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США и Европа будут в центре внимания на саммите G20, - советник Байдена Салливан

США и Европа будут в центре внимания на саммите G20, - советник Байдена Салливан

США и Европа будут в центре внимания на саммите лидеров стран Группы двадцати (G20), так как главы Китая и России не приедут для участия в мероприятии в Рим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник президента США Джейк Салливан.

"Я думаю, вы увидите, что США и Европа будут в центре внимания на этой встрече G20, когда мы столкнемся с тем фактом, что лидеров России и Китая не будет в зале в Риме. Так что будет интересно наблюдать за динамикой", - сказал Салливан во время общения с журналистами по пути в Рим.

По словам советника Байдена, на саммите лидеры стран попытаются проработать вопросы, связанные с изменением климата, а также обсудят, как лучше подготовить мировое сообщество к будущим пандемиям, чтобы "предотвращать, выявлять и реагировать на них в будущем".

Ранее МИД Китая сообщил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит на 16-м саммите лидеров Группы двадцати по видеосвязи.

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G20 (300) климат (164) пандемия (113) Салливан Джейк (257)


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Короче Св. Джо поедет речи за климат толкать перед пустующим креслом тов. Си. Речей ему понаписывали, а вот насчёт дел как всегда не сложилось - обломали его сегодня в конгрессе с "зелёными" откатами демократическим донорам.
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29.10.2021 08:33 Ответить
А ботоксный вшей кормит у себя в подвале?
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29.10.2021 08:38 Ответить
Отого пацюка із бункеру тепер і салом не виманеш, а не те що якимось самітом, боїться.падло за своє паскудне існування на цьому свті.
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29.10.2021 09:00 Ответить
 
 