Все КПВВ на Донбассе должны работать. "Ковид" - не оправдание для их закрытия, - спецпредставитель ЕС Гилмор

Все существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на востоке Украины должны работать. Пандемия коронавируса не может быть поводом для их закрытия.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос с местами несвободы - номер один. Но есть и вопросы с КПВВ. "Ковид" - это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", - отметил Гилмор.

Он подчеркнул, что это прежде всего наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения.

"Лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться и КПВВ должны быть открыты", - резюмировал спецпредставитель ЕС.

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