В тюрьмах ОРДЛО грубо нарушают права заключенных. Причастные непременно понесут ответственность, - спецпредставитель ЕС Гилмор

В ОРДЛО фиксируют грубые нарушения прав арестованных и заключенных. Ответственные непременно понесут ответственность за это.

Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ситуация на оккупированной части Донбасса имеет свою специфику, особое беспокойство у него вызывают грубые нарушения прав арестованных и заключенных в ОРДЛО, пытки и издевательства, которым они подвергаются.

"Но, как спецпредставитель ЕС, я уверен, что все причастные к этому непременно понесут ответственность", - заявил он.

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