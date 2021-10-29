Вакцинация от COVID-19 может быть противопоказана временно или полностью только в исключительных случаях, - разъяснение Минздрава
Минздрав направил в ОГА разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин от COVID-19, по возможности человек должен вакцинироваться другими типами вакцин.
Предусмотрена в будущем возможность внесения вывода о противопоказаниях ко второй дозе или общему противопоказанию к вакцинации в электронную систему здравоохранения.
"Противопоказания могут быть:
1. абсолютные - состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от вакцинации значительно превышают преимущества от проведения прививки. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными:
- постоянные противопоказания - противопоказания к прививкам, имеющие постоянный пожизненный характер;
- временные противопоказания - противопоказания, имеющие временный характер и исчезающие со временем.
2. Предостережение - ситуация, при которой окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.
Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этой вакцины.
Временными противопоказаниями являются:
- острые заболевания с повышением температуры свыше 38,0 °;
- лечение моноклональными антителами или реконвалесцирующей плазмой;
- введение вакцин против других инфекционных заболеваний;
- проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез;
- COVID-19 в анамнезе.
Вакцинация с предосторожностью или особые состояния:
- онкологическое заболевание. Вакцинация от COVID-19 с онкопатологией является приоритетной;
- аутоиммунное заболевание. Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата;
- люди с иммунодефицитом. Имеющихся в настоящее время данных недостаточно для оценки эффективности и рисков вакцины для лиц с тяжелыми иммунодефицитными состояниями. Учитывая, что вакцина не является "живой", а лица с иммунодефицитом имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от COVID-19, они могут быть вакцинированы.
Кроме того, существуют противопоказания к введению отдельных вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech, противопоказан беременным.
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....на жаль у нашого населення інтелект є слабим місце))) це довели події березня - квітня 2019 року....
ширяйтесь сами шмурдяком, они не защищают от заражения, и имеют множество побочных эффектов..
при поросенко, украинцы из бедных, стали нищими..
зеленский просто продолжил тот беспрел, что начал поросенко с олигархами по грабежу Украины и украинцев..
Как говорится "На зло врагам козу продам- пусть дети молока не пьют".
Что сказать, одни маты
Лично переболел 3 раза и с каждым разом все легче, третий раз "страшной" дельтой очень легко, вообще незаметно, это называется иммунитет.
А ваксерам сейчас напрочь убьют естественный иммунитет и посадят на иглу а потом сделают прививки платными и будут иметь во все дыры.
И помните, мировая медицинская мафия одна из самых сильных в мире, ей нужен профит!
про природній імунітет мабуть усі раптово забули
схоже завдання не запобігання захворюваності та смертності, а якесь інше.
раніше для знищення застосовували війни - зараз пробують інші методи
отдаленные последствия этих "вакцин" еще неизвестны..
но синагоге плевать на народ, пока народ не поднимет это кодло на вилы..
Підтверджую. Захворювання були рівномірно через 6 місяців.