С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 70 беременных женщин, - эксперт ЮНИСЕФ Булавинова
В Украине от коронавируса умерли 70 беременных женщин. Вакцинация беременных от коронавируса является безопасной.
Об этом 28 октября рассказала в эфире канала "1+1" врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я поговорила специально с [главным акушером-гинекологом Украины] Вячеславом Владимровичем Каминским и советовалась с [главой Харьковского регионального перинатального центра] Ириной Кондратовой. У него (Каминского) сейчас лежит 46 беременных. Они все не вакицнированы. Страна потеряла, только по официальным данным, 70 беременных женщин за время ковидной вспышки", – сказала она.
Булавинова призвала всех акушеров и семейных врачей агитировать беременных женщин прививаться от коронавируса на любом сроке беременности вакциной Pfizer.
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1. Минздрав Израиля разрешил вакцинировать детей 5-11 лет.
2. В Израиле один из самых высоких показателей вакцитнации в мире, несмотря на то, что нет закона об обязательных прививках.
3.
Рутинные прививки для младенцев и детей
На сегодняшний день, младенцам и детям делаются в «Типат-халав» следующие рутинные прививки:
дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная палочкиа и детский паралич (полиомиелит) [DTaP-Hib-IPV];
корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа [MMRV];
конъюгированная вакцина для профилактики пневмококковых инфекций [PCV];
вакцина против гепатита B [Hepatitis B];
вакцина против гепатита A [Hepatitis A];
вакцина против ротавирусной инфекции.
В школе делаются следующие прививки:
В 1-ом классе: корь, эпидемический паротит, краснуха и ветряная оспа [MMRV];
Во 2-ом классе: дифтерия, столбняк, коклюш + детский паралич (полиомиелит) [Tdap-IPV], прививка от гриппа;
В 3-ем классе: прививка от гриппа;
В 4-ом классе: прививка от гриппа;
В 8-ом классе: дифтерия, столбняк, коклюш [Tdap];
В 8-ом классе: папилломавирус человека [HPV].
Прививка от гриппа
Министерство здравоохранения рекомендует всему населению, начиная с полугодовалых детей, прививаться от гриппа ежегодно. Прививку можно сделать в больничной кассе всему населению и в школе, ученикам 2-го, 3-го и 4-го класса.
Беременная женщина умерла в "Хадассе" от коронавируса, погиб и ее плод
У 32-летней израильтянки, матери 4 детей, начали отказывать жизненно важные органы
Трагедия в Иерусалиме: 32-летняя женщина, находившаяся на 30 неделе беременности, умерла утром в воскресенье, 21 февраля, в больнице "Хадасса - Эйн-Керем" от коронавируса. Попытки спасти плод также не увенчались успехом.
По сообщению медицинского центра, женщина была госпитализирована в минувший вторник, 16 февраля. Ее поместили в реанимацию и подключили к аппарату ECMO. Однако состояние ее продолжало ухудшаться, у нее начали отказывать жизненно важные органы.
Врачи, пытаясь спасти плод, провели операцию кесарева сечения. Однако мать и ребенок скончались.
Также отмечается, что женщина не страдала фоновыми заболеваниями. У нее было четверо детей. По данным телеканала "https://www.mako.co.il/news-lifestyle/2021_q1/Article-9b78091de33c771026.htm?sCh=31750a2610f26110&pId=173113802 12Кешет ", ее звали Оснат Бен-Шитрит, она проживала в Гиват-Зеэве.
Напомним, что 16 февраля в Израиле впервые был подтвержден случай гибели плода из-за заражения коронавирусом. Инцидент произошел в ашдодской больнице "Ассута".
Женщина, находившаяся на 25 неделе беременности, была доставлена в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие. В больнице установили, что заражена коронавирусом не только пациентка, но и ее плод.
В этой связи в медицинских кругах пояснили, что и ранее в больницы поступали беременные женщины с коронавирусом. Однако в прежних случаях инфекция не затрагивала плод. А если и констатировалась гибель плода, то по другим, не связанным с коронавирусом причинам. Согласно публикациям, в мире было всего несколько подобных случаев, в том числе в Бразилии. Плод заражается через плаценту, риск летальности очень высокий.
Минздрав Израиля разослал обновленное руководство по вакцинации от COVID-19 больницам и больничным кассам, официально рекомендовав вакцинировать женщин, находящихся на первом триместре беременности. Ранее вакцинацию рекомендовали только во втором или третьем триместре. Об этом сообщает https://news.israelinfo.co.il/ Israelinfo .
В целом же страна, начавшая ревакцинировать медиков, пожилых и хроников в июле, а с сентября объявившая всеобщую ревакцинацию для всех начиная с 12 лет и старше, довольно быстро справилась с очередной волной коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "дельта".
По данным, опубликованным министерством здравоохранения 15 октября, количество положительных тестов на коронавирус на середину октября составило всего 1,4% - это самый низкий показатель почти за три месяца.