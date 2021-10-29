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Украина в долг предоставила Молдове 15 миллионов кубометров газа, - глава Оператора ГТС Макогон

Украина в долг предоставила Молдове 15 миллионов кубометров газа, - глава Оператора ГТС Макогон

Украина предоставила Молдове 15 млн кубометров газа с условием возвращения в качестве экстренной помощи.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с решением СНБО и правительства Оператор ГТС Украины предоставил экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн кубометров (временная ссуда газа) с целью стабилизации давления в ГТС Молдовы на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами", — написал Макогон.

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия значительно снизила поставки "голубого топлива" в Молдову, повысила его цену, а скидку предлагает в случае политических уступок от нового проевропейского правительства Молдовы.

"Это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия", - подчеркивает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Румыния предоставили Молдове газ в долг

По мнению Макогона, Европа должна отреагировать на агрессивное поведение "Газпрома", которое привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдове.

Автор: 

Газ (10237) Молдова (1888) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+11
Добре що позичили. Адже ми спільно здійснюємо нескінченний марафон в ряди ЄС.
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29.10.2021 10:14 Ответить
+9
Когда Саакашвили был Президентом Грузии, недалеко от границы Грузии взорвался кацапский газопровод, а начиналась зима. Кацапы проводили ремонтные работы аж до середины весны.
Азербайджан протянул руку помощи. Это нефти Азербайджан добывает много, а газа не очень. Тогда Баку в приказном порядке сократил потребление газа в своей республике, но не дал замерзнуть Грузии. А заодно прекратил прокачку бакинской, очень высококачественной нефти кацапскими нефтепроводами, сославшись на необходимость топить нефтью у себя. В результате, без азербайджанской нефти, кацапская нефть марки "Уралс" перестала отвечать даже ее нижайшим требованиям по чистоте и качеству. Более Москва так на Кавказе не экспериментировала.
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29.10.2021 17:22 Ответить
+7
Заблокируйте наконец концов то окупированное приднестровье на котором росийские военные базы. И Рашка будет сговорчивее. Сколько можно раком стоять и подлизывать Рашке?
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29.10.2021 10:23 Ответить
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15 млн - это очень много. Это какой-то разводняк.
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29.10.2021 10:11 Ответить
Добре що позичили. Адже ми спільно здійснюємо нескінченний марафон в ряди ЄС.
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29.10.2021 10:14 Ответить
Тролінг вищого рівня. Люто плюсую.
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29.10.2021 16:13 Ответить
Ни хрена себе , сколько ЧАУСГЕЙТ от зеУБЛЮДКОВ стоит Украине
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29.10.2021 10:27 Ответить
какая разница
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29.10.2021 10:49 Ответить
У Украины есть не менее 60 газовых вышек, которые сутки добывают миллион кубометров природного газа.
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29.10.2021 17:11 Ответить
Вообще то, 50 млн. в сутки.
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29.10.2021 20:28 Ответить
Видимо вы не поняли написанное мною. КАЖДАЯ из этих шестидесяти вышек добывает по миллиону кубов в сутки. Минимально, что качает самая старая вышка в Украине, это 100 000 кубов газа в сутки.
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29.10.2021 20:39 Ответить
А, ну так да.
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29.10.2021 20:53 Ответить
Балабол вы))) Я же вам уже об этом говорил, а вы все продолжаете ВРАТЬ) Стрелковское месторождение) 4 вышки ОБЩЕЙ производительностью 90 тыс кубов)
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30.10.2021 06:18 Ответить
Лохи, мы им и доступ к морю предоставили передав часть своей территории, а обмен на кусок земли по которой проходит трасса Одесса Рени, только хитрые молдоване решили земельку себе оставить.
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29.10.2021 10:13 Ответить
Не про тех "молдован" анекдоты ходят
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29.10.2021 10:27 Ответить
Всмысле "оставить"? А мы точно так же себе "оставили" участок автотрассы. Это был договор обмена территориями навсегда.
Или вы думаете что нам лучше из Одесы ездить в Измаил по единственно дороге через Молдовскую территорию?!
Не нужно раздувать зраду там где есть перемога.
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29.10.2021 18:09 Ответить
В том то и дело, что земля под этой трассой это территория Молдовы
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29.10.2021 18:22 Ответить
А у меня отопления до сих пор нет
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29.10.2021 10:19 Ответить
А гдє єто у тєбЯ?
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29.10.2021 10:24 Ответить
У миня в Киеве на Глушкова
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29.10.2021 10:25 Ответить
Ну... Теремки це південь Києва, там у вас ще тепло, та і одеська траса гріє
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29.10.2021 10:32 Ответить
Ну типо да 15 градусей сёдня на кухне - терпимо
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29.10.2021 10:35 Ответить
Отож...
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29.10.2021 10:46 Ответить
Включи обогреватель. Дешевле выйдет.
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29.10.2021 10:43 Ответить
А они окупантам в приднестровье будут поставлять. Зашибись. Одной рукой воюем а другой врага кормим чтобы не сдох.
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29.10.2021 10:20 Ответить
Уже поясняли, что часть наших, приграничных населенных пунктов получают газ через газопроводы из Молдовы.
Мы и на оккупированные территории Донбасса поставляем воду и газ, иначе собственные населенные пункты так же без них останутся.
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29.10.2021 17:14 Ответить
Заблокируйте наконец концов то окупированное приднестровье на котором росийские военные базы. И Рашка будет сговорчивее. Сколько можно раком стоять и подлизывать Рашке?
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29.10.2021 10:23 Ответить
Так вони ще й аеропорт Кишинєва кацапам дозволяють літати.
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29.10.2021 10:25 Ответить
Душити треба було в 1992 році. Коли Україна мала зброю, армію і надхнення. І не було б міратворців зі зброєю на 5 дивізій біля Одеси.
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29.10.2021 11:10 Ответить
Да, тогда шанс был. Но!
Но Приднестровье, это наша бывшая территория, переданная Молдове Сталиным. Москва признала бы это еще тогда переделом территорий и нам было бы еще сложнее, чем в октябре 1993-го, во время Первой Газовой войны РФ против Украины.
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29.10.2021 17:16 Ответить
Тоді був не шанс, а рельна можливість поставити росіян на місце. Той клаптик молдавської землі був цікавий тільки ФСБ росії, яка заклала в нашому тилу майданчик для наступу на Одесу.Війна вже шла, а на той час неймовірно могутня Україна все гралась у меньшого брата. Росіяни з тих територій, а також з Донбасу і Криму підуть тільки на небо.
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29.10.2021 17:45 Ответить
Загарбники завжди йдуть на перегній, а не на небо. Підтверджено наукою.
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30.10.2021 04:07 Ответить
Какие 15 лямов? Молдове нужно максимимум 5. Бред лютый от зебилья.
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29.10.2021 10:27 Ответить
максимум 5 - это насколько?
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29.10.2021 11:29 Ответить
Виродки спочатку припиніть газовий геноцид українських підприємств, а вже потім загравайте з циганами.
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29.10.2021 10:28 Ответить
Когда Саакашвили был Президентом Грузии, недалеко от границы Грузии взорвался кацапский газопровод, а начиналась зима. Кацапы проводили ремонтные работы аж до середины весны.
Азербайджан протянул руку помощи. Это нефти Азербайджан добывает много, а газа не очень. Тогда Баку в приказном порядке сократил потребление газа в своей республике, но не дал замерзнуть Грузии. А заодно прекратил прокачку бакинской, очень высококачественной нефти кацапскими нефтепроводами, сославшись на необходимость топить нефтью у себя. В результате, без азербайджанской нефти, кацапская нефть марки "Уралс" перестала отвечать даже ее нижайшим требованиям по чистоте и качеству. Более Москва так на Кавказе не экспериментировала.
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29.10.2021 17:22 Ответить
Друзів потрібно виручати. Тут я згоден. Але чому ми будемо брати вугілля з московії і електроенергію і Білорусі, невже це наші друзі і чому проспав наш Найсвітліший?
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29.10.2021 10:36 Ответить
Бо зелебоб тупий, як валянок. Треба було вугілля видати за пенсильванське за формулою роттердам+, як минулі керманичі, і черговий раз мали б потужну перемогу і остаточне прощавай. А так одні зради...
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29.10.2021 16:19 Ответить
А уголь нам РФ с сегодняшнего дня уже не поставляет...
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29.10.2021 17:23 Ответить
Надеюсь этот газ пойдет в квартиры нашим соседям по Европе.
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29.10.2021 11:26 Ответить
Если бы Зеленский помогал Израилю,это было бы понятно,но зачем ему молдавские цыгане.
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29.10.2021 14:11 Ответить
Чем давать в долг лучше бы разбомбили россиюшку в щепки. И был бы мир во всём мире, в том числе Сирии, Африке и тд
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29.10.2021 14:18 Ответить
Не сдерживай себя хлопчик,заводи диван.
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29.10.2021 14:23 Ответить
Заводний ключик зламався...
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29.10.2021 16:20 Ответить
Україна надала в борг Молдові разом з Приднестроввям ???? Чи Приднестроввя - росіянський анклав на території Молдови по повітрю отримує газ з Московії ? Невже з Приднстроввя вже виведені росіянські війська ?
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29.10.2021 15:11 Ответить
Нужно было изначально так решить вопрос по сотрудничеству с Молдовой ( а может и подключать Румынию) когда возник Приднестровский конфликт. И не было бы первого удачного проекта Раши на пост советском пространстве. Тогда бы может быть не было бы и Абхазии с Юж. Осетией и Крыма и ОРДЛО.
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29.10.2021 16:40 Ответить
Май 1993-го года. По реке Волга, на пароходе, в сторону Астрахани плывет Борис Ельцин. В каждом городе митинги. В каждом городе Ельцин утверждает, что полуостров Крым должен вернуться в РФ.

А в это время, по Крымскому полуострову шастают кацапские диверсионные группы, через газеты и сплетни идет запугивание завезенных жителей полуострова, что Украина разрешила вернуться крымским татарам, а те станут выкидывать понаехавших из своих домов.

А в это время в Закарпатской области Москвой готовится вооруженное восстание, с целью отсоединения от Украины.

А в это время Президент США Буш-старший, верит Ельцину и не верит Кравчуку.

А в это время в Верховной Раде Украины аж 385 народных депутатов - коммунистов, которые двумя руками за интересы Кремля.

Да, нужно было. Но общую ситуацию, крупными мазками я вам нарисовал. Очень тяжело тогда Украине было, да еще и почти всех министерств тогда в стране еще не было, а МВД и СБУ было перенасыщено кацапскими сторонниками.
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29.10.2021 17:32 Ответить
Чушь не пиши, нулевка. Даже в википедии все события разложены по полочкам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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30.10.2021 04:31 Ответить
Эти молдоване развели нас как лохов и заключили договор с кацапам.
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30.10.2021 07:25 Ответить
///
"Укртеплокомуненерго" заявила про "дефіцит газу" за фіксованими цінами на виробництво теплової енергії та просить уряд "збільшити обсяги для його закупівлі".

Пряма мова із заяви асоціації:

«З початку опалювального сезону підприємства ТКЕ [теплокомуненерго] зіштовхнулися з проблемою дефіциту обсягів газу за «фіксованими цінами», визначеними в договорі «Нафтогаз Трейдинг» - 7420 грн (Обсяг 1) і 16390 грн (Обсяг 3) за 1000 куб.м.

Причина браку цих обсягів полягає в тому, що «Нафтогаз Трейдинг» визначав їх самостійно, як середньоарифметичне значення споживання газу підприємствами ТКЕ за останні 3 роки. При цьому газопостачальник абсолютно не врахував особливості проходження попередніх опалювальних сезонів, зокрема їх тривалість, температурні показники, а також метеорологічний прогноз на поточний опалювальний сезон.
Через таку свідому легковажність постачальника газу, теплопостачальники будуть тепер докуповувати газ за ринковою ціною (Обсяг 2), зокрема у листопаді - 36 424,91 грн/тис. куб.м. з ПДВ і послугою транспортування.
Як результат, знову матимемо поглиблення кризи в галузі. Підприємства ТКЕ будуть вимушені піднімати тарифи або переводити роботу котелень і теплових мереж у режим «технологічної броні» для можливості збереження роботоспроможності внутрішньобудинкових систем теплопостачання».

В асоціації кажуть, що "брак необхідних обсягів газу у поєднанні з іншими неринковими умовами договору вже найближчим часом призведуть до чергової хвилі газового тиску на ТКЕ - накопичення боргів і колосальних штрафних санкцій".
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30.10.2021 09:23 Ответить
значить нормально включить отопітельний сезон, ви не можете, а продавать за кордон можем, в домах, школах, і т.д. холодно, а ви продаєте
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02.11.2021 17:11 Ответить
 
 