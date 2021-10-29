Вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях, - разъяснение Минздрава

Минздрав направил в ОГА разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин от COVID-19, по возможности человек должен вакцинироваться другими типами вакцин.

Предусмотрена в будущем возможность внесения вывода о противопоказаниях ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

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"Противопоказания могут быть:



1. абсолютные - состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:



- постоянные противопоказания - противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер;

- временные противопоказания - противопоказания, имеющие временный характер и исчезающие со временем.

2. Предостережение - ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины.

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Временными противопоказаниями являются:



- острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0 °;

- лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой;

- введение вакцин против других инфекционных заболеваний;

- проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез;

- COVID-19 в анамнезе.

Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:



- онкологическое заболевание. Вакцинация от COVID-19 с онкопатологией является приоритетной;

- аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата;

- люди с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech, противопоказан беременным.

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