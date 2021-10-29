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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В тюрьмах ОРДЛО грубо нарушают права заключенных. Причастные непременно понесут ответственность, - спецпредставитель ЕС Гилмор

В тюрьмах ОРДЛО грубо нарушают права заключенных. Причастные непременно понесут ответственность, - спецпредставитель ЕС Гилмор

В ОРДЛО фиксируют грубые нарушения прав арестованных и заключенных. Ответственные непременно понесут ответственность за это.

Об этом заявил спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ситуация на оккупированной части Донбасса имеет свою специфику, особое беспокойство у него вызывают грубые нарушения прав арестованных и заключенных в ОРДЛО, пытки и издевательства, которым они подвергаются.

"Но, как спецпредставитель ЕС, я уверен, что все причастные к этому непременно понесут ответственность", - заявил он.

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Автор: 

права человека (990) пытки (846) тюрьма (826) Донбасс (26958) Евросоюз (17288) ОРДЛО (246)


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Представляю как там "испугались".
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29.10.2021 08:56 Ответить
да,оно обеспокоенное само поедет туда и лично всех нарушителей арестует и накажет...
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29.10.2021 08:57 Ответить
какие права на оккупированных территорий? Хаос что в окупированном *************** ( в плохом смысле этого слова) что на Луганде...
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29.10.2021 08:58 Ответить
Говорильня. Зачистка лугандона от террористической дряни-вот и вся ответственность.
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29.10.2021 09:01 Ответить
Нема там не "арестованных" ни "заключенных". Есть заложники которых бандиты и террористы удерживают против их воли.
Причастные уже давно не несут никакой ответственности.
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29.10.2021 09:01 Ответить
*****, ну накажи путена и его свору, накажи обоссанную Меркельшу и Макрона, спонсирующих и поддерживающих это - что тут понты гоняешь, срань гейропейская.
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29.10.2021 10:12 Ответить
где вы блд эту уверенность черпаете?
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29.10.2021 15:04 Ответить
 
 