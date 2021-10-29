Комиссия стратегического партнерства Украины и США соберется в первой половине ноября для принятия обновленной Хартии, - Сибига

Комиссия стратегического партнерства Украины и США после продолжительного перерыва соберется в первой половине ноября.

Об этом сказал в комментарии заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, посетивший Нью-Йорк 27-28 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Комиссия соберется в первой половине ноября. Мы сейчас находимся в активной стадии наработки содержательного наполнения этого заседания, где ключевым, безусловно, будет принятие обновленной Хартии стратегического партнерства", - сказал он.

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В настоящее время, по его словам, идет процесс согласования позиций между сторонами.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская часть Комиссии стратегического партнерства Украины и США определила три задачи своей дальнейшей работы: реформа комиссии, предоставление американской стороне украинского проекта Хартии стратегического партнерства и подготовка плана трансформации страны.