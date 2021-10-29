Украина в долг предоставила Молдове 15 миллионов кубометров газа, - глава Оператора ГТС Макогон

Украина предоставила Молдове 15 млн кубометров газа с условием возвращения в качестве экстренной помощи.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с решением СНБО и правительства Оператор ГТС Украины предоставил экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн кубометров (временная ссуда газа) с целью стабилизации давления в ГТС Молдовы на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами", — написал Макогон.

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия значительно снизила поставки "голубого топлива" в Молдову, повысила его цену, а скидку предлагает в случае политических уступок от нового проевропейского правительства Молдовы.

"Это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия", - подчеркивает он.

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По мнению Макогона, Европа должна отреагировать на агрессивное поведение "Газпрома", которое привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдове.