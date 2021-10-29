Украина - в пятерке лидеров в мире по распространению и суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 октября в мире зарегистрировали 476 724 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 867 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 246 279 146 случаев инфицирования, из них 476 724 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 996 480 человек, из них 7 867 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 223 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.



