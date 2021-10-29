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Все КПВВ на Донбассе должны работать. "Ковид" - не оправдание для их закрытия, - спецпредставитель ЕС Гилмор

Все КПВВ на Донбассе должны работать.

Все существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на востоке Украины должны работать. Пандемия коронавируса не может быть поводом для их закрытия.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вопрос с местами несвободы - номер один. Но есть и вопросы с КПВВ. "Ковид" - это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", - отметил Гилмор.

Он подчеркнул, что это прежде всего наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения.

"Лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться и КПВВ должны быть открыты", - резюмировал спецпредставитель ЕС.

Читайте также: В тюрьмах ОРДЛО грубо нарушают права заключенных. Причастные непременно понесут ответственность, - спецпредставитель ЕС Гилмор

Автор: 

оккупация (10202) Донбасс (26958) Евросоюз (17288) КПВВ (330) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+18
Это ещё кто тут распоряжается? Ну пусть стоит там и подставляет свою морду,чтобы лугандонская зараза чихала.
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29.10.2021 09:21 Ответить
+17
Правильно! Семьи тех, кто сидят в окопах, кто обстреливает, калечит, убивает украинских солдат, должны иметь свободный доступ к украинским пенсиям, украинской вакцине, украинским больницам (а в них, к бесплатным обследованиям, первоочередному лечению), украинским ВУЗам. Украинские налогоплательщики обязаны содержать "кормильцев", надо повысить налоги. Долой КПП с ОРДИЛО! Можно еще налог на содержание ополченцев и их оборудования ввести. Гулять так гулять.
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29.10.2021 09:27 Ответить
+14
КПВВ надо закрыть на 25 лет, а дип.отношения с Московией порвать.
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29.10.2021 09:23 Ответить
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Это ещё кто тут распоряжается? Ну пусть стоит там и подставляет свою морду,чтобы лугандонская зараза чихала.
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29.10.2021 09:21 Ответить
Не треба разносити ковід, туберкульоз, СНІД та інші хвороби в Україну. Тим паче, через пропускники в Україну шастають різні кримінальні елементи, які обкрадають квартири та будинки, а потім тікають додому в ордло. Хтось гарно заробляє на тих кпп - ось і вся причина, чому хвилювання. Нормальні українці з тих ордло вже давно виїхали. Нехер шастать "годувальникам"!
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29.10.2021 09:58 Ответить
Русские террористы взяли в заложники несколько миллионов людей. Что тут еще непонятно?
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29.10.2021 09:22 Ответить
кто их брал в заложники? они сами с цветами встречали освободителей....
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29.10.2021 09:24 Ответить
Не рассказывай , все началось с Донецка , там вышли люди с украинскими флагами и донбасня и кацапские приезжие устроили поножовщину. И наши органы их не защитили. Понятно ,что там 8 из 10 мусоров были предатели. Но там есть наши люди и бабушки ,которые нуждаются в тех же пенсиях ,чтоб не умереть с голоду. И которые 30 лет перед этим платили деньги в пенсионный фонд. Ты вот сидишь в тепле и рассуждаешь ,что надо все закрыть и пусть люди что хотят , то делают. Нужно либо их отпускать ,либо возвращать. Сейчас патовая ситуация и никто ничего не делает.
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29.10.2021 09:53 Ответить
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29.10.2021 11:13 Ответить
не гони, чучело...
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29.10.2021 10:09 Ответить
"с цветочками" поставили встерчать пару бабок для фото и для атких вот ывсеров как твой.
Там сейчас живет такая же ватка как и по всей Украине, которая "устала от войны" и захотела Зелю в президенты. Ничем они от наших простых селюков не отличаются - разве что более бесправны и запуганы.
Те же плакаты "хватит кормить нахлебников из Евросоюза" держали реальные ДВЕ БАБКИ, все вокруг стояли с них ржали, да и они понимали что херню держат - потому фотку дают всегда обрезанную.
И в Донецке и в Луганске проходили массовые митинги за Украину, которую разгоняли купленные менты - а где они не купленные?
а пророссийские митинги были из завезенных ростовчан - авотбусы стояли рядами на въезде в город, послемитингов они ходили рубли меняли, названий улиц не знали.
а как в Донецке "мирный шахтер за Россию" сжег флаг ФК Шахтер? да потому что думал - это флаг ПРАВОСЕКОВ.
В ДОНЕЦКЕ ШАХТЕР НЕ УЗНАЛ ФЛАГ ФК ШАХТЕР? это БРЕД!
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29.10.2021 11:07 Ответить
не нашел сходу это фото - там видео на ютубе, если не удалили.
но вот вам фото как фанаты Шахтера сожгли флаг ДНР
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29.10.2021 11:11 Ответить
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29.10.2021 11:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dA3iWxtlYu0 Заезжие "титушки" в Донецке срывают флаг Украины (что ожидаемо), а также срывают, топчут и пытаются сжечь флаг ФК "Шахтер". У кого-то еще остались сомнения, что это - не дончане, а "гастролирующий сброд"? Только приезжие могут перепутать флаг "Шахтера" с "бандеровским". Ещё доказательства нужны?
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29.10.2021 11:15 Ответить
закрыть их наглухо и пусть варятся в собственном соку
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29.10.2021 09:23 Ответить
КПВВ надо закрыть на 25 лет, а дип.отношения с Московией порвать.
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29.10.2021 09:23 Ответить
К себе,в Европу,-запускайте.
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29.10.2021 09:23 Ответить
Правильно! Семьи тех, кто сидят в окопах, кто обстреливает, калечит, убивает украинских солдат, должны иметь свободный доступ к украинским пенсиям, украинской вакцине, украинским больницам (а в них, к бесплатным обследованиям, первоочередному лечению), украинским ВУЗам. Украинские налогоплательщики обязаны содержать "кормильцев", надо повысить налоги. Долой КПП с ОРДИЛО! Можно еще налог на содержание ополченцев и их оборудования ввести. Гулять так гулять.
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29.10.2021 09:27 Ответить
К мнению Гилмора присоединились Ричи Блэкмор и Ян Гиллан.
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29.10.2021 09:28 Ответить
Не трогай святое!))))
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29.10.2021 11:26 Ответить
В гуманных целях следует запретить работу этих КПВВ. Обдолбаные долбодятлы с "той стороны" ещё шарахнут по ним как по Мариуполю и автобусу под Волновахой, положат кучу пенсионных туристов" и обвинят ВСУ. Оно нам надо.
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29.10.2021 09:33 Ответить
кому должны?
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29.10.2021 09:34 Ответить
В ЕС с правами человека конечно лучше разбираются. Но они не догоняют разницы между человеком и лугондоном! Все кпвв закрыть, лугондон превратить в глухую резервацию!!
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29.10.2021 09:36 Ответить
Гілмор здорової людини:

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29.10.2021 09:38 Ответить
Нахіба вони тут потрібні? Нехай сидять в своїх маладих ріспубліках і насолоджуються рускім міром який вони покликали до себе.
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29.10.2021 09:40 Ответить
кликали кацапи, українці не кликали, так що закрий свою пельку
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29.10.2021 10:44 Ответить
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29.10.2021 10:52 Ответить
а теперь сравни количество бабок на твоем сраном видео и количество людей на митинге, который, в отличие от этих бабулек, НЕ БЫЛ ПРОПЛАЧЕН.
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29.10.2021 11:10 Ответить
Горловка не проплачено вітає аслабанітєля. 14.06.2014.
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29.10.2021 11:28 Ответить
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29.10.2021 11:14 Ответить
Кордони ЄС мусять бути відкриті.Ковід не привід для їх закриття.
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29.10.2021 09:44 Ответить
едь в Ирландию и там командуй!
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29.10.2021 09:44 Ответить
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29.10.2021 09:47 Ответить
Цікаво, а чому на кордонах самого ЄС діють антиковілні обмеження, а нам вони не рекомендую ть цього робити?
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29.10.2021 10:06 Ответить
ещё один, ****, обеспокоенный Бэрримор...
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29.10.2021 10:20 Ответить
В условиях когда закрыто межобластное сообщение внутри Украины. Странно что должна быть открыты КПП с ОРДЛО. ( хотя их вообще не должно уже существовать лет пять, оставляю 2- года для беженцев)
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29.10.2021 10:31 Ответить
Как вариант.
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29.10.2021 16:58 Ответить
"Все существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения на востоке Украины должны работать." - а на западе Украины? Или там другой ковид.
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29.10.2021 10:33 Ответить
ну пусть открыты, но пусть жители неподконтрольных территорий тоже предъявляют сертификат международного образца или пцр-тест, но реальные, а не купленные и пусть занимаются себе бизнесом (интересно каким) и перестают страдать в своем раю на земле или это на украинской территории страдают, что не могут попасть в тамошний рай, непонятно из его высказываний...
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29.10.2021 10:42 Ответить
Очередное ватное еврочмо обеспокоилось получением лугандонами репараций с Украины
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29.10.2021 11:25 Ответить
Пункты пропуска изначально должны были работать только в одну сторону.Кто хотел жить в Украине должен был делать свой выбор и переезжать в Украину.Пока идет война любой желающий попасть на окупированую територию является предателем,со всеми для него последствиями.
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29.10.2021 16:57 Ответить
 
 