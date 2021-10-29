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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов

В Украине по состоянию на утро 29 октября зафиксированы 26 870 новых случаев заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован вчера, 28 октября, - 26 071 случай заражения за сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Новый рекорд: за весь период вакцинальной кампании сделаны более 17 млн ​​прививок!

За сутки 28 октября в Украине:

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 зафиксированы 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 824, медработников – 491);

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек.

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 госпитализированы – 5 463 человека;

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 летальных случаев – 648;

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 выздоровели – 9 784 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потребление кислорода в COVID-больницах выросло в 5-6 раз, в отдельных случаях - в 10 раз, - Ляшко

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 заболели – 2 878 674 человека;

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 выздоровели – 2 421 495 человек;

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 летальных случаев – 66 852;

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 02 проведено ПЦР-тестирований – 14 306 108.

С начала вакцинальной кампании привиты 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 17 082 799 прививок.

94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 10
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 11
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов 12

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Странно , что вы до сих пор не поняли, что вакцина не защищает от заражения, а снижает риски получения тяжелого течения,осложнений и смерти.
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29.10.2021 09:15 Ответить
+7
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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29.10.2021 08:45 Ответить
+7
Это также как с маской, многие до сих пор не понимают что маска защищает не вас от окрежающих, а окружающих от вас.
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29.10.2021 09:48 Ответить
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Порошенка до ты вытворяешь а ?
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29.10.2021 08:20 Ответить
ага, совсем с цепи сорвался)
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29.10.2021 08:53 Ответить
А кто это?
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29.10.2021 08:56 Ответить
Тот, что каждое утро тебе в портки серит
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29.10.2021 08:58 Ответить
Ну значит никто.
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29.10.2021 09:03 Ответить
Терміново треба переводити студентів та учнів на дистанційну освіту. Спалахи пандемії завжди припадають з часом, коли діти ідуть до школи, а студенти до вишів. Діти та молодь дуже швидко заражають один одного в тісних класах, а потім несуть ковід додому: до батьків, і що страшніше, до своїх родичів похилого віку
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29.10.2021 09:59 Ответить
Гори душа, гори...
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29.10.2021 08:27 Ответить
Дохнут зебилы ,а их же просили ,в августе, сделайте пожалуйста прививку ,а они все в ней искали Чипа и Дейла .
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29.10.2021 08:42 Ответить
зе-команда мастерски "побеждает" короновирус в стране. просто вы все не шарите, как должна проходить борьба, а сцаныч точно знает - мы уже вторые по борьбе в Европе и четвертые в мире. Еще есть куда расти. Главное не мешать таланту найвэлычнишого
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29.10.2021 08:42 Ответить
Та населення мало в Україні а то б на перший місці були 100%
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29.10.2021 08:54 Ответить
чета вспомнил этого опасного преступника, которого ловили 15 зе-мусоров за то, что, вместо того, чтобы болеть, решил вплавь добраться до острова позаниматься на турниках на свежем воздухе. тогда было заболевших около 300 в сутки...

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29.10.2021 13:18 Ответить
Якби зомбі апокаліпсис почався сьогодні, у нас була би трьохкратна перевага і людство вижило б. Але стоять черги на запис в армію зомбі. У нас практично не буде місць, де переховуватися десятиліттями. Тайги у нас нема. Буде мало шансів, але боротися треба до кінця.

Народ щось починає відчувати. Вчора ввечері йду, чую співають в якійсь квартирі "... чому розпленена коса". Останні 20 років днем з вогнем ніхто не співав народних пісень, а тут...

Маєте ще може кілька місяців, поки у квартирах електрика, тепло, вода в туалеті зливається. Готуйтеся. Решту життя треба буде жити автономно, якщо відіб'єтеся від мародерів.

Інтернет ще працює. Надрукуйте собі книжки виживальщиків, зробіть запас ліків, води, солі, круп, теплого одягу. Зброя, сокири, лопати. Коли будуть мародерити супермаркети, беріть одяг, взуття. Насправді саме це - предмети першої необхідності на 10-20 років.

Коли все скінчиться, від голодної смерті врятує земля. Зробіть запас насіння різних сортів. З весни 2022 року почніть перекопувати цілину, поки є сили і є що їсти. Скінчиться все дуже швидко і одномоментно. Далі кожен сам за себе.
Вколотих біля себе не тримайте, навіть якщо це рідні. Це теж питання виживання.
Бережи вас Бог.
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29.10.2021 08:43 Ответить
Засланный Дебил!
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29.10.2021 08:50 Ответить
в нас зелений зомбі-апокаліпсис почався раніше за всіх - люди подуріли та обрали такого ж зеленого довбня-зомбі як і самі їми керувати. осередки тих, хто ще має змогу мислити збераються купками. Їх небагато, десь 25 % відсотків але якщо подивитися на картину нового світу - то побачимо, що на московських болотах вже давно таких немає.... там наступили вимирати. Тож гуртуймося , вишукуємо вцилілих на руїнаїх держави та будуємо нове майбутне, таке, яким ми хочемо бачити світ!
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29.10.2021 09:22 Ответить
Умник, так шо - Бок, или снаряжение?
а что бы выбрал ты?
кста, почитай про Боба, и его "пророков". Напр. что Илия приказывал рабам делать - Сталин просто хулиган что пнул пса или собаку, по сравнению с твоим Боком, раб!
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29.10.2021 20:18 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров!
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29.10.2021 08:45 Ответить
Чем больше прививается тем больше заболевших, странно.
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29.10.2021 08:48 Ответить
Не надо путать причину и следствие. Чем больше заболевших - тем больше испуганных дебилов бегут прививаться.
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29.10.2021 09:02 Ответить
Странно , что вы до сих пор не поняли, что вакцина не защищает от заражения, а снижает риски получения тяжелого течения,осложнений и смерти.
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29.10.2021 09:15 Ответить
Это также как с маской, многие до сих пор не понимают что маска защищает не вас от окрежающих, а окружающих от вас.
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29.10.2021 09:48 Ответить
Ну, сравни с Израилем у них 10 млн, у нас 40.
October 28 (GMT)

675 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 27

433 new cases and 10 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 26

784 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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29.10.2021 10:34 Ответить
да... слуги народя теряют своих господ-избирателей...
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29.10.2021 09:01 Ответить
В загнивающей Англии заражается по 35000 каждый день, а умирают по 30 человек, вот дебилы 😁😁😁😁
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29.10.2021 09:02 Ответить
идем на рекорд...
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29.10.2021 09:12 Ответить
Як важко щось довести, коли в країні 73% вівців, і не простих, а зелених. Скільки вже говорилося переговорилося, що хворіє більше тих, які не вакцинувався, якщо брати за 100% то вакцинованих максимум хворіє 5-7% і вони хворобу переносять в лекгій формі, а саме головне, що не помирають. Але росія через своїх агентів впливу, особливо через УПЦ,(Українська православна церква, від назви якої зняти слова "Московський патріархат") масово агітує проти вакцинації. Весь інтернет забитий їхніми "вченими" і "докторами з великим стажом роботи", які доводять, що вакцина нічого не допомагає і розрушує ДНК. А нарід 73% на це ведеться. В деяких містах навіть на 3.11.2021 року збираються їхати в Київ і протестувати проти вакцинації. Якщо в країні почнеться величезна смертність, то московський "гумконвой" приїде спасати расєян і цей тупий нарід не від хвороби, а від свободи, бо своїми окупаційними військами цього зробити не змогли. Такий нарід легко буде завоювати, бо по червоних хрестах військові стріляти не будуть, як це роблять на фронті московити.
Якби не було вакцинацій, то людство давно би вимерло від малярії, гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, кашлюка, правця, поліо мієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи і паротиту (свинки), та іншіх інфекцій і хвороб. Росія нічого для людства не придумала, тільки добре навчилися гадити, вбивати, створювати голодомори, концтабори, виселення корінних народів з їх земель, позбавлення більше 100 народів культури і мови і розв'язувати війни.
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29.10.2021 09:13 Ответить
человечество много миллионов лет болело инфекционными заболеваниями и не вымирало. внезапно.
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29.10.2021 09:58 Ответить
О. Да. Вимирали цілі міста та села. На той час не було ТРАНСПОРТУ щоб розвезти ту заразу миттево по всьому світу. Верхи на кобилі до Китаю за день не доїдеш. ВНЕЗАПНО.
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29.10.2021 10:10 Ответить
в средние века корабль, который отказывался остановиться на карантин перед заходом в порт, просто топили.
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29.10.2021 10:35 Ответить
мабуть не безпідставно топили? Так? Навчені були люди на помилках чужих, хоча й не освідчені та темні на ті часи. Але жити хотіли мабуть? Це ж не просто забаганка була така заради розваги? Думаю тоді було це логічно. Втопити корабель з потенційною загрозою, а ніж повиздихати всім у порту та навколишніх поселеннях.
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29.10.2021 10:42 Ответить
Шутка-минутка. Ось тому ВАМ АНТИВАКСАМ і не можна в транспорт, крутіть педалі тихенько, далеко не їдьте, не поширюйте нові штамми
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29.10.2021 10:14 Ответить
я привит. просто не люблю вранья
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29.10.2021 10:34 Ответить
а она врет, т.к. привитые часто болеют легко и бессимптоно и ,соответственно, переносят эту заразу даже об этом неподозревая в отличие от непривитых, котрые сразу ломятся лечиться
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29.10.2021 15:33 Ответить
ломись-ломись... ОСПАДИ, сколько ж вас таких "веселых и находчивых", не могу не улыбаться.... Хоть и грустно от происходящего...
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29.10.2021 15:46 Ответить
Как-то попадались тут восторженные посты по поводу того, что россияне впереди планеты всей по ковид-вымиранию.
на 28.10.21 скончалось 1114 россиян и 648 украинцев.
Россия вперде?
Для тех кто в танке - 140млн/1114 это приблизительно в 2 раза меньше, чем 40млн/648
Для тех, кто все равно в танке - россияне умирают 1 из 125673, а украинцы 1 из 61728 ...
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29.10.2021 10:18 Ответить
все равно путин - *****
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29.10.2021 10:32 Ответить
Ну если это греет тебе душу чем и усиливает твой иммунитет - прими мои соболезнования ...
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29.10.2021 11:03 Ответить
с иммунитетом у меня все в порядке. Жив-здоров, не кашляю. А скажите мне пожалуйста свое мнение на тему: россия - сверхдержава?
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30.10.2021 00:25 Ответить
По территории - бесспорно
По количеству головок - да
По боеспособности личного состава - может быть третья, но не факт
По мобилизационным возможностям - где-то в первой десятке, но совсем не первая
По экономике - нет

Общий вывод - держится в этом клубе только на ЯО
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30.10.2021 09:53 Ответить
это говорит только о завышении цифр по населению в рашковании
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29.10.2021 12:12 Ответить
На сколько они занижают?
Это говорит только о том, что ты и есть тот кто в танке.
Занизь им на селение на 20 млн и раздели 120млн/1114. Потом завысь украинское население на 5 млн и раздели 45млн/648
А, у тебя калькулятора нет, а в столбик делить ты в школе букварь скурил?
Догадываешься кто тебе доктор?
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29.10.2021 12:49 Ответить
все официальные данные рашковании - брехня. в них верят только диванные ура-патриоты. чего и вам советую
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29.10.2021 13:23 Ответить
 
 