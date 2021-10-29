Взрыв на АЗС под Харьковом: в ГСЧС сообщили, что остатки газового конденсата все еще горят

На территории АЗС WOG вблизи села Рай-Оленовка в Харьковской области, где утром 28 октября произошел взрыв, продолжают гореть остатки газового конденсата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 утра 29 октября на территории АЗС WOG вблизи с. Рай-Оленевка Холодногорского района из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата, где 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом (18 м3) произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на 2 грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что жертв и пострадавших нет.

Для дежурства привлечены 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС.

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