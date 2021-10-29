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Новые знаки и разметка: с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в ПДД. ФОТО

С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, среди нововведений: новые дорожные знаки, новая дорожная разметка, а также изменения, связанные с дивижением велосипедистов.

Появятся новые дорожные знаки - жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.

Также вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная. В ПДД изменены требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2.

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"Отмечу, что именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", - написал Билошицкий.

Кроме того, вводятся изменения, которые связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

- новое определение велосипедной дорожки; понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - добавил Билошицкий.

Новые знаки и разметка: с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в ПДД 01
Новые знаки и разметка: с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в ПДД 02
Новые знаки и разметка: с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в ПДД 03

ПДД (532) дорожные знаки (20) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+10
Иди на*уй со своими прививками, козёл
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29.10.2021 10:11 Ответить
+10
а знак для АРК України ?
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29.10.2021 10:16 Ответить
+9
Там ошибка в одной букве. На деле "Кінець епохи гідності".
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29.10.2021 10:13 Ответить
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Ух уж єто "дивижением велосипедистов" и "пьяная тяпница-развратница" в офисе редакторов.
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29.10.2021 10:06 Ответить
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29.10.2021 10:06 Ответить
Иди на*уй со своими прививками, козёл
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29.10.2021 10:11 Ответить
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29.10.2021 10:12 Ответить
Спорить с получателем премии Дарвина - потеря времени 🤣
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30.10.2021 10:48 Ответить
Дискриминация. Терроризм.
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29.10.2021 10:34 Ответить
Да - антиваксеры несут угрозу человечеству.
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29.10.2021 10:35 Ответить
Антиваксы с могил будут призывать к ответу?
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29.10.2021 12:26 Ответить
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29.10.2021 10:08 Ответить
сподобались тільки два знаки:
"Початок епохи бідності" та "Кінець епохи бідності"
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29.10.2021 10:10 Ответить
Там ошибка в одной букве. На деле "Кінець епохи гідності".
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29.10.2021 10:13 Ответить
А есть ссылка, где можно скачать новые правила?
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29.10.2021 10:11 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF#Text
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29.10.2021 10:16 Ответить
Про самокати забули.
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29.10.2021 10:12 Ответить
а знак для АРК України ?
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29.10.2021 10:16 Ответить
толл роад - вот основная цель
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29.10.2021 10:17 Ответить
А нефуй шастать где?
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29.10.2021 10:23 Ответить
за движение по нашим дорогам,платить должно государство.
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29.10.2021 10:25 Ответить
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29.10.2021 10:32 Ответить
Блин - похоже дебилы дорвались до руля Титанюка!
Предлагаю оснащать лобовое стекло автомобиля маркерами шириноой 10 и 20 см. шоб легче было распознать разметки по пункту 1.2 и 1.1
Шинкарь Янкель начал придумывать штрафы и налоги - просмотр небосвода и ночного неба исключительно по подписке МуГоГо за 50 грн. в месяц.
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29.10.2021 10:44 Ответить
Дорожных знаков уже и так неимоверное количество. И процентов 70 вобще никак не влияют на безопасность движения. И заучивать их бы и нахер не надо. Но пля наши ****
" учёные" придумали ещё пару десятков.
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29.10.2021 11:26 Ответить
А где знак - "Зелёный олень за рулём" ?
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29.10.2021 11:54 Ответить
Им на тачки, в порядке наказания, вместе со штрафом в несколько сотен тысяч за превышение скорости или нарушения правил проезда пешеходного перехода, например, надо клеить рога оленьи на лобовое и заднее стекло, на год, а если снимет, то на два и так далее.
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29.10.2021 12:38 Ответить
Для Харькова требуется своя система знаков.
"Выделенная полоса для обкуренных мажоров", например.
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29.10.2021 12:13 Ответить
Поменьше бы знаков, и побольше контроля на дорогах. А так же неотвратимости ответственности, наказаний за нарушения ПДД.
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29.10.2021 12:34 Ответить
Платона дорога уря готовь деньгу за проезд сабака.
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29.10.2021 12:47 Ответить
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30.10.2021 00:28 Ответить
Правила дорожного движения просто всем по барабану,а скорость движения регламентируется не дорожными знаками а наличием и глубиной ям на дорогах.90% водителей даже не посещали курсы водителей хотя за Энную суму проходили по регистрации учебу и сдачу на ,,права вождения,,
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30.10.2021 09:47 Ответить
А смысл их посещать?
Раньше "купить" было дороже чем"выучить". Теперь - наоборот.

Хай введут закон: $20 килобаксов - официальная покупка прав и +3 года без условки и удо за любое ДТП!
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30.10.2021 10:52 Ответить
5.8.1.3 (направление и расстояние до аварийного ВЫХОДА ) - какое имеет отношение к ПДД !?
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30.10.2021 15:54 Ответить
 
 