Новые знаки и разметка: с 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в ПДД. ФОТО
С 1 ноября вступают в силу изменения в ПДД. Изменения в основном обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины, а именно ДСТУ 4100:2021 и ДСТУ 2587:2021, которые разработаны с учетом требований Конвенции о дорожных знаках и сигналах.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый замначальника Патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, среди нововведений: новые дорожные знаки, новая дорожная разметка, а также изменения, связанные с дивижением велосипедистов.
Появятся новые дорожные знаки - жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрет движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход и другие.
Также вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.
К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная. В ПДД изменены требования по краевой дорожной разметке в соответствии с положениями ДСТУ 2587:2021, где краевой является только разметка 1.2.
"Отмечу, что именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", - написал Билошицкий.
Кроме того, вводятся изменения, которые связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
- новое определение велосипедной дорожки; понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- указанные права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
"Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП", - добавил Билошицкий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Початок епохи бідності" та "Кінець епохи бідності"
Предлагаю оснащать лобовое стекло автомобиля маркерами шириноой 10 и 20 см. шоб легче было распознать разметки по пункту 1.2 и 1.1
Шинкарь Янкель начал придумывать штрафы и налоги - просмотр небосвода и ночного неба исключительно по подписке МуГоГо за 50 грн. в месяц.
" учёные" придумали ещё пару десятков.
"Выделенная полоса для обкуренных мажоров", например.
Раньше "купить" было дороже чем"выучить". Теперь - наоборот.
Хай введут закон: $20 килобаксов - официальная покупка прав и +3 года без условки и удо за любое ДТП!