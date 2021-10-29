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Новости Коронавирус и карантин
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Люди забывают менять маску, она уже черная и затертая, это не защищает от заражения, - Кузин

Люди забывают менять маску, она уже черная и затертая, это не защищает от заражения, - Кузин

Пока от коронавируса не привиты 80–85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

Особенно это касается тех случаев, когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте и так далее, отметил он.

По словам Кузина, важно соблюдать правила использования маски.

"Люди начали забывать менять ее через определенное время (Минздрав рекомендует менять маску каждые два часа). Многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине. Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения", - добавил главный санврач.

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Автор: 

карантин (16729) маска (166) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Кузин только проснулся и увидел,что маски абсолютно неэффективны и вредны, никто их не меняет каждые 2 часа и их ношение ничего не дает? При чем насильственное ритуальное ношение масок абсолютно незаконное. Маски эффективны только для тех кто кашляет и у кого насморк. Они и должны носить эти тряпки или лучше сидеть дома. Сейчас время для гриппа, ОРЗ и других простудных ежегодных инфекций. Мы живем в стране - цирке, где клоуны делают из людей говорящих покемонов и подчиняются главному планетарному директору цирка.
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29.10.2021 10:46 Ответить
+10
Согласен. Стирать надо вовремя.
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29.10.2021 10:24 Ответить
+10
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29.10.2021 10:34 Ответить
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Он ничего не понимает. На ней остатки еды. Можно перекусить на ходу.
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29.10.2021 10:21 Ответить
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29.10.2021 10:26 Ответить
Кузин только проснулся и увидел,что маски абсолютно неэффективны и вредны, никто их не меняет каждые 2 часа и их ношение ничего не дает? При чем насильственное ритуальное ношение масок абсолютно незаконное. Маски эффективны только для тех кто кашляет и у кого насморк. Они и должны носить эти тряпки или лучше сидеть дома. Сейчас время для гриппа, ОРЗ и других простудных ежегодных инфекций. Мы живем в стране - цирке, где клоуны делают из людей говорящих покемонов и подчиняются главному планетарному директору цирка.
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29.10.2021 10:46 Ответить
Не защищает, ...совсем не защищает...пипец как не защищает......Это все о масказ. особенно на метро Вокзальная в толкучке в час пик.
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29.10.2021 10:22 Ответить
очередной эксперд поковырявшись у себя в очке изрыгает мудрости для быдла...
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29.10.2021 10:23 Ответить
а - ну да "...https://gordonua.com/publications/kuzin-bolshaya-problema-lokalnye-religioznye-lidery-kotorye-aktivno-vystupayut-protiv-vakcinacii-1578698.html интервью изданию "Гордон"..." - зе клоуны охмуряют быдло...
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29.10.2021 10:26 Ответить
а - ну да - гавно из одной бочки каломойского Г+Г
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29.10.2021 10:28 Ответить
Скоро Кива будет говорить свои проповеди овцам.
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29.10.2021 10:49 Ответить
кончебель кузин, вместо непонятной жижи в вакцинах, обеспечьте народ бесплатными масками и усиленными талонами на питание..
пнх со своим шмурдяком..
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29.10.2021 10:23 Ответить
голодаете?
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29.10.2021 10:25 Ответить
вы что, с урала? во время этих жидовских локдаукнов, нет возможности ходить на работу..
экономику холопы олигархов угробили, голод украинцев не за горами..
потом начнуться массовые погромы, у людей не будет выхода..
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29.10.2021 10:36 Ответить
Согласен. Стирать надо вовремя.
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29.10.2021 10:24 Ответить
Ну если в стране такой % ЗЕбизян. Им хоть бесплатно их раздавай, один хер будут с грязной жопой и грязным ртом!
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29.10.2021 10:24 Ответить
Сейчас как раз тот случай, когда эта проблема может решиться естественным путём.
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29.10.2021 10:27 Ответить
Ты такой дурак наивный,ты можешь попасть тоже в статистику естественным путем
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29.10.2021 10:42 Ответить
Статистика говорит, что у тебя шансов попасть в эту статистику на 99% больше
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29.10.2021 10:43 Ответить
Прикольно смотреть, как в бессильной злобе корчится ольгинец-антиваксер
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29.10.2021 10:47 Ответить
В любом случае, ты работаешь на распространение КОВИДа в Украине, а значит ты работаешь на кацапов
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29.10.2021 10:51 Ответить
Оно троль на зарплате. Игнорируй
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29.10.2021 11:34 Ответить
Более 98% госпитализированных с КОВИДом - НЕ вакцинированы. А с учетом купивших сертификаты, эта цифра близка к 100%
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29.10.2021 11:52 Ответить
Хе-хе. антиваксеры только и могут, что плевать д@рьмом в монитор
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29.10.2021 12:20 Ответить
вальцман, самокритично..
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29.10.2021 10:38 Ответить
Хе-хе. ольгинские тролли палятся на еврейском вопросе
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29.10.2021 10:44 Ответить
Они на любом вопросе паляться!
Правильно задавать надо.
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29.10.2021 11:17 Ответить
Граждане, чаще стирайте и гладьте свою маску !
(если конечно она у вас - есть...)
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29.10.2021 10:25 Ответить
У меня перетёрлась пласмаска на маске, это значит, что маске всё?!(С)
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29.10.2021 10:25 Ответить
Я свою починил. Вместо той пластмаски вставил пластмаску, которой мешают сахар в кофе.
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29.10.2021 10:28 Ответить
Пішли ви падлюки нах...... лісом зі своєю "вакцинацією", масками і "розумними" порадами!
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29.10.2021 10:26 Ответить
Не мели чушь, я на своей уже два раза новые веревочки пришивал
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29.10.2021 10:27 Ответить
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29.10.2021 10:28 Ответить
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29.10.2021 10:34 Ответить
А є такі, в основному пожилі люди, що одноразвоу маску з прошлого року не міняли Заходить в тролейбус чи трамвай, маска висить тільки на губах, дихають через неї гнилими зубами та гнилими легенями. Від неї вже смердить, я вже не кажу про зовнішній вигляд тільки від якого хочеться блюдвати
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29.10.2021 10:29 Ответить
Вам книжки писати.
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29.10.2021 10:39 Ответить
маски нарушают вентиляцию дыхательных путей, посмотрите под микроскопом на эти маски, даже новые, там бактерии, пыль, ворс всякий, который попадает в дыхательные пути..
но крадуцим пофиг, они даже не врачи...
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29.10.2021 10:40 Ответить
поэтому и говорят менять ее каждые 2 часа
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29.10.2021 20:10 Ответить
Ну так пускай слуги внесут маски в потребительскую корзину и соответственно поднимут для этого пенсии!
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29.10.2021 10:42 Ответить
Они мясо из "борщевого набора" вынесли, а ты про маски в потребительскую корзину мечтаешь
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29.10.2021 10:46 Ответить
ей пол мыли в туалете калькутты)
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29.10.2021 10:46 Ответить
Надо покупать черную маску...она и через год как новая...и через два...😀
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29.10.2021 10:52 Ответить
Так и делаю. Одна маска - одна пандемия. Нехер тварям гешефт в эпицентре делать.
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29.10.2021 11:47 Ответить
Не воруйте , зетвари , а сделайте цены на маски доступными для всех !
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29.10.2021 10:57 Ответить
Думаю, это должен был сказать Радуцкий. И не менять, а покупать. И не заражение, а прибыль. А так всё верно.
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29.10.2021 11:00 Ответить
Маски при пандемии...если это конечно пандемия ..должны раздаваться бесплатно...
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29.10.2021 11:01 Ответить
тупий Кузін мабуть забув, що вказана маска не для медичного застосування проти вірусної інфекції
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29.10.2021 11:12 Ответить
Маски должны раздаваться бесплатно, считаю, на входах в магазины, торговые центры, вместе с санитайзерами должны лежать маски, в индивидуальной упаковке)
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29.10.2021 12:05 Ответить
Ничего они не забывают. Целенаправленно пользуются одноразовой двухчасовой маской по полгода. Я таких в скотовозках каждый день пачками наблюдаю.
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29.10.2021 12:10 Ответить
хорошо хоть зеленский в Оманах регулярно маски меняет, спаситиль
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29.10.2021 12:13 Ответить
 
 