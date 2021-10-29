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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях, - разъяснение Минздрава

Вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях, - разъяснение Минздрава

Минздрав направил в ОГА разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин от COVID-19, по возможности человек должен вакцинироваться другими типами вакцин.

Предусмотрена в будущем возможность внесения вывода о противопоказаниях ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации в электронную систему здравоохранения.

Читайте: Мы полностью обеспечили Украину необходимым количеством вакцин от коронавируса, - Шмыгаль

"Противопоказания могут быть:

1. абсолютные - состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:

- постоянные противопоказания - противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер;
- временные противопоказания - противопоказания, имеющие временный характер и исчезающие со временем.

2. Предостережение - ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.

Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины.

Читайте также: Минздрав утвердил перечень противопоказаний к COVID-вакцинации: подтверждающие документы можно будет сгенерировать в "Дії", - "слуга народа" Радуцкий

Временными противопоказаниями являются:

- острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0 °;
- лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой;
- введение вакцин против других инфекционных заболеваний;
- проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез;
- COVID-19 в анамнезе.

Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:

- онкологическое заболевание. Вакцинация от COVID-19 с онкопатологией является приоритетной;
- аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата;
- люди с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.

Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech, противопоказан беременным.

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Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4903) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+13
Знакомый доктор говорит что в отделении у них около 90% больних ковидом это люди старше 60 лет и с кучей хроничек. Но властям нужны почему то дети.
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко, вообще незаметно, это называется иммунитет.
А ваксерам сейчас напрочь убьют естественный иммунитет и посадят на иглу а потом сделают прививки платными и будут иметь во все дыры.
И помните, мировая медицинская мафия одна из самых сильных в мире, ей нужен профит!
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29.10.2021 09:56 Ответить
+12
8 миллионов привили и только сейчас выкатили противопоказания.

Что сказать, одни маты
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29.10.2021 09:56 Ответить
+11
фармацевтам треба бабло, ніяких протівопоказаній.
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29.10.2021 09:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Самые главные противопоказания к прививке - зэбилизм, или ОПЗЖизм головного мозга пациента.
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29.10.2021 09:42 Ответить
я б вакцинацію зробив примусовою....а тим у кого права дав би написати заяву на добровільну відмову від лікування вразі захворювання...хай здихають тішачись що хуженебудет....
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29.10.2021 10:57 Ответить
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29.10.2021 10:58 Ответить
Да, а с какого х*я, при вакцинации ты подписываешь документ, при котором ты соглашаешься на нее добровольно и все последствия понимаешь. Припишите туда еще и компенсацию, если что
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29.10.2021 13:59 Ответить
кожного разу під час вакцинування треба підписувати те саме....
....на жаль у нашого населення інтелект є слабим місце))) це довели події березня - квітня 2019 року....
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29.10.2021 14:26 Ответить
Если видишь в комментах антиваксера, то есть только два варианта: это либо ракоцапский бот, либо дол..**.
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30.10.2021 09:19 Ответить
... или удачное сочетание первых двух.
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30.10.2021 09:41 Ответить
Так или иначе эти скоты жижу хотят вколоть всем и уже до детей добрались 12 - 18 лет , а скоро и с 5 лет введут ...
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29.10.2021 09:43 Ответить
Шариковым и Швондерам вакцина не нужна ,и 73% зебилам тоже.
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29.10.2021 10:12 Ответить
придурошное, что, твой вальцман, что клоун - это одна синагога, слуги олигархов, которые грабят народ..
ширяйтесь сами шмурдяком, они не защищают от заражения, и имеют множество побочных эффектов..
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29.10.2021 10:18 Ответить
мда...барига тебе ограбив а тут і ще і чіпувати надумали... жах....
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29.10.2021 10:23 Ответить
Вообще не вижу разницы между бырыгой и земурзиком оба уроды .
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29.10.2021 10:26 Ответить
да, барыга клептоман вальцман - ограбил все население Украины и дискредитировал Майдан..
при поросенко, украинцы из бедных, стали нищими..
зеленский просто продолжил тот беспрел, что начал поросенко с олигархами по грабежу Украины и украинцев..
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29.10.2021 10:26 Ответить
Клоун по ходу твой ,придурошное.
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29.10.2021 12:44 Ответить
Это хорошо, что у нас так мало послушных баранов.
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29.10.2021 10:27 Ответить
Правильно, детям нельзя, пусть лучше они подохнут в случае заражения!!!
Как говорится "На зло врагам козу продам- пусть дети молока не пьют".
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29.10.2021 11:24 Ответить
А вы знаете чего намешали в эту бормотуху , где гарантия что дети не подохнут или не станут инвалидами через 5 или более лет ?
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29.10.2021 12:14 Ответить
Вопрос не корректный. А ты знаешь что намешивают в лекарства, которые ты принимаешь и что не умрешь от них через энное количество лет??? Только не говори что никогда лекарств не принимал))))
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29.10.2021 12:53 Ответить
8 миллионов привили и только сейчас выкатили противопоказания.

Что сказать, одни маты
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29.10.2021 09:56 Ответить
Знакомый доктор говорит что в отделении у них около 90% больних ковидом это люди старше 60 лет и с кучей хроничек. Но властям нужны почему то дети.
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко, вообще незаметно, это называется иммунитет.
А ваксерам сейчас напрочь убьют естественный иммунитет и посадят на иглу а потом сделают прививки платными и будут иметь во все дыры.
И помните, мировая медицинская мафия одна из самых сильных в мире, ей нужен профит!
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29.10.2021 09:56 Ответить
фармацевтам треба бабло, ніяких протівопоказаній.
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29.10.2021 09:58 Ответить
Так бабло надо всем, пекарям, мясникам и тд, предлагаю тебе отказаться от хлебобулочных изделий, мяса, овощей, фруктов, от одежды и тд, в общем от всего, что стоит денег.😉
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29.10.2021 11:27 Ответить
тобто навіть ковід в анамнезі є лише врєменним протівопоказанієм
про природній імунітет мабуть усі раптово забули
схоже завдання не запобігання захворюваності та смертності, а якесь інше.
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29.10.2021 09:59 Ответить
ногами топчуться
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29.10.2021 10:04 Ответить
А типа сразу не было видно? Бобло побеждает зло!
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29.10.2021 10:05 Ответить
хоч трохи шифрувались.
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29.10.2021 10:15 Ответить
всі уряди залежать від різних (умовно) міжнародних організацій - оон, світовий банк тощо.
раніше для знищення застосовували війни - зараз пробують інші методи
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29.10.2021 10:14 Ответить
вакцинация в Украине, это воровство из бюджета миллионов, синагога закупает этот шмурдяк с помощью левых фирм прокладок, миллионы разворовываются.. это понятно всем..
отдаленные последствия этих "вакцин" еще неизвестны..
но синагоге плевать на народ, пока народ не поднимет это кодло на вилы..
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29.10.2021 10:21 Ответить
Моя думка, як науковця: щеплення від COVID-19 має бути скасоване негайно! Всі щеплені повинні бути поставлені на облік і протягом хоча б року їх мають обстежувати щомісячно на предмет прояву нових захворювань пов'язаних з послабленням функціонування органів.
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29.10.2021 11:13 Ответить
Таке враження, що тим, хто щепився, вже розсилають відповідні імпульси.))) Стільки агресії по відношенню до нещеплених! Не зрозуміло чому. Вірус усі розповсюджуть однаково, однаково сплачують податки. Але при цьому нещеплені зараз обмежені в правах та на них ллється купа лайна.
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29.10.2021 11:25 Ответить
Це не відповідні імпульси, а побічні ефекти. ))
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29.10.2021 11:35 Ответить
Ніщо так не гуртує людей, як спільно скоєний злочин.
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29.10.2021 13:30 Ответить
Мдя....антиваксеров развелось.....и это здоров, надеюсь этих долбобёов значительно проредит ковид
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29.10.2021 11:31 Ответить
Якщо ви помрете від першої вакцини то другу вам робити протипоказано
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29.10.2021 11:47 Ответить
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко,
Підтверджую. Захворювання були рівномірно через 6 місяців.
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29.10.2021 11:52 Ответить
Я навіть розумію,що перед загрозою "неминучої" смерті від ковіду люди пішли на ризик щеплитися наскоро звареним компотом з фіг знає чого ....підписавши відмову від будь яких претензій до побічних ефектів того щєплення....Дивує пиха від вакцінації.Не бачу різниці, померти від ускладнень після вакцінації і померти від невакцінації...Як кажуть розумні люди :"Коли пропонують вибрати одне з двох - вибирай третє!!"
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29.10.2021 12:20 Ответить
І про наскоро зварений компот....Пфайзер був готовий на грудень 2020.Зараз без одного місяця грудень 2021...Хтось чув про Пфайзер Про???? Про Супер Джонсон-Джонсон ???? І поготів..Як зварили на скору руку рік назад - так все і завмерло...Нащо щось модіфікувати і розвивати,коли ви і так відмовитеся від наслідків вакцінації.
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29.10.2021 12:26 Ответить
І як завше у цих ЗЕбільних тварин головне протипоказання до вакцинації в перелік не ввійшло, - алергія на цю брехливу, нікчемну і шкодливу владу...
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29.10.2021 13:23 Ответить
Люди - це перші живі істоти на яких випробовують цей шмурдяк
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29.10.2021 13:27 Ответить
 
 