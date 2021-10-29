Люди забывают менять маску, она уже черная и затертая, это не защищает от заражения, - Кузин
Пока от коронавируса не привиты 80–85% населения, люди, вне зависимости от своего вакцинального статуса, должны использовать защитную маску.
Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
Особенно это касается тех случаев, когда риск инфицироваться велик, то есть в закрытых пространствах, лифтах, офисах, общественном транспорте и так далее, отметил он.
По словам Кузина, важно соблюдать правила использования маски.
"Люди начали забывать менять ее через определенное время (Минздрав рекомендует менять маску каждые два часа). Многие формально носят маску в кармане и достают, когда надо что-то купить в магазине. Она уже черная и затертая. Это не защищает от заражения", - добавил главный санврач.
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пнх со своим шмурдяком..
экономику холопы олигархов угробили, голод украинцев не за горами..
потом начнуться массовые погромы, у людей не будет выхода..
Правильно задавать надо.
(если конечно она у вас - есть...)
нах...... лісом зі своєю "вакцинацією", масками і "розумними" порадами!
но крадуцим пофиг, они даже не врачи...