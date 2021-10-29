COVID-19 в Украине: за сутки зафиксированы рекордные 26 870 новых случаев заражения, умерли 648 пациентов
В Украине по состоянию на утро 29 октября зафиксированы 26 870 новых случаев заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный показатель заболеваемости был зафиксирован вчера, 28 октября, - 26 071 случай заражения за сутки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Новый рекорд: за весь период вакцинальной кампании сделаны более 17 млн прививок!
За сутки 28 октября в Украине:
зафиксированы 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 824, медработников – 491);
289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 5 463 человека;
летальных случаев – 648;
выздоровели – 9 784 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 2 878 674 человека;
выздоровели – 2 421 495 человек;
летальных случаев – 66 852;
проведено ПЦР-тестирований – 14 306 108.
С начала вакцинальной кампании привиты 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизирован и получил две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведены 17 082 799 прививок.
94% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Народ щось починає відчувати. Вчора ввечері йду, чую співають в якійсь квартирі "... чому розпленена коса". Останні 20 років днем з вогнем ніхто не співав народних пісень, а тут...
Маєте ще може кілька місяців, поки у квартирах електрика, тепло, вода в туалеті зливається. Готуйтеся. Решту життя треба буде жити автономно, якщо відіб'єтеся від мародерів.
Інтернет ще працює. Надрукуйте собі книжки виживальщиків, зробіть запас ліків, води, солі, круп, теплого одягу. Зброя, сокири, лопати. Коли будуть мародерити супермаркети, беріть одяг, взуття. Насправді саме це - предмети першої необхідності на 10-20 років.
Коли все скінчиться, від голодної смерті врятує земля. Зробіть запас насіння різних сортів. З весни 2022 року почніть перекопувати цілину, поки є сили і є що їсти. Скінчиться все дуже швидко і одномоментно. Далі кожен сам за себе.
Вколотих біля себе не тримайте, навіть якщо це рідні. Це теж питання виживання.
Бережи вас Бог.
а что бы выбрал ты?
кста, почитай про Боба, и его "пророков". Напр. что Илия приказывал рабам делать - Сталин просто хулиган что пнул пса или собаку, по сравнению с твоим Боком, раб!
October 28 (GMT)
675 new cases and 8 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 27
433 new cases and 10 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 26
784 new cases and 1 new death in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Якби не було вакцинацій, то людство давно би вимерло від малярії, гепатиту В, туберкульозу, дифтерії, кашлюка, правця, поліо мієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи і паротиту (свинки), та іншіх інфекцій і хвороб. Росія нічого для людства не придумала, тільки добре навчилися гадити, вбивати, створювати голодомори, концтабори, виселення корінних народів з їх земель, позбавлення більше 100 народів культури і мови і розв'язувати війни.
на 28.10.21 скончалось 1114 россиян и 648 украинцев.
Россия вперде?
Для тех кто в танке - 140млн/1114 это приблизительно в 2 раза меньше, чем 40млн/648
Для тех, кто все равно в танке - россияне умирают 1 из 125673, а украинцы 1 из 61728 ...
По количеству головок - да
По боеспособности личного состава - может быть третья, но не факт
По мобилизационным возможностям - где-то в первой десятке, но совсем не первая
По экономике - нет
Общий вывод - держится в этом клубе только на ЯО
Это говорит только о том, что ты и есть тот кто в танке.
Занизь им на селение на 20 млн и раздели 120млн/1114. Потом завысь украинское население на 5 млн и раздели 45млн/648
А, у тебя калькулятора нет, а в столбик делить ты в школе букварь скурил?
Догадываешься кто тебе доктор?