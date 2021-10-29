В тюрьмах ОРДЛО грубо нарушают права заключенных. Причастные непременно понесут ответственность, - спецпредставитель ЕС Гилмор
В ОРДЛО фиксируют грубые нарушения прав арестованных и заключенных. Ответственные непременно понесут ответственность за это.
Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, ситуация на оккупированной части Донбасса имеет свою специфику, особое беспокойство у него вызывают грубые нарушения прав арестованных и заключенных в ОРДЛО, пытки и издевательства, которым они подвергаются.
"Но, как спецпредставитель ЕС, я уверен, что все причастные к этому непременно понесут ответственность", - заявил он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причастные уже давно не несут никакой ответственности.