В МИД РФ сравнили военную помощь Украине с ружьем, которое "непременно должно выстрелить в последнем акте"

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сравнила предоставление Украине военной помощи с ружьем, которое непременно должно выстрелить в последнем акте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Военная помощь и военное освоение территории Украины должны иметь замысел. Если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они неплохо все описаны у А.П.Чехова. Помните: "Если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить". (Это из письма А.П.Чехова к литератору А.Лазареву-Грузинскому. Давно было сказано, в 1889 г., но актуально как никогда). Так же и с оружием, которое в больших количествах поступает в Украину как раз из стран Запада. Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на юго-востоке Украины не имеет военного решения. Это зафиксировано всеми теми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и о ситуации на Украине. Попытки урегулировать его силой будут иметь самые печальные, непредсказуемые и трагические последствия", - заявила Захарова.

Также в МИ ДРФ призвали страны Запада и США прекратить "накачивать Украину оружием".

"Призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, – это прежде всего Вашингтон, а также Берлин и Париж как участников "нормандского формата", – прекратить поощрять милитаризацию страны и использовать свое влияние, чтобы вернуть Киев на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами", - добавила представитель МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ назвали "цирковым номером" планы Украины создать центры связи с президентом Зеленским на линии разграничения

Ранее Захарова заявила, что Киев якобы "сознательно заводит переговоры в контактной группе в тупик, чтобы развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путем".