Потребление кислорода в COVID-больницах выросло в 5-6 раз, в отдельных случаях - в 10 раз, - Ляшко

Правительство увеличит тариф на COVID-пакеты в связи с ростом расходов больниц на закупку кислорода, средств для этого достаточно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По поводу бюджета - с ноября мы увеличиваем тариф на "ковидный" пакет, поскольку выросло потребление кислорода, выросли расходы учреждений здравоохранения на закупку кислорода. Денег у нас хватает для того, чтобы обеспечить "ковидный" пакет на необходимом уровне. Если будет рост (заболеваемости COVID-19 – ред.) – будем пересматривать. У нас постоянный диалог с министром финансов. Я не думаю, что система здравоохранения останется без средств", – сказал Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас 80% госпитализированных больных COVID-19 - кислородозависимые, потребление кислорода по сравнению с весной выросло в 5-6, в отдельных случаях - в 10 раз.

Всего в Украине, по данным Ляшко, кислород выпускают 32 предприятия, из них 23 – медицинский.

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Сейчас возобновляют деятельность после регламентных работ два завода, один из них, по словам Ляшко, увеличил мощности на 20-30%.

"Проблема (с поставкой кислорода в больницы – ред.) будет закрыта, но это не говорит о том, что появится большее количество свободных реанимационных коек. И здесь нужно четко понимать, почему мы предоставляем приоритет - вакцинируемся ли мы и снижаем риск попасть в больницу, или мы не вакцинируемся, даже если переболели. Есть четко подтвержденная статистика: у переболевшего человека в 11 раз больше (чем у вакцинированного - ред.) шансов заболеть, и болезнь может протекать довольно тяжело. Альтернативы вакцинации сегодня нет", - подчеркнул глава Минздрава.