Украина в долг предоставила Молдове 15 миллионов кубометров газа, - глава Оператора ГТС Макогон
Украина предоставила Молдове 15 млн кубометров газа с условием возвращения в качестве экстренной помощи.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с решением СНБО и правительства Оператор ГТС Украины предоставил экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн кубометров (временная ссуда газа) с целью стабилизации давления в ГТС Молдовы на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами", — написал Макогон.
Он подчеркнул, что в настоящее время Россия значительно снизила поставки "голубого топлива" в Молдову, повысила его цену, а скидку предлагает в случае политических уступок от нового проевропейского правительства Молдовы.
"Это и есть пример использования газа в качестве гибридного оружия", - подчеркивает он.
По мнению Макогона, Европа должна отреагировать на агрессивное поведение "Газпрома", которое привело к энергетическому кризису в ЕС и Молдове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или вы думаете что нам лучше из Одесы ездить в Измаил по единственно дороге через Молдовскую территорию?!
Не нужно раздувать зраду там где есть перемога.
Мы и на оккупированные территории Донбасса поставляем воду и газ, иначе собственные населенные пункты так же без них останутся.
Но Приднестровье, это наша бывшая территория, переданная Молдове Сталиным. Москва признала бы это еще тогда переделом территорий и нам было бы еще сложнее, чем в октябре 1993-го, во время Первой Газовой войны РФ против Украины.
Азербайджан протянул руку помощи. Это нефти Азербайджан добывает много, а газа не очень. Тогда Баку в приказном порядке сократил потребление газа в своей республике, но не дал замерзнуть Грузии. А заодно прекратил прокачку бакинской, очень высококачественной нефти кацапскими нефтепроводами, сославшись на необходимость топить нефтью у себя. В результате, без азербайджанской нефти, кацапская нефть марки "Уралс" перестала отвечать даже ее нижайшим требованиям по чистоте и качеству. Более Москва так на Кавказе не экспериментировала.
А в это время, по Крымскому полуострову шастают кацапские диверсионные группы, через газеты и сплетни идет запугивание завезенных жителей полуострова, что Украина разрешила вернуться крымским татарам, а те станут выкидывать понаехавших из своих домов.
А в это время в Закарпатской области Москвой готовится вооруженное восстание, с целью отсоединения от Украины.
А в это время Президент США Буш-старший, верит Ельцину и не верит Кравчуку.
А в это время в Верховной Раде Украины аж 385 народных депутатов - коммунистов, которые двумя руками за интересы Кремля.
Да, нужно было. Но общую ситуацию, крупными мазками я вам нарисовал. Очень тяжело тогда Украине было, да еще и почти всех министерств тогда в стране еще не было, а МВД и СБУ было перенасыщено кацапскими сторонниками.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
"Укртеплокомуненерго" заявила про "дефіцит газу" за фіксованими цінами на виробництво теплової енергії та просить уряд "збільшити обсяги для його закупівлі".
Пряма мова із заяви асоціації:
«З початку опалювального сезону підприємства ТКЕ [теплокомуненерго] зіштовхнулися з проблемою дефіциту обсягів газу за «фіксованими цінами», визначеними в договорі «Нафтогаз Трейдинг» - 7420 грн (Обсяг 1) і 16390 грн (Обсяг 3) за 1000 куб.м.
Причина браку цих обсягів полягає в тому, що «Нафтогаз Трейдинг» визначав їх самостійно, як середньоарифметичне значення споживання газу підприємствами ТКЕ за останні 3 роки. При цьому газопостачальник абсолютно не врахував особливості проходження попередніх опалювальних сезонів, зокрема їх тривалість, температурні показники, а також метеорологічний прогноз на поточний опалювальний сезон.
Через таку свідому легковажність постачальника газу, теплопостачальники будуть тепер докуповувати газ за ринковою ціною (Обсяг 2), зокрема у листопаді - 36 424,91 грн/тис. куб.м. з ПДВ і послугою транспортування.
Як результат, знову матимемо поглиблення кризи в галузі. Підприємства ТКЕ будуть вимушені піднімати тарифи або переводити роботу котелень і теплових мереж у режим «технологічної броні» для можливості збереження роботоспроможності внутрішньобудинкових систем теплопостачання».
В асоціації кажуть, що "брак необхідних обсягів газу у поєднанні з іншими неринковими умовами договору вже найближчим часом призведуть до чергової хвилі газового тиску на ТКЕ - накопичення боргів і колосальних штрафних санкцій".