Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 476 724 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 867 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 246 279 146 случаев инфицирования, из них 476 724 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 996 480 человек, из них 7 867 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 223 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Как только игрушка ломается или игра идет не по его правилам, ЗЕ все бросает и прячется в домик. А дядя Ермак ему сказки хорошие рассказывает и дает леденцы за щеку.
Вирус просто делает своё дело, а президент вообще не делает ничего хорошего и нужного.
Долпоепы 73%, вы сделали это вместе!
За два года такие два пролёта:
1 - выборы президента;
2 - отказ от вакцинации.
Мы в 5-ке, но с учётом количества населения наверное далеко впереди...