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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 476 724 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 867 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 246 279 146 случаев инфицирования, из них 476 724 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 996 480 человек, из них 7 867 за минувшие сутки.

Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 223 млн человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы можем иметь тысячу умерших от коронавируса в сутки уже в начале ноября, - Данилов. ВИДЕО

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19 02
Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Ну не вся Украина, а только антиваксерные олени...
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29.10.2021 08:51 Ответить
+9
Сеньйор-ковідомор Зєля працює.
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29.10.2021 08:55 Ответить
+9
Так вот по концентрации антиваксерных оленей Украина на первом месте в Европе. Вакцинировано всего 18% населения.

Результат на лице.
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29.10.2021 08:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну не вся Украина, а только антиваксерные олени...
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29.10.2021 08:51 Ответить
Так вот по концентрации антиваксерных оленей Украина на первом месте в Европе. Вакцинировано всего 18% населения.

Результат на лице.
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29.10.2021 08:55 Ответить
Ты ж понимаешь, что при такой смертности антиваксеров от КОВИДа, скоро %% вакцинированных сильно увеличится, даже, если больше не делать прививок вообще.
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29.10.2021 08:59 Ответить
А чого мовчить головний чемпійон, скоро вже вийдемо на перше місце?
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29.10.2021 09:47 Ответить
Главный чемпийон ЗЕ страдает детским инфантилизмом.

Как только игрушка ломается или игра идет не по его правилам, ЗЕ все бросает и прячется в домик. А дядя Ермак ему сказки хорошие рассказывает и дает леденцы за щеку.
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29.10.2021 18:20 Ответить
что ,у вакцинированных оленей есть инфа, что суточная доза смертности только у антиваксерных оленей.?Может ,ее величество смерть. тоже предпочитает вакcерных, а не антиваксерных???
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29.10.2021 08:58 Ответить
Смерть любит любых оленей. Форумных, особенно.
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29.10.2021 09:34 Ответить
У ее величества - нет особенных ,форумных,денежных,нищих,голодных.сытых ит,д.Тот кто на форуме, должен благодарить Бога,что не в больнице
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29.10.2021 11:12 Ответить
Я,например,перестала обсуждать и спорить на эту тему, может это и правда естественный отбор,нет мозгов пусть помирают, чего еще их негатив выслушивать,"каждому свое"- как говаривал Платон.
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29.10.2021 09:00 Ответить
Да - это шанс для Украины естественным путём избавиться от электората зэбилов и ОПЗЖ
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29.10.2021 09:02 Ответить
Точно,вчера соседи ,кацапье, что приехало сюда на ПМЖ в Украину,смотрю кашляют аж горло рвут, попросила близко не подходить и спросила вакцинированы они ?Олени мне ответили ,что (на секундочку)Украинская!)) вакцина плохая, они зимой поедут в россию и уколются "спутником",даже не отговариваю ,наоборот душевно поддержала,я уже смеялась от слова "поедем" ,ну вот как обижаться на боженьку ,когда если он утилизирует дураков.)
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29.10.2021 09:10 Ответить
Ляшко, как это от ЗЕбилов? Вы же, ЗЕбилы, топите из каждого утюга за вакцинацию. Опечатка в методичке?
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29.10.2021 11:15 Ответить
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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29.10.2021 11:54 Ответить
закрой ***** вколотый жижой ублюдок, тебе никто не давал право кого то оскорблять
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29.10.2021 19:50 Ответить
Я смотрю - ты обижено!
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29.10.2021 19:59 Ответить
Сеньйор-ковідомор Зєля працює.
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29.10.2021 08:55 Ответить
Сеньор - естественный отбор
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29.10.2021 09:06 Ответить
"Вместе весело шагать по просторам"
Вирус просто делает своё дело, а президент вообще не делает ничего хорошего и нужного.
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29.10.2021 10:29 Ответить
Чемпіони по коронавірусу.
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29.10.2021 12:46 Ответить
Треба всю освіту відправляти на дистанційне навчання... Хоть і 100 відсотків вакциновані вчителі, але діти і далі всіх заражають
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29.10.2021 09:02 Ответить
Шо за хвороба така шо дітям на неї байдуже, при тому що на ГРВІ діти хворіють значно частіше ніж батьки, тобто в них більш слабкий імунітет !?
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29.10.2021 12:36 Ответить
вон она и наступила, та самая эпоха счастья, процветания и зарплаты 4500 евро, аминь
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29.10.2021 09:03 Ответить
Хо ч у чомусь ми в пешій пятірці.....😀
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29.10.2021 09:04 Ответить
А вчора були у трійці....
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29.10.2021 09:10 Ответить
Я дивлюся щоденно виздоровіли від Ковіду від 7до 10 тис населення. Як це вони виздоровіли, якщо ми не вміємо лікувати Ковід? Звідки така статистика про виздоровілих хворих на Ковід? Якщо це так, то В,Ляшку потрібно давати Героя України.
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29.10.2021 09:10 Ответить
Вирусные инфекции лечатся самим имунитетом. "Антивируса" в отличии от Антибиотиков не существует в принципе.
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29.10.2021 09:50 Ответить
А на якому ми місці в перерахунку на мільйон жителів?
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29.10.2021 09:14 Ответить
Синьйор ковидомор таки действительно мастер спорта по борьбе с короновирусом - четвертое место в мировом рейтинге и первое место в мире по количеству умерших.
Долпоепы 73%, вы сделали это вместе!
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29.10.2021 09:33 Ответить
Всепобеждающая мудрость народа...
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29.10.2021 10:23 Ответить
Интересно: коллективный народный разум способен к быстрому самообучению на своих ошибках? Или он свои проё@ы ошибками не считает?
За два года такие два пролёта:
1 - выборы президента;
2 - отказ от вакцинации.
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29.10.2021 10:27 Ответить
Недаремно МВФ бабло закинув. От і відпрацьовують вакцинами. А для створення шоу має бути статистика.
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29.10.2021 10:28 Ответить
Только не надо потом удивляться "Почему мы до сих пор не в Европе?!" -- до Європи дурнів не беруть.
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29.10.2021 10:33 Ответить
Потому что все самые умные.
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29.10.2021 10:39 Ответить
Не много статистики по Полтавской области: ''за период с января 2021 по август 2021 от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 11тисяч 387 человек , в то же время за этот период от последствий ковида умерло 1тисяча 85человек.'' Это официальные данные . Выводы делайте сами.
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29.10.2021 11:23 Ответить
Ага вот только от ССЗ вакцины нет ,а эти 1000 могли еще жить если бы вакцинировались
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29.10.2021 11:27 Ответить
Странное дело, волонтеры для армии есть, а в коронавирусных отделениях некому таблетку в рот старику засунуть и на живот перевернуть, персонал пробегает пару раз в день, делая только галочки в протоколе. Врачи не выдерживают нагрузки, но организовать волонтерство из недавно переболевших, с высокими антителами, команда не поступала.
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29.10.2021 11:54 Ответить
Потому что без армии тебе завтра прилетит 152 мм снаряд в окно, а без стариков больше выставят на продажу квартир на вторичке, так что тут вопрос гуманности проигрывает.
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29.10.2021 12:41 Ответить
А мсье знает толк в черном риэлтерстве
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29.10.2021 13:15 Ответить
Курдупель (Хриплий пацюк) плавненько проводить геноцид українського народу через КОВІД. Цікаво, для чого чи для кого це Чмо очищає українські землі від населення?
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29.10.2021 12:03 Ответить
Влада забезпечила всіх вакциною . Це природа сама очищається від антиваксерів . Може їй не потрібна така фантастична кількість дібілів .
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29.10.2021 13:42 Ответить
Много знакомых болело, кто то умер от болезни. И никто от вакцины.
Мы в 5-ке, но с учётом количества населения наверное далеко впереди...
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29.10.2021 12:43 Ответить
Не розумію , для чого в цій статистиці враховують не вакцинованих . Це ж закономірність , що вони вмирають від ковіду . Якщо рахувати тільки вакциноааних - випадки по країні будуть близькими до нуля . Отже ситуація взагалі спокійна і прогнозована .
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29.10.2021 13:40 Ответить
 
 