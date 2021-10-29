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Проект изменений в Конституцию в части децентрализации находится на финальной стадии согласования, - Шмыгаль

Проект изменений в Конституцию в части децентрализации находится на финальной стадии согласования, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации уже наработан и находится на финальной стадии согласования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Перед нами стоит еще много заданий, в том числе дальнейшее реформирование местного самоуправления, совершенствование системы территориальной организации власти, которое требует конституционных изменений, которые уже наработаны. Продолжаются финальные согласительные процедуры относительно текста законопроекта", - сказал он на конференции "На пути в Лугано: Децентрализация" в пятницу в Киеве.

Кроме того, по словам премьера для завершения реформы децентрализации необходимо принять новые базовые законы: закон "О префектах", новая редакция закона "О местном самоуправлении", а также изменения в бюджетное и налоговое законодательство.

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Конституция (2236) децентрализация (582) Шмыгаль Денис (2726)


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Молодцы,разделяй Украину на кусочки,теперь каждый кибуц будет сам себе королевством,путин требовал федерализации - липецкий инвестор и зелёные лягушки ему подарили децентрализацию.
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29.10.2021 10:38 Ответить
глупость ты Витя написал..
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29.10.2021 10:47 Ответить
Эти идиоты еще и Конституцию изгадить собираются.
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29.10.2021 10:50 Ответить
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29.10.2021 10:53 Ответить
"Префектів", тобто наглядачів за Територіальною Громадою від ОП (всупереч вимог КУ 1996 року) нехай собі в дупу суне, покидьок! Порошенко вже намагався за допомогою депутаНів ВР змінити ст. ст. 140-143 КУ. Граната, кинута в нацгвардійців під ВР запобігла статися цьому злочину проти Українського Народу!
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29.10.2021 11:32 Ответить
ублюдки! а вы с народом это согласовали или запах горелой резины позабыли?
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29.10.2021 14:59 Ответить
Ты тупая ублюдочная МРАЗЬ,кто тебе дал право
расжуждать о конституции,ты мразь даже думать
о ней забудь.
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29.10.2021 17:58 Ответить
 
 