год
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29.10.2021 08:16 Ответить
Конечно выстрелит. В пьяные кацапские рожи типа захеровой.
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29.10.2021 08:02 Ответить
это после Байрактара Машку так припекло?
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29.10.2021 08:03 Ответить
и это будет последним актом для территории заселённой лапотниками...
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29.10.2021 08:04 Ответить
Нехай сволота забере свої "ружья", якими розпочали стрілянину в першому акті "конфлікту" на Донбасі.
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29.10.2021 08:05 Ответить
Явно машка не дососала, угрозы уж слишком не убедительные( говеные)! Станиславский сказал бы пиз..., сори, НЕ ВЕРЮ!
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29.10.2021 08:06 Ответить
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29.10.2021 08:07 Ответить
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29.10.2021 08:07 Ответить
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29.10.2021 08:49 Ответить
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29.10.2021 08:49 Ответить
Картина с натуры "Крокодильи слезы"

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29.10.2021 08:51 Ответить
Поділились би досвідом, як вони вирішували "конфлікт" у Чечні.
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29.10.2021 08:10 Ответить
Сейчас свинособаки в патовой ситуации: дырявые со своим ржавым пво не в состоянии даже засечь украинские "байрактары" и если в генштабе решат повторить акты возмездия в полном объеме, то армия лугандона может остаться не только без танков и пушек, но и без желающих поехать в "отпуск" на Донбасс. Собственно, поэтому у кремлефашистов полыхают дрысталища который день подряд.
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29.10.2021 08:15 Ответить
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29.10.2021 08:17 Ответить
Ну и табло у ватной самки на этой гифке. Ей к косметическому хирургу ходить нужно , а не в ряженных постановках участвовать.
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29.10.2021 08:26 Ответить
Пардон, к пластическому.
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29.10.2021 12:09 Ответить
Твоїм би язиком кров'ячий зад......
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29.10.2021 08:20 Ответить
мид рф-министерство идиотских дебилов...
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29.10.2021 08:21 Ответить
Конечно кацапы боятся, потому что мы становимся сильной страной, а они скоро развалятся.
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29.10.2021 08:22 Ответить
Правильно, конечно выстрелит, х.йлу прямо в голову, а мозги будет собирать захарова вместе с грустной лошадью!
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29.10.2021 08:22 Ответить
Рушниця вісить в хаті і буде стріляти тільки по ворюзі і вбивці, які без дозволу полізуть в цю хату. А так вона і по воронах не стріляє. Що укакалися кацапи злодюги?
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29.10.2021 08:24 Ответить
Просто кацапи нагадують жадібну щуку - ухопила пащекою рибину , думаючи що то лінивий жирний карась А виявився ЙОРЖ!!! Розчепірив колючі зяброві кришки , настовбурчив спинний плавець і застряг у неї в горлі - ні ковтнуть , ні виплюнуть! І от вона метається восьмий рік , а зробить нічого не може! А ЙОРЖ росте! А колючки у нього товщають і видовжуються , незалежно від того , що він останні два роки погано їсть А "щука" теж худішає і хляне! І викрутиться з цієї ситуації не може!
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29.10.2021 08:25 Ответить
И почему эта дура считает, что ружье у соседа до сих пор "висит на стене" . Оно не только не висит на стене но и заряжено
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29.10.2021 08:26 Ответить
"Народное радио" спрашивают, как понять заявление МИД РФ сравнившего военную помощь Украине с ружьем, которое "непременно должно выстрелить в последнем акте"? "Народное радио" отвечает, как очередную глупость, ибо какой выстрел ружья можно услышать из-за непрестанной канонады от непрестанных воен, которые ведет Москва, то в Грузии, то в Сирии, а ныне в Украине?
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29.10.2021 08:31 Ответить
какие ваши доказательства? никакое вооружение нам не из-за рубежа не поступает, мы байрактары нашли на дне Черного моря, когда его рыли, а джавелины откопали трактористы на поле под Полтавой, когда его вспахивали под подсолнечник и вообще - у нас это все в любом военторге в наличии всегда было, так шо закусывай, мария и вытри нос, а то что-то белое в ноздрях осталось
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29.10.2021 08:31 Ответить
А под Полтавой в жомовой яме Кивы ещё целый подземный арсенал!
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29.10.2021 08:40 Ответить
... якійсь курві в голову...
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29.10.2021 08:34 Ответить
Наконец то признали что этот акт для росии будет последним. Всего то 7 лет понадобилось.
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29.10.2021 08:35 Ответить
конечно в последнем акте.. и прямо тебе на лицо!!!
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29.10.2021 08:37 Ответить
Огласите весь список вооружения, которое "накачали" Берлин и Париж.
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29.10.2021 08:38 Ответить
пока пу не сдохнет никакого решения не будет.
"дёрнул колечко и бросил в окно, дедушка старый, ему всё равно"
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29.10.2021 08:39 Ответить
Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения, а посему рашисту надо убратся не только с украинского Донбасса ,но и с оккупированного украинского Крыма((( Призываем рашистста, не накачивать оккупированные украинские территории накачивать оружием, - это прежде всего ПТН-ПНХ
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29.10.2021 08:41 Ответить
Довыпендриваются, что будет акт как с СССР, групповой и в более извращенной форме.
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29.10.2021 08:44 Ответить
А вы лугандонию и крым завалили оружием это как называется?
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29.10.2021 08:45 Ответить

"Я родился в живописном украинском городе Таганроге..."
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29.10.2021 08:49 Ответить
Подлость и наглость москалей безгранична!
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29.10.2021 08:50 Ответить
"Поэтому мы (РФ) должны беспрерывно поставлять в ордло вооружение восьмой год, а вы (Украина) должны служить мишенями для уничтожения". Последний акт конечно будет, когда РФ начнёт широкомасштабную войну против Украины. И Украине есть чем защищаться. А вас (РФ) это бесит.
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29.10.2021 08:54 Ответить
Чудеса логики! Оружие для этого и предназначено, жаль что не с самого начала стреляет, а когда уже поздно...
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29.10.2021 09:04 Ответить
Треба більше вбити росіян. Чим більше окупантів загине, тим менше вони будуть хотіти війни з Україною!
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29.10.2021 09:05 Ответить
а в попередніх актах стрілятиме зброя, яку бєздомная націанальность ввезла на Донбас разом із своїми іхтамнєтами, падлюка косорила?
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29.10.2021 09:11 Ответить
недостерилизованная вонючая кацапсина машка считает так, как не считают украинцы... да и чихать на ее мнение, как и на мнение всех кацапов
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29.10.2021 09:12 Ответить
совсем ипанулась, млять! лучше обратись к москве, которая поставляет оркам "ружья" из своего военторга, стреляющие по всу уже не один год.
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29.10.2021 09:14 Ответить
ссытесь рашкинцы, что оно стрельнет непременно по рузьге террориста и наёмникам.
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29.10.2021 09:25 Ответить
Что Машка, ссыкотно лезть в дом к тому у кого на стене висит ружье?
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29.10.2021 09:31 Ответить
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29.10.2021 09:35 Ответить
Бандит залезший в чужой дом визжит, заберите у хозяина ружье
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29.10.2021 09:41 Ответить
Не ружье. Граната. Граната в кацапской жопе. Тут один лишь вопрос: хватит ли ума кацапопримату не выдернуть чеку?
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29.10.2021 09:42 Ответить
Алкашка лаптеногая
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29.10.2021 10:02 Ответить
Пока только стрельба кацапских "ружей" в ОРДЛО нарастает! Брехливые лаптеногие уроды. Геббельс в гробу переворачивается, глядя на лживый пиз.ежь этой алкоголички, унылой лошади и прочей чухонской петушарни!
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29.10.2021 10:27 Ответить
А чего эти овцы блеют, вот суки до всех им есть дело. разгребите говно в свой стране сначала.
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29.10.2021 10:34 Ответить
"Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения." - про Карабах наверное так-же говорили?
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29.10.2021 10:35 Ответить
Чёртовы гении )))) выстрелит Маня, обязательно выстрелит, а пока и пердаки ваши знатно стреляют )))))
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29.10.2021 10:38 Ответить
Украина не претендует на чужие территории, не претендует над установление гегемонии или военно политического влияния над какими то странами или регионами. Украина вооружается для обороны ( прежде всего) и возврата ( в нужное время) своих международно признанных границ и договоров 9 в том числе и с РФ). ВСЕ !!! Это включает в себя ОРДЛО, КРЫМ , СЕВАСТОПОЛЬ и акваторию Азовского и Черных морей, Керченского пролива в пределах международных законов. ВСЕ !!!Единственно что еще, это ликвидация базы ВМФ РФ в Севастополе и Крыму ( и то в связи с нарушением РФ договоров с Украиной в том числе и по аренде). Поэтому Раша как всегда несет "пургу", по методичке своего учителя Геббельса.
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29.10.2021 10:42 Ответить
Обезьяна испугалась!
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29.10.2021 11:09 Ответить
Призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, прекратить поощрять милитаризацию страны. © Маша "Немита голова" Захарова
А припинити накачувати український Донбас зброєю з Мордора - чомусь ***** не закликала.
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29.10.2021 11:10 Ответить
Как любое государство Украина имеет полное право защищаться от захватчиков и освобождать от них свои международно признанные территории. Сдавать свой суверинитет и свои земли бандитам и убийцам в обмен на призрачный "мир" от них, Украина не собирается.
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29.10.2021 11:52 Ответить
Захарова всё больше становится похожа на мужика.
Рядовой Захаров.
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29.10.2021 12:18 Ответить
Перш за все треба говорити про те , що Раша з 14 року регулярно нашпиговує зброєю терористів на Донбасі .
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29.10.2021 12:46 Ответить
Я тоже на это надеюсь.
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29.10.2021 17:01 Ответить
 
 