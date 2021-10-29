COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов

В Украине по состоянию на утро 29 октября зафиксированы 26 870 новых случаев заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован вчера, 28 октября, - 26 071 случай заражения за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Новый рекорд: за весь период вакцинальной кампании сделаны более 17 млн ​​прививок!

За сутки 28 октября в Украине:

зафиксированы 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 824, медработников – 491);

289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5 463 человека;

летальных случаев – 648;

выздоровели – 9 784 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели – 2 878 674 человека;

выздоровели – 2 421 495 человек;

летальных случаев – 66 852;

проведено ПЦР-тестирований – 14 306 108.

С начала вакцинальной кампании привиты 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 17 082 799 прививок.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.





