Новые знаки и разметка: с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в ПДД. ФОТО

С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, среди нововведений: новые дорожные знаки, новая дорожная разметка, а также изменения, связанные с дивижением велосипедистов.

Появятся новые дорожные знаки - жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.

Также вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная. В ПДД изменены требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2.

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"Отмечу, что именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", - написал Билошицкий.

Кроме того, вводятся изменения, которые связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

- новое определение велосипедной дорожки; понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

- указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;

- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.

"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - добавил Билошицкий.





