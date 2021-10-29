С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 70 беременных женщин, - эксперт ЮНИСЕФ Булавинова

В Украине от коронавируса умерли 70 беременных женщин. Вакцинация беременных от коронавируса является безопасной.

Об этом 28 октября рассказала в эфире канала "1+1" врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я поговорила специально с [главным акушером-гинекологом Украины] Вячеславом Владимровичем Каминским и советовалась с [главой Харьковского регионального перинатального центра] Ириной Кондратовой. У него (Каминского) сейчас лежит 46 беременных. Они все не вакицнированы. Страна потеряла, только по официальным данным, 70 беременных женщин за время ковидной вспышки", – сказала она.

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Булавинова призвала всех акушеров и семейных врачей агитировать беременных женщин прививаться от коронавируса на любом сроке беременности вакциной Pfizer.