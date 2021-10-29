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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в Киеве и 20 областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, в "желтой" зоне остаются лишь два региона, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 20 областях

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 29 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 703 (превышение в 9,4 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Херсонской области (1 343) и Сумской области (1 193).

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме не более 20% для "оранжевой" зоны в стране этот показатель составляет 20%. Более того, в 14 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 28 октября, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 91,6 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в Киеве и 20 областях.

Также в Украине заняты 68,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в Киеве и 12 областях.

По данным Минздрава, показатели в восьми областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Киеве и 14 областях - "оранжевой", в двух - "желтой".

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 20 областях красный уровень по COVID-госпитализации, в желтой зоне остаются лишь два региона, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Украине антиваксерам не дают дышать!
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29.10.2021 09:53 Ответить
Странное дело, волонтеры для армии есть, а в коронавирусных отделениях некому таблетку в рот старику засунуть и на живот перевернуть, персонал пробегает пару раз в день, делая только галочки в протоколе. Врачи не выдерживают нагрузки, но организовать волонтерство из недавно переболевших, с высокими антителами, команда не поступала.
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29.10.2021 09:55 Ответить
Вакцинованих все більше і з кожним днем все більше червоніє Україна. Дивно.
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29.10.2021 10:02 Ответить
тому, що пізно почали... хворіють та мруть зовсім не вакциновані, а навпаки... увімкніть логіку!
Хоча,... кому я це говорю...
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29.10.2021 14:16 Ответить
Найкраща картина в тих, у кого "охоплення тестуванням" менше 1000.
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29.10.2021 10:40 Ответить
 
 